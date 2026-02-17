FOTO „Balul cu coșul”, la Făgăraș: Îmbrăcați în haine de sărbătoare, participanții au venit cu coșuri „dichisite” cu ștergare țesute, pline cu bunătăți tradiționale

10:30

Creştinii ortodocşi intră de astăzi într-o săptămână, în Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru. De pe 23 februarie şi până pe 11 aprilie, credincioşii postesc, se roagă şi aşteaptă cu sufletul curat Învierea Domnului. Până lunea viitoare, însă, de astăzi începe Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Vorbim despre o perioadă premergătoare dedicată pregătirii spirituale și [...]