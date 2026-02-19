10:20

Când toată suflarea Capitalei visa la mări și țări, un cor de telefoane RO-ALERT, setate pe modul „sfârșitul lumii”, a decis că ora 4 dimineața este momentul perfect pentru ca bucureștenii să afle, subit și […] Articolul VIDEO | „Ninge, nu dau turcii!”. Bucureștenii, după ce mesajul RO-ALERT de ninsoare i-a aruncat din paturi. Haz de necazul alertei care a urmat dimineață, pe la 4 apare prima dată în B365.