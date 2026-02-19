Guvernul intenţionează să elimine şi celelalte pensii speciale
TeleM Iași , 19 februarie 2026 09:20
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri seară, că trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu. Guvernul intenţionează să elimine şi celelalte pensii speciale, după succesul înregistrat cu magistraţii la Curtea Constituţională. Premierul Ilie Bolojean a anunţat, miercuri seară, că trebuie corectate toate […] Articolul Guvernul intenţionează să elimine şi celelalte pensii speciale apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
10:00
Buget record pentru medicamente la SJU Bacău: peste 72 de milioane de lei cheltuite într-un an # TeleM Iași
Cheltuielile cu medicamentele la Spitalul Județean de Urgență Bacău au atins un nivel record în 2025, ajungând la peste 72,7 milioane de lei, potrivit datelor oficiale publicate de instituție. Această sumă depășește semnificativ nivelurile din anii precedenți: în 2022 spitalul a cheltuit circa 49,2 milioane de lei, în 2023 valoarea a urcat la aproximativ 60,5 milioane de lei, iar în 2024 […] Articolul Buget record pentru medicamente la SJU Bacău: peste 72 de milioane de lei cheltuite într-un an apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Limba română ar putea deveni materie de examen pentru copiii românilor din Marea Britanie # TeleM Iași
Un istoric britanic a lansat o campanie prin care solicită ca limba română să fie introdusă ca materie opțională la examenul GCSE din Regatul Unit, pentru a sprijini copiii din diaspora să-și studieze limba maternă în școli, fără costurile suplimentare, notează South West Londoner. Limba română, materie de examen Inițiativa aparține istoricului britanicTessa Dunlop, care […] Articolul Limba română ar putea deveni materie de examen pentru copiii românilor din Marea Britanie apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 10 minute
09:50
DNA prezintă raportul pe 2025 în contextul deciziei CCR. Marius Voineag anunţă sechestre de 330 milioane lei # TeleM Iași
Direcţia Naţională Anticorupţie prezintă joi raportul pe 2025, în contextul deciziei Curtea Constituţională a României privind pensiile magistraţilor şi al controverselor stârnite de documentarul Recorder, ce îl vizează şi pe şeful DNA, Marius Voineag.Prezentarea Raportului anual de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe anul 2025 are loc joi, de la ora 11:00, la sediul Băncii Naţionale. […] Articolul DNA prezintă raportul pe 2025 în contextul deciziei CCR. Marius Voineag anunţă sechestre de 330 milioane lei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Armata poloneză a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilităţile militare, din cauza temerilor că senzorii şi sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizaţi pentru colectarea de date sensibile, transmite Reuters. Într-un comunicat transmis marţi seara, armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuşi admise în anumite locaţii securizate dacă funcţiile specificate […] Articolul Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele sale militare apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Sorin Grindeanu: Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp # TeleM Iași
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă Ilie Bolojan este un dur, că nu îşi permite să facă astfel de aprecieri şi că are o relaţie instituţională cu premierul, ”fără inimioare trimise pe WhatsApp”.Întrebat, miercuri seară, la Digi24, dacă îl consideră pe Ilie Bolojan un dur, liderul PSD Sorin Grindeanu a răspuns că nu […] Articolul Sorin Grindeanu: Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Doar un sector de drum naţional din judeţul Vrancea mai este închis, anunţă joi dimineaţă CNAIR, precizând că 99,9% din sectoarele de drum afectate de ninsori au fost deschise complet circulaţiei.”La această oră, în urma acţiunilor permanente şi susţinute ale personalului CNAIR, au fost deschise circulaţiei, fara restricţii, 99,9% din sectoarele de drum afectate de […] Articolul CNAIR – Doar un sector de drum naţional din judeţul Vrancea mai este închis apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Un ger năpraznic vine peste România: șefa ANM anunță temperaturi de până la minus 15 grade Celsius # TeleM Iași
Șefa ANM, Elena Mateescu, anunță faptul că gerul revine în România. Temperaturile geroase se vor face simțite în România în weekend-ul următor. Ce spune șefa ANM „Acum e cel mai sever episod de iarnă. E posibil ca până în 24 fabruarie să vorbim de fenomene specifice datei din calendar. (…) Vorbim de temperaturi mai coborâte, […] Articolul Un ger năpraznic vine peste România: șefa ANM anunță temperaturi de până la minus 15 grade Celsius apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru legea marţială din 2024 # TeleM Iași
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta sa instaurare a legii marţiale la sfârşitul anului 2024, relatează AFP şi Yonhap. “Îl condamnăm pe Yoon la închisoare pe viaţă” pentru că a condus o insurecţie, a declarat judecătorul Ji Gwi-yeon de la Tribunalul Districtual Central din Seul, citind […] Articolul Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru legea marţială din 2024 apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Cât a plătit România pentru mașinile a doar 4 piloți de F-16 în SUA? Suma l-a revoltat pe ministrul Radu Miruță: ‘Strigătoare la cer’ # TeleM Iași
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a dispus reducerea unor cheltuieli pe care le consideră „strigătoare la cer”, după ce a descoperit că patru piloți români de F-16 trimiși la pregătire în Statele Unite au primit aproape 575.000 de dolari pentru închirierea unei mașini pe durata celor trei ani de instruire. Potrivit oficialului, suma […] Articolul Cât a plătit România pentru mașinile a doar 4 piloți de F-16 în SUA? Suma l-a revoltat pe ministrul Radu Miruță: ‘Strigătoare la cer’ apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
09:40
Circulaţia camioanelor la frontiera cu Republica Moldova a fost reluată, joi dimineaţă, după ce autorităţile din ţara vecină au ridicat restricţiile de trafic instituite anterior din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, informează Poliţia de Frontieră Iaşi. Potrivit sursei citate, traficul se desfăşoară în prezent în regim normal, în condiţii de iarnă, prin punctele de trecere a […] Articolul Galaţi: A fost reluată circulaţia camioanelor la frontiera cu Republica Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Iașul devine epicentrul sculpturii românești contemporane: Luna Sculptorilor Români celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși # TeleM Iași
În perioada 19 februarie – 19 martie 2026, Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, vă invită la cea de-a VI-a ediție a „Lunii Sculptorilor Români”. Desfășurat, începând cu acest an, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, proiectul primește validare culturală, fiind recunoscut drept cel mai important eveniment dedicat sculpturii din […] Articolul Iașul devine epicentrul sculpturii românești contemporane: Luna Sculptorilor Români celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Cursurile în toate unităţile de învăţământ din judeţul Galaţi se vor desfăşura în sistem online şi joi, 19 februarie, a anunţat Prefectura. Decizia a fost adoptată de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile. Articolul În judeţul Galaţi cursurile se desfăşoară în sistem online apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Este vorba de Munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng, Şureanu şi Ţarcul Godeanu. Este risc însemnat de avalanşă de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5 în toate masivele din Carpaţii Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine. Este vorba de Munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng, Şureanu şi Ţarcul Godeanu. În zona crestelor, dar şi […] Articolul Risc însemnat de avalanşă în toate masivele din Carpaţii Meridionali apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Opoziţia a depus la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului de externe Oana Ţoiu, criticată pentru modul defectuos în care gestionează acest domeniu. Demersul a parţine grupului Pace – Întâi România şi este susţinut de AUR. Dezbaterea şi votul moţiunii vor avea loc luni, 23 februarie. Săptămâna trecută, Parlamentul a respins alte 3 moţiuni simple […] Articolul Opoziţia a depus la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului de externe Oana Ţoiu apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
09:20
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri seară, că trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu. Guvernul intenţionează să elimine şi celelalte pensii speciale, după succesul înregistrat cu magistraţii la Curtea Constituţională. Premierul Ilie Bolojean a anunţat, miercuri seară, că trebuie corectate toate […] Articolul Guvernul intenţionează să elimine şi celelalte pensii speciale apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
13:40
Autostrada A7 rămâne închisă, chiar dacă pe anumite sectoare circulația ar fi posibilă, din cauza blocajului complet de pe Autostrada A3. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău explică că restricția este impusă pentru siguranța șoferilor. Dacă A7 ar fi redeschisă, fluxul de autovehicule ar ajunge direct pe un sector complet blocat, unde viscolul puternic […] Articolul A7 rămâne închisă din cauza blocajului de pe A3 apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la legea privind pensiile magistraților, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Decizia Curții înseamnă că actul normativ contestat a fost considerat constituțional în raport cu criticile formulate de instanța supremă. Sesizarea ÎCCJ a vizat noul proiect legislativ […] Articolul CCR a decis: pensiile magistratilor pot fi taiate apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Fermierii din sectorul pomicol afectați de înghețul târziu din primăvara anului 2025 pot solicita până pe 9 martie 2026 sprijin financiar de urgență la APIA. Grantul poate ajunge până la 2.000 de euro pe hectar și se acordă pentru specii precum măr, păr, prun, cais, piersic, cireș, vișin, nuc, alun și migdal. Beneficiarii trebuie să […] Articolul Sprijin financiar pentru pomicultori afectați de înghețul din 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Senatorii au adoptat noi reguli pentru domeniul jocurilor de noroc, care ar putea schimba radical modul în care sunt promovate cazinourile și pariurile în România. Proiectele prevăd interzicerea reclamelor la jocuri de noroc pe internet și la televizor între orele 6 dimineața și 12 noaptea. În plus, vârsta minimă de acces în cazinouri ar putea […] Articolul Noi restricții pentru jocurile de noroc din România apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își intensifică prezența pe scena academică internațională. Conducerea instituției anunță participarea la tot mai multe târguri și reuniuni educaționale organizate la nivel global. Scopul este dezvoltarea de noi parteneriate și proiecte comune cu universități din întreaga lume. Reprezentanții UAIC spun că astfel sunt valorificate oportunități importante de colaborare academică […] Articolul UAIC își extinde parteneriatele internaționale apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Ninsorile abundente au pus la încercare întreaga regiune a Moldovei. De la Suceava până la Vrancea, autoritățile au intervenit continuu pentru menținerea drumurilor practicabile și a serviciilor esențiale. Traficul rutier și feroviar a fost afectat în mai multe zone, iar unele zboruri au fost anulate. În unele județe, cursurile au fost suspendate, în timp ce […] Articolul Ninsorile au afectat județele din Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Ninsoarea căzută peste Iași a mobilizat, încă de la primii fulgi, echipele Companiei de Transport Public, care au intervenit pe tot parcursul nopții pentru a menține circulația în condiții de siguranță. În intervalul 19:00 – 07:00, muncitorii au acționat în stații, la refugii și pe infrastructura liniilor de tramvai. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pe […] Articolul Noapte albă pentru siguranța transportului public din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Astăzi, cursurile din toate unitățile școlare ale județului Neamț se desfășoară în regim normal, conform structurii anului școlar în curs și programului fiecărei unități de învățământ. ”Un total de 2.943 de elevi au fost afectați de condițiile meteorologice și nu au putut ajunge la cursuri. Școlile care au raportat un număr semnificativ de elevi absenți […] Articolul NEAMȚ: Aproape 3.000 de elevi nu au ajuns la școală din cauza ninsorilor apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Vrancea: Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi, fără energie electrică din cauza vremii # TeleM Iași
Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi ale judeţului Vrancea au rămas fără energie electrică, miercuri dimineaţă, pe fondul ninsorilor abundente şi al viscolului, a anunţat prefectul Marius Iorga. ‘La ora 08:15, un număr de 1.707 consumatori din patru localităţi ale judeţului erau afectaţi de întreruperea alimentării cu energie electrică. Sunt vizate mai multe blocuri […] Articolul Vrancea: Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi, fără energie electrică din cauza vremii apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
În cursul acestei zile, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost solicitați să intervină în localitatea Dumbrava, comuna Ciurea, la un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu […] Articolul Accident rutier în localitatea Dumbrava, comuna Ciurea apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
CFR Călători a anulat alte trenuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori. Dacă iniţial au fost anulate 20 de trenuri, operatorul a mai scos din circulaţie alte garnituri: R 8001, R 8010, Bucureşti Nord – Constanţa şi retur; IR 16085, IR 16084, IR 1583, […] Articolul CFR Călători anulează mai multe trenuri, din cauza zăpezii apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Circulația mai multor trenuri este suspendată miercuri, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează zone aflate sub avertizare meteo. Potrivit CFR Călători, măsura a fost luată pentru a permite intervenții și degajarea căii ferate în zonele afectate. Circulație închisă Ploiești – București Pe distanța Ploiești – București, traficul feroviar este închis din […] Articolul Trenuri suspendate din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Întreruperi programate și avarii la rețeaua de energie electrică în județul Galați (18 februarie – 5 martie 2026) # TeleM Iași
Mai multe localități din județul Galați sunt afectate în această perioadă de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, dar și de avarii pentru care termenul de remediere este momentan indisponibil. Avarii semnalate – 18 februarie 2026 La data de 18.02.2026 au fost raportate întreruperi cu termen de remediere momentan indisponibil în următoarele zone: Echipele […] Articolul Întreruperi programate și avarii la rețeaua de energie electrică în județul Galați (18 februarie – 5 martie 2026) apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
82 de candidați pentru 10 posturi de asistent medical, la Spitalul Clinic Județean din Suceava # TeleM Iași
Posturile „sigure” din sistemul public continuă să stârnească interes, iar un nou concurs organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava confirmă, încă o dată, apetitul ridicat pentru locurile de muncă stabile, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Zeci de candidați s-au înscris pentru doar câteva posturi de asistent medical, semn că, dincolo de […] Articolul 82 de candidați pentru 10 posturi de asistent medical, la Spitalul Clinic Județean din Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Accident rutier produs în comuna Gherăești, județul Neamț. O persoană a rămas încarcerată # TeleM Iași
În jurul orei 08:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 2-E 85, în satul Gherăeștii Noi din comuna Gherăești.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman ( o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere și o ambulanță […] Articolul Accident rutier produs în comuna Gherăești, județul Neamț. O persoană a rămas încarcerată apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump exercită presiuni excesive asupra sa # TeleM Iași
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump exercită presiuni excesive asupra sa în încercarea de a obține o rezoluție la războiul de aproape patru ani dintre Kiev și Moscova, potrivit Observatornews.ro Într-un interviu acordat Axios, Zelenski a mai spus că orice plan care impune Ucrainei să renunțe la teritorii pe care Rusia […] Articolul Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump exercită presiuni excesive asupra sa apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:00
Zborurile București–Suceava au fost anulate din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe Otopeni # TeleM Iași
Zborurile București-Suceava și retur din noaptea trecută și de azi dimineață au fost anulate din cauza ninsorilor abundente din București, precum și a unei defecțiuni la o aeronavă. Zborul Tarom București-Suceava de ieri a fost anulat din cauza vremii severe din capitală și prin urmare nu a mai fost operat nici zborul retur de azi […] Articolul Zborurile București–Suceava au fost anulate din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe Otopeni apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru preluarea unei paciente – femeie, 34 de ani, lehuză, care tocmai a născut – a derapat la ieșirea din satul Victoria spre satul Stânca, din cauza condițiilor de iarnă, nemaiputând continua deplasarea.Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit […] Articolul Intervenție pentru sprijinirea unei ambulanțe blocate în zăpadă, în comuna Victoria apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
JO de iarnă: Tentea și Iordache au reușit locul 5 la proba de bob, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani # TeleM Iași
Boberii Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina. Tentea şi Iordache şi-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manşe, dar ei ar fi putut spera la […] Articolul JO de iarnă: Tentea și Iordache au reușit locul 5 la proba de bob, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Mai multe localități din județul Neamț au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile. Peste 2.700 de consumatori sunt afectați, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației. La ora 08:00, reprezentanții Delgaz Grid au informat că localitățile Boboiești, Dolhești, Pâțâligeni, Pipirig, Pluton și Stânca din comuna Pipirig, precum și Mânăstirea Neamț din […] Articolul Mai multe localități din Neamț au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Bacău sub asediul ninsorii! Patru localități fără curent, TIR răsturnat pe DN2 și trafic în condiții de iarnă # TeleM Iași
Ninsorile abundente continuă să creeze probleme în județul Bacău. Deși la această oră nu sunt drumuri naționale sau județene blocate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, iar utilajele rămân pe trasee pentru a menține carosabilul practicabil. Autoritățile precizează că o îmbunătățire a traficului este așteptată abia după încetarea ninsorii. Patru localități fără energie electrică […] Articolul Bacău sub asediul ninsorii! Patru localități fără curent, TIR răsturnat pe DN2 și trafic în condiții de iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Curtea Constituţională reia dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor # TeleM Iași
La termenul precedent, judecătorii Curţii au întrerupt discuţiile pentru a putea studia noi documente depuse de instanţa supremă, prin care se solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Curtea Constituţională reia miercuri dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, după ce a amânat de cinci ori pronunţarea pe această temă. La termenul […] Articolul Curtea Constituţională reia dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Dintre acestea, 39 au ajuns la spital cu ambulanţele, iar celelalte au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor. 117 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 39 au ajuns la spital cu ambulanţele, iar celelalte au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor. Potrivit Dispeceratului […] Articolul 117 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Vrancea: Mai multe maşini rămase blocate în zăpadă, majoritatea între Panciu-Haret şi Focşani-Mândreşti # TeleM Iași
Mai multe autoturisme au rămas blocate în zăpadă, miercuri dimineaţă, majoritatea pe DJ 204E Panciu-Haret şi pe DN 23 Focşani-Mândeşti, 17 persoane fiind afectate, fără a fi însă înregistrate cazuri care să necesite îngrijiri medicale, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea. Reprezentanţii ISU Vrancea au precizat, pentru AGERPRES, că pe DJ 204E Panciu-Haret […] Articolul Vrancea: Mai multe maşini rămase blocate în zăpadă, majoritatea între Panciu-Haret şi Focşani-Mândreşti apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi au anunţat, miercuri dimineaţa, că se circulă în condiţii de iarnă şi fără restricţii pe toate drumurile naţionale din zona Moldovei. ‘În prezent, pe raza DRDP Iaşi sunt în acţiune 201 autoutilaje, iar circulaţia în regiune se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu zăpadă pe carosabil […] Articolul Se circulă în condiţii de iarnă pe toate drumurile naţionale din zona Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
17 februarie 2026
15:30
Universitățile din România își stabilesc taxele pentru anul universitar 2026–2027, iar mai multe instituții anunță modificări ale costurilor de școlarizare. La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Senatul a aprobat creșteri pentru unele specializări. Pentru studenții din anul I la Medicină și Medicină Dentară, taxa va ajunge la 13.000 de lei, […] Articolul Taxe mai mari la UMF Iasi apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Spitalul Județean de Urgență Bacău va implementa un proiect de modernizare și dotare a blocului operator, în valoare de peste 57 milioane de lei, dintre care 26 milioane provin din fonduri europene. Investiția vizează în special Secția de Ortopedie și Secția de Neurochirurgie, centre esențiale pentru intervențiile chirurgicale complexe și tratamentul traumelor grave. Proiectul presupune […] Articolul Spitalul Județean Bacău primește 57 milioane lei pentru modernizarea blocului operator apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Procedura de achiziție pentru retehnologizarea Centralei Electrotermice I din Iași a fost anulată, după ce nicio firmă nu a depus ofertă. Primăria pregătise aproximativ 115 milioane de lei pentru instalarea de echipamente de cogenerare, care ar fi permis producerea concomitentă de energie termică și electrică cu șase motoare termice și două cazane de abur, cu […] Articolul Licitația pentru modernizarea CET I Iași, anulată din lipsă de ofertanți apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Bazinul de înot didactic din Târgu-Neamț rămâne închis pe perioadă nedeterminată, după ce au fost identificate probleme structurale la nivelul construcției. Decizia a fost anunțată public de primarul Vasile Apopei, printr-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit edilului, o comisie formată din reprezentanți ai Compania Națională de Investiții și ai constructorului a constatat existența unei […] Articolul Bazinul de înot din Târgu-Neamț rămâne închis din cauza unor probleme structurale apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Maria are 20 de ani și este bursieră a Asociației Glasul Vietii a Părintelui Damaschin. Povestea ei ne arată ce înseamnă să primești o șansă atunci când drumul ți se pare imposibil. La doar 14 ani, Maria a reușit să intre la un liceu bun din Iași, dar nu avea unde să stea și părinții […] Articolul Maria a reusit sa intre la facultate cu o bursa de la Parintele Damaschin apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț au efectuat două percheziții domiciliare în Piatra-Neamț și Sagna. În urma verificărilor au fost ridicate arme, muniție și trofee cinegetice. La data de 16 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în […] Articolul Percheziții în Piatra-Neamț și Sagna: arme, muniție și trofee ridicate de polițiști apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Tulburarea de spectru autist (TSA) ridică multe întrebări pentru părinți și îngrijitori. În spațiul online circulă informații corecte, dar și mituri sau interpretări alarmiste. Mai jos vei descoperi informații care te vor ajuta să înțelegi ce înseamnă această tulburare, cum recunoști semnele timpurii, cum se stabilește diagnosticul și ce tipuri de intervenții pot ajuta. 1. TSA […] Articolul 9 lucruri pe care trebuie să le știi despre tulburarea de spectru autist (P) apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Direcția de Asistență Socială Iași a desfășurat în această iarnă mai multe campanii de amploare pentru identificarea și sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor extreme. Echipele din teren au mers în zonele cunoscute ca fiind frecventate de oamenii străzii, pentru a-i direcționa către centrele special amenajate sau către spitale, atunci când situația medicală a […] Articolul Campanii anti-ger pentru persoanele fără adăpost la Direcția de Asistență Socială Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început virarea sumelor destinate crescătorilor de animale din județul Iași, în cadrul schemei de sprijin pentru ameliorarea raselor. Peste 2,5 milioane de lei au fost alocați la nivel național pentru plata serviciilor prestate în luna noiembrie 2025. Fondurile provin din bugetul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și […] Articolul APIA virează 2,5 milioane lei crescătorilor din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Consiliul Județean Suceava a obținut publicarea anunțului de participare pentru licitația privind realizarea centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, SEAP. Deși documentația a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice încă din 30 decembrie 2025, anunțul a fost publicat abia pe 16 februarie. Întârzierea a dus la decalarea […] Articolul Proiectul centurii din Gura Humorului va prinde contur apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.