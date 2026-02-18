12:20

Frigul de afară a făcut bucureștenii să se gândească și la cei mai puțin norocoși, la cei nevoiași care își duc viața de zi cu zi pe străzi. Bunătatea din Berceni O bucureșteancă din Berceni […] Articolul FOTO | Caldă Bunătate de Berceni, într-o zi de iarnă cu îngheț și alte neplăceri. Un bucureștean a lăsat la metrou o pungă cu mâncare pentru oricine trece și e flămând apare prima dată în B365.