Şeful comandamentului militar al SUA pentru America Latină a vizitat Venezuela

06:40

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) îşi prezintă joi raportul de activitate pe 2025. Evenimentul are loc pe fondul deciziei de miercuri a Curţii Constituţionale care dă undă verde modificării condiţiilor de pensionare pentru magistraţi prin reducerea nivelului pensiilor şi creşterea treptată a vârstei de pensionare, dar şi al reacţiilor puternice generate în societate de documentarul Recorder ”Justiţie capturată”, în care sunt lansate acuzaţii inclusiv la adresa şefului DNA Marius Voineag, precum şi în plină desfăşurare a procedurii de selecţie pentru conducerile DNA, Parchetului ICCJ ţi DIICOT, unde Voineag candidează pentru funcţia de procuror general adjunct al Parchetului ICCJ.. Recent, procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirma că există o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a livra mai multe sesizări către DNA,, el reclamând că în 2024 au existat doar 39 de astfel de cazuri, în timp ce în 2025 numărul de sesizări a crescut la aproape 80. Cu aceeaşi ocazie, el anunţa că suma totală care reprezintă sechestrele puse de DNA se ridica, la finalul anului trecut, la 330 milioane de lei, peste bugetul instituţiei pe 2024, el apreciind că DNA a devenit ”o organizaţie profitabilă”. La bilanţul pe 2024, Voineag califica activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie drept una performantă, cu numeroase realizări şi având un trend general pozitiv.. El remarca şi că instituţia ”a devenit din nou atractivă din perspectiva resurselor umane”. Şeful DNA consemna 5.443 de dosare soluţionate, din care 2.379 dosare nou înregistrate.