Proces istoric în SUA despre efectele reţelelor sociale asupra copiilor. Mark Zuckerberg a fost chemat să depună mărturie şi a negat că Instagram ar viza cu precădere tinerii. Meta ar putea fi nevoită să plătească daune semnificative, dacă pierde
News.ro, 19 februarie 2026 03:10
CEO-ul Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a depus miercuri mărturie în faţa unui juriu, pentru prima dată, în cadrul procesului istoric intentat la Los Angeles în legătură cu acuzaţii vechi de ani de zile privind efectele negative ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a copiilor. Zuckerberg, fondatorul Facebook, a spus că el consideră că a gestionat siguranţa tinerilor utilizatori „într-un mod rezonabil”. relatează CNN şi Reuters.
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală - surse # News.ro
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune.
Ministrul belgian al apărării, către Merz: „Ţineţi-vă gura!” în privinţa armelor nucleare. Theo Francken îndeamnă liderii să fie mai discreţi pe măsură ce discuţiile privind descurajarea atomică europeană se intensifică # News.ro
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre armele nucleare, relatează POLITICO.
„Pure bullshit”: Macron critică afirmaţia giganţilor tehnologici că ei ar apăra libertatea de exprimare. Preşedintele francez a cerut în repetate rânduri restricţionarea accesului tinerilor utilizatori la reţelele sociale # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le gestionează, respingând cu vehemenţă afirmaţiile acestora că prin lipsa de reglementare ei apără libertatea de exprimare, relatează POLITICO.
Radu Miruţă, despre SAFE: Multă lume spune ”ne împrumutaţi pe 40 de ani şi amanetaţi viitorul copiilor” / Opţiunea României nu era dacă să achiziţionăm aceste produse sau nu, ci dacă se le plătim din bugetul naţional sau mai ieftin # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a explicat, miercuri seară, celor care acuză că România, cumpărând armament prin Programul SAFE amanetează viitorul copiilor pentru următorii 40 de ani, că opţiunea era de aplăti aceste echipamente – care oricum se cumpără – din bugetul naţional sau prin acest instrument financiar cu dobândă mică. Rada este mai mică decât inflaţie, susţine ministrul.
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua Bucureşti să poată promova în Superligă: “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă” # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon.
Echipa italiană AC Milan a terminat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Como, într-o restanţă din Serie A.
UE trebuie să renunţe la „pesimismul” cu privire la inteligenţa artificială, transmite un oficial al Casei Albe. Consilierul principal al preşedintelui american Donald Trump critică dur Legea privind IA adoptată de Bruxelles # News.ro
Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO.
Premier League: Liderul se împiedică de ultima clasată, Wolverhampton – Arsenal Londra 2-2 # News.ro
Echipa engleză Wolverhampton a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Arsenal Londra, liderul din Premier League.
Echipa spaniolă Villarreal a învins miercuri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Levante, într-un meci din campionatul spaniol, La Liga.
Liga Campionilor: Victorie surpriză a lui Bodo/Glimt cu Inter Milano, 3-1; victorie în deplasare pentru Bayer Leverkusen şi egal cu şase goluri la Bruges, 3-3 cu Atletico Madrid # News.ro
Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor.
Radu Miruţă: Şi la Ministerul Apărării sunt presiuni / Gravitează un interes financiar în jurul acestei situaţii, pe fenta căreia, dacă am pleca, Armata română ar pierde poate şi ultimul jeton de a putea să îşi dezmorţească un pic înzestrarea # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că şi la ministerul pe care îl conduce sunt presiuni, aşa cum erau şi la Ministerul Economiei pe care l-a condus anterior. Chiar dacă spectrul este mai îngust, dimensiunea este mult mai mare, fiind contracte mari în joc. Cu atât mai mult apar presiuni, cu cât este în derulare Programul SAFE, care presupune nu mai puţin de 21 de contracte de înzestrare.
Ministrul Apărării: Poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române / Patru piloţi de F-16 trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite primiseră 575.000 de dolari pentru închiriere a maşinii # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane F-16 care au fost trimişi pentru trei ani în SUA, la pregătire, primeau aproape jumătate de milion de dolari doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii, pentru a se deplasa de la domiciliu la baza de pregătire. Miruţă a anunţat că a dispus ”schimbarea acestei situaţii”.
Miruţă afirmă că este ”prea mult” că s-a ajuns la propunerea de a tăia norma de hrană a militarilor: Şi-au dat seama că n-au loc în haină şi atunci au trebuit să taie din altă parte / Eu nu puteam să-mi pun semnătura pe ceva ce nu s-a eliminat din 1864 # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că ”e prea mult” că s-a ajuns la discuţia de a tăia norma de hrană a militarilor şi a apreciat că acesta este un element care stă la funcţionarea Armatei din România, în vigoare din 1864.
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă se vede premier în 2027 aşa cum spune protocolul coaliţiei, că în politică două săptămâni sunt multe şi că ”până la anul mai este”.
Statele europene sunt divizate cu privire la participarea UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # News.ro
Statele europene au exprimat păreri diferite, miercuri, cu privire la participarea unui responsabil al UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, care are loc joi, la Washington, relatează AFP.
Ministrul Apărării reclamă o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de alipi militarii de magistraţi / Pe tabla asta de şah care se numeşte curtea MApN, eu aranjez altfel piesele, încât să rămână loc pentru a stimula rămânerea în sistem # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reclamă, miercuri seară, o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de alipi pensionarii militari de magistraţi, deşi situaţiile sunt complet diferite. Ministrul a precizat că nu există resurse suplimentare pentru a majora veniturile militarilor, dar a gândit o propunere pentru a stimula rămânerea în sistem, făcând totodată reduceri de cheltuieli. ”Pe tabla asta de şah care se numeşte curtea MApN, eu aranjez altfel piesele, încât să rămână loc pentru a stimula rămânerea în sistem”, a declarat Miruţă.
Sorin Grindeanu, despre şefia serviciilor secrete: Nu-mi doresc ca aceste persoane să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, referindu-se la viitoarele nominalizări pentru SRI şi SIE, că nu îşi doreşte ca persoanele care vor ocupa aceste funcţii să transforme servicile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri.
Cupa Mondială din 2026: Toate meciurile se vor disputa „cu casa închisă” , spune preşedintele FIFA, Gianni Infantino # News.ro
Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP.
Grindeanu susţine că ritmul construcţiei de autostrăzi a scăzut: Stau puţin cu frica în sân pe proiectele din PNRR. Autostrada A7 trebuie să ajungă în august până la Paşcani, suntem la limită # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, afirmă că ritmul construcţiei de autostrăzi în România a scăzut şi că este pesimist pentru 2026, pentru că plăţile către constructori nu au fost predictibile în ultimele luni.
Sorin Grindeanu: Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp / Cui îi trimite inimioare liderul PSD / Îl compară pe Bolojan cu un felcer care întâi taie, apoi măsoară # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă Ilie Bolojan este un dur, că nu îşi permite să facă astfel de aprecieri şi că are o relaţie instituţională cu premierul, ”fără inimioare trimise pe WhatsApp”.
Iranul „ar fi bine să încheie un acord”, avertizează Casa Albă. Axios: Trump se apropie de un război major cu Iranul, care ar putea interveni în decurs de câteva zile sau săptămâni # News.ro
Iranul „ar fi bine să încheie un acord cu Statele Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a spus că există „multe motive” pentru a lovi ţara cu regim islamic.
Sorin Grindeanu: Dacă pachetul de relansare propus de PSD ar fi intrat în vigoare din luna septembrie, poate nu intram în recesiune tehnică # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că, dacă pachetul de relansare economică propus de PSD ar fi fost adoptat toamna trecută, s-ar fi evitat intrarea în recesiune tehnică, el precizând să soluţia nu este ”doar ca non-stop să tai”.
Sorin Grindeanu, despre rămânerea PSD în coaliţie: Suntem în curs de evaluare. Dacă propunerile PSD la buget nu vor fi luate în seamă, atunci evaluarea va fi negativă # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că social-democraţii sunt ”în curs de evaluare” dacă mai rămân sau nu în coaliţie, el precizând că, dacă propunerile PSD la buget nu vor fi luate în seamă, atunci evaluarea va fi negativă.
Liga Campionilor: Newcastle a făcut scor la Baku, 6-1 cu Qarabag, şi englezii se pot considera deja în optimi # News.ro
Echipa engleză Newcastle a învins miercuri seara, în deplasare, scor 6-1, formaţia azeră Qarabag, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.
Medicul stomatolog Alina Lungu: Implantologia monobloc este diferită 100% de implantologia clasică / Medicii care trec de la implantologia clasică la cea monobloc, tot ce au învăţat despre implantologia clascică trebuie să lase acolo undeva deoparte # News.ro
Medicul Stomatolog Alina Lungu, doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a explicat, miercuri seară, că implantologia monobloc este total diferită de implantologia clasică, fiind o provocare şi pentru medici. Noua dantură are un alt sistem de prindere, de ancorare, a explicat medicul.
Medicul stomatolog Alina Lungu: Realizăm lucrările foarte repede, nu stăm să aşteptăm/ La noi vine pacientul azi dimineaţă şi până mâine seara are lucrarea finală # News.ro
Medicul stomatolog Alina Lungu, doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a subliniat importanţa esteticii dentare şi a precizat că pacienţii săi nu au foarte mult de aşteptat după lucrarea finală deoarece clinica are propriul laborator.
Bolojan: În momentul în care nu voi mai fi premier, pentru mine va fi o uşurare, dată fiind dificultatea acestei poziţii în aceste vremuri / Dacă nu voi mai fi premier problemele României nu dispar # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că, atunci când nu va mai ocupa această funcţie, pentru el va fi o uşurare, dată fiind dificultatea acestei poziţii în această perioadă. El a avertizat, însă, că, dacă nu va mai fi premier, problemele României nu dispar.
Stomatologul Ovidiu Lungu: Nu avem nicio oprelişte referitor la rapiditatea lucrărilor pe implanturi / Dinţi definitivi sau provizorii pot fi gata în aceeaşi zi / Aproape toată populaţia din România are probleme cu dinţii # News.ro
Medicul stomatolog Ovidiu Lungu, care are competenţă în implantologie şi care este doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a afirmat, miercuri seară, că nu există nicio oprelişte în legătură cu rapiditatea lucrărilor de implanturi.
„Nu ceda Diego Garcia”, îl avertizează Trump pe Starmer într-un nou atac la adresa acordului pentru Insulele Chagos. Şeful Casei Albe spune că ar avea nevoie de bază în eventualitatea atacării Iranului # News.ro
Donald Trump a lansat miercuri seară un nou atac la adresa acordului guvernului britanic de a ceda suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius – un acord pe care atât el, cât şi administraţia sa l-au susţinut anterior, relatează Sky News.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri seara, la Dubai, în faţa filipinezei Alexandra Eala, scor 5-7, 4-6, părăsind turneul WTA 1000.
Ovidiu Lungu, medic stomatolog: Pacienţii nu au cultul acesta despre a face igienizări la şase luni, să meargă la stomatolog, să facă o radiografie, să vadă dacă nu a apărut vreo problemă # News.ro
Medicul stomatolog Ovidiu Lungu, doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a atras atenţia, miercuri seară, că românii nu au obiceiul de a vizita medicul stomatolog o dată la 6 luni, pentru a face igienizări sau pur şi simplu pentru a verifica dacă a apărut vreo problemă dentară.
Baschet: Universitatea-BT Cluj-Napoca a câştigat Cupa României la masculin, 85-84 cu CSM Oradea # News.ro
Echipa Universitatea-BT Cluj-Napoca a cucerit miercuri seara, la Oradea, Cupa României la baschet masculin, după ce a învins, în finală, formaţia CSM Oradea, scor 85-84.
Clubul Petrolul Ploieşti anunţă, miercuri, că a încetat din viaţă la doar 16 ani fotbalistul său Mario Cofaru.
Fată de 16 ani, găsită inconştientă pe o stradă din Bucureşti, existând suspiciunea că s-a electrocutat / În apropiere era un copac căzut peste firele de tensiune, acestea ajungând pe sol / Anchetă a Poliţiei # News.ro
O fată de 16 ani a fost găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei existând suspiciunea că s-a electrocutat. Au intervenit pompierii, în apropiere fiind un copac căzut peste firele de tensiune, acestea ajungând pe sol.
Constanţa: Pompierii au intervenit pentru deblocarea din zăpadă a 80 de autoturisme, în care se aflau 200 de persoane, dar şi a trei ambulanţe / O persoană care avea nevoie de dializă, preluată de un echipaj SMURD şi dusă la spital # News.ro
Pompierii au intervenit în judeţul Constanţa pentru scoaterea din zăpada a 80 de autoturisme, în care se aflau 200 de persoane, dar şi a trei ambulanţe. De asemenea, o persoană care avea nevoie de dializă şi care era într-o ambulanţă privată rămasă înzăpezită a fost preluată de un echipaj SMURD şi dusă la spital.
Ministrul Justiţiei: Mă aşteptam să existe un deznodământ la CCR / Nu am avut niciun şoc, nu am avut nici surpriză # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri seară, că se aştepta să existe un deznodămînt la Curtea Constituţională, iar decizia pronunţată de magistraţi nu i-a produs nici surpriză nici şoc.
Argeş: Nivelul unui lac din oraşul Costeşti a crescut, riscând să provoace inundaţii / Pompierii intervin cu motopompe # News.ro
Nivelul unui lac din oraşul argeşean Costeşti a crescut, miercuri seară, în urma topirii zăpezii, riscând să inunde mai multe gospodării. Pompierii intervin cu motopompe pentru a evacua apa.
Extrema stângă din Franţa este sub presiune, după reţinerea a 11 suspecţi, printre care doi colaboratori ai unui deputat LFI, în dosarul uciderii în bătaie a unui activist de extremă dreapta # News.ro
Unsprezece persoane au fost reţinute în Franţa, printre care un asistent parlamentar şi un colaborator al unui deputat al LFI, în cadrul anchetei cu privire la moartea militantului naţionalist Quentin Deranque, ceea ce pune într-o situaţie delicată La France Insoumise, partid de extremă stânga, chemat de guvern să-l excludă pe Raphaël Arnault din grupul său parlamentar, relatează AFP şi Le Figaro.
Nazare: Decizia privind reforma pensiilor speciale - piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii/ Ministrul se referă la două efecte: diminuăm cheltuielile statului şi creştem credibilitatea externă/ Ce spune despre cele 231 de milioane de euro # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale referitoare la pensiile magistraţilor este ”un semnal de corectitudine aşteptat de întreaga societate”, fiind ”piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii”. Ministrul afirmă că, odată cu această decizie, România poate reduce cheltuielile statului cu pensiile speciale, banii putând fi direcţoionaţi acolo unde este nevoie de ei şi, în plus, îşi creşte credibilitatea externă, arătând că are capacitatea de a face reformele necesare.
Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional: În afară de colaborarea normală cu FMI, sper să rămânem o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), sperând că România va rămîne ”o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia”.
Anul Constantin Brâncuşi - Iniţiativele instituţiilor de cultură din subordinea Ministerului Culturii dedicate marcării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor # News.ro
Expoziţii, concerte, proiecte educaţionale şi iniţiative interdisciplinare, care aduc în atenţia publicului opera, gândirea şi moştenirea spirituală a lui Constantin Brâncuşi, vor fi organizate anul acesta de instituţiile din subordinea Ministerului Culturii pentru a marca 150 de ani de la naşterea marelui sculptor, una dintre figurile emblematice ale artei moderne universale.
Dragoş Pîslaru: Avem bani în PNRR, se fac plăţi încontinuu / În martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri că avem bani în PNRR şi se fac plăţi încontinuu, el precizând că în martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro.
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Consider că este o decizie bună şi corectă / Îndreaptă o nedreptate pe care toţi românii au constatat-o / Nu a vorbit cu Nicuşor Dan # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) în legătură cu pensiile magistraţilor consfinţeşte ceea ce a spus în repetate rânduri, respectiv că proiectul este constituţional. Bolojan consideră că decizia CCR este ”bună şi corectă” şi îndreaptă o nedreptate pe care toţi românii au constatat-o.
Dragoş Pîslaru: Am notificat astăzi, atât informal, cât şi printr-un e-mail la nivel tehnic, Comisia Europeană cu privire la decizia CCR pe pensiile magistraţilor / Un alt demers, o scrisoare prin care vom încerca să justificăm întârzierea # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat miercuri că a notificat, atât informal, cât şi printr-un e-mail la nivel tehnic, Comisia Europeană cu privire la decizia CCR pe pensiile magistraţilor iar un al doilea demers iniţiat este o scrisoare prin care va încerca să justifice întârzierea îndeplinirii jalonului, din motive mai debrabă procedurale şi nu de fond.
Ministrul Energiei anunţă că aproape 72.000 de consumatori din 181 de localităţi sunt încă nealimentaţi / Intervenţiile pentru restabilirea furnizării continuă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, miercuri seară, aproape 72.000 de consumatori din 181 de localităţi sunt încă nealimentaţi cu energie, iar intervenţiile continuă până la remedierea tuturor situaţiilor.
Primul dispozitiv care oferă o terapie neinvazivă şi permite continuarea îngrijirii la domiciliu pentru tratamentul cancerului pancreatic, autorizat în SUA # News.ro
Un nou dispozitiv medical neinvaziv a fost aprobat în Statele Unite pentru tratamentul cancerului pancreatic local avansat la adulţi. Terapia utilizează câmpuri electrice aplicate extern şi a demonstrat o creştere a supravieţuirii în asociere cu chimioterapia standard.
MAE, după ce Oana Ţoiu a afirmat într-o declaraţie oficială la Londra că nu are nimic nou de spus: Introducere menită să atragă atenţia asupra mesajului principal/ Referirea la aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: O glumă diplomatică – VIDE # News.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic nou de spus, dar şi că toate ţările, fie îşi doresc să facă parte din Uniunea Europeană, fie să rămână în aceasta, realizând că se află într-o ţară care a părăsit blocul comunitar. Oficialii MAE susţin că prima declaraţie era menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de consecvenţă în declaraţii, iar a doua declaraţie a fost o demonstraţie de ”umor diplomatic conştient”.
