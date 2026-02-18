Cum să îți cureți „adidașii” în mașina de spălat rufe. Setările corecte și ce să nu pui niciodată

12:50

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,44%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor [...]