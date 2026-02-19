Reuters: SUA dezvoltă un portal online pentru a ocoli „cenzura” de conţinut din Europa şi din alte părţi. Vor putea fi urmărite inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă

23:50

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că şi la ministerul pe care îl conduce sunt presiuni, aşa cum erau şi la Ministerul Economiei pe care l-a condus anterior. Chiar dacă spectrul este mai îngust, dimensiunea este mult mai mare, fiind contracte mari în joc. Cu atât mai mult apar presiuni, cu cât este în derulare Programul SAFE, care presupune nu mai puţin de 21 de contracte de înzestrare.