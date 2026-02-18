15:20

Mă mir că sunt atât de mulți oameni în piață acum, când s-a dat cod portocaliu de ninsoare. Da, tocmai am vorbit ca cei care sunt în trafic și se plâng că e aglomerat pe […] Articolul VIDEO | Fenomen intens declanșat la Obor de vâjgălăul care s-a pornit în București. Plus super ofertă la pomelo din căruciorul șutit de la supermarket și care brusc dă să zboare apare prima dată în B365.