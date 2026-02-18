Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt

17:20

Mirela Vaida a mers prin nămeţi 2,5 km ca să ajungă la un drum principal unde ar fi trebuit să vină o maşină ca s-o ducă la serviciu, în platourile de filmare de la Antena 1. Femeie prevăzătoare, că nu ştii ce se poate întâmpla pe drum, şi-a pus „mâncare şi apă” şi a plecat […]