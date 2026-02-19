Workshop dedicat viitorilor părinți, cu doctorul Alin Popa, la finalul lunii februarie

12:20

Chiriile pentru locuințele Administrației Fondului Imobiliar (AFI), instituție subordonată Primăriei Capitalei, ar putea fi majorate de până la zece ori, după aproape două decenii. Tarifele nu au fost actualizate din anul 2007. Este vorba despre 4050 de locuințe al căror tarif ar putea crește. În prezent, prețul mediu pentru o astfel de locuință este de […]