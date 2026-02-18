VIDEO | Olimpiada de iarnă e, de fapt, la București. O probă de ski fond superbă, printre mașini înfofolite in zăpadă
B365.ro, 18 februarie 2026 19:50
Ziua de astăzi, în Capitală, a fost caracterizată de străzile cu mormane de nămeți și blocajele din trafic. Un bărbat a decis să țină Olimpiada de iarnă la București, având o probă de schi chiar […] Articolul VIDEO | Olimpiada de iarnă e, de fapt, la București. O probă de ski fond superbă, printre mașini înfofolite in zăpadă apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
19:50
VIDEO | Olimpiada de iarnă e, de fapt, la București. O probă de ski fond superbă, printre mașini înfofolite in zăpadă # B365.ro
Ziua de astăzi, în Capitală, a fost caracterizată de străzile cu mormane de nămeți și blocajele din trafic. Un bărbat a decis să țină Olimpiada de iarnă la București, având o probă de schi chiar […] Articolul VIDEO | Olimpiada de iarnă e, de fapt, la București. O probă de ski fond superbă, printre mașini înfofolite in zăpadă apare prima dată în B365.
19:50
Târgul „Drag de Mărțișor” este în acest weekend. Bucureștenii pot cumpăra mărțișoare, bijuterii și cadouri handmade # B365.ro
Târgul „Drag de Mărțișor” aduce primăvara în Capitală în peioada 21-22 februarie, între orele 10:00 și 19:00, la Casa Eliad, pe Bulevardul Mircea Vodă nr. 5, în zona Piața Unirii. Intrarea se face pe bază […] Articolul Târgul „Drag de Mărțișor” este în acest weekend. Bucureștenii pot cumpăra mărțișoare, bijuterii și cadouri handmade apare prima dată în B365.
Acum o oră
19:20
Ciucu: „Operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de dezăpezire și mai mulți oameni decât erau în realitate”. Firmele vor fi amendate # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis că operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de deszăpezire față decât erau, în realitate, pe teren. Ninsoarea de noaptea trecută a adus blocaje și ambuteiaje în tot […] Articolul Ciucu: „Operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de dezăpezire și mai mulți oameni decât erau în realitate”. Firmele vor fi amendate apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
18:10
VIDEO | Primul strat de beton a fost turnat la podul peste Lacul Cernica. Lucrările avansează pe Lotul 4 al A0 Nord, cel mai dificil din acest semi-inel al Centurii # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini cu lucrările de pe Lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Constructorul se ocupă de turnarea primului strat de beton deasupra podului peste Lacul Cernica. Șantierul avansează În […] Articolul VIDEO | Primul strat de beton a fost turnat la podul peste Lacul Cernica. Lucrările avansează pe Lotul 4 al A0 Nord, cel mai dificil din acest semi-inel al Centurii apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Motănelul Ayan zis „Castron” caută un stăpân în București. Are doar 7 luni și este pregătit pentru viața la apartament # B365.ro
Ayan, motanul zis „Castron”, caută casă în București. La aproximativ 7 luni este sănătos și vaccinat complet, blând și amuzant. Ayan nu e lipicios, dar iubește să fie un companion loial. Motănelul Ayan caută o […] Articolul FOTO | Motănelul Ayan zis „Castron” caută un stăpân în București. Are doar 7 luni și este pregătit pentru viața la apartament apare prima dată în B365.
17:00
Ciprian Ciucu dezminte o știre falsă privind referendumul lui Nicușor Dan, votat cu +50%. „Nu am avut discuții în acest sens” # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, dezminte câteva informații apărute în spațiul public. El se referă la o știre potrivit căreia referendumul inițiat de Nicușor Dan, în mandatul de la PMB, va fi pus în aplicare. Edilul […] Articolul Ciprian Ciucu dezminte o știre falsă privind referendumul lui Nicușor Dan, votat cu +50%. „Nu am avut discuții în acest sens” apare prima dată în B365.
16:50
FOTO | STBanda dintre Casa Presei și Arcul de Triumf, blocată de munți de zăpadă. Bucureștean: „Plătim taxe și impozite tot mai mari ca să ne descurcăm singuri prin nămeți” # B365.ro
Banda unică pentru autobuze dintre Casa Presei Libere și Arcul de Triumf era complet blocată de zăpadă la ora 13:30, deși ar trebui să fie o prioritate pentru transportul public. Banda unică STB, blocată de […] Articolul FOTO | STBanda dintre Casa Presei și Arcul de Triumf, blocată de munți de zăpadă. Bucureștean: „Plătim taxe și impozite tot mai mari ca să ne descurcăm singuri prin nămeți” apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
16:00
VIDEO ⛷️ Concursul de dat la lopată în București, etapa de deszăpezit autobuzele STB. O bucureșteancă propune și un premiu: „Oamenii ăștia merită abonamente gratuite!” # B365.ro
În ciuda asigurărilor oferite de autorități, realitatea de pe străzi arată că transportul public bucureștean a capitulat în fața primei ninsori serioase. Un autobuz STB a rămas blocat în nămeți, fiind „eliberat” nu de utilajele […] Articolul VIDEO ⛷️ Concursul de dat la lopată în București, etapa de deszăpezit autobuzele STB. O bucureșteancă propune și un premiu: „Oamenii ăștia merită abonamente gratuite!” apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Plimbare cu obstacole în Colentina, printre copaci rupți și îndoiți pe trotuare și alei. Când nu te ferești de crengi, ai grijă să nu aluneci pe gheață # B365.ro
Viscolul de azi-noapte și zăpada grea au îndoit și au pus la pământ mai mulți copaci din cartierul Colentina. În acest timp, Primăria Sectorului 2 spune că a suplimentat intervențiile pentru a menține drumurile din sector […] Articolul FOTO | Plimbare cu obstacole în Colentina, printre copaci rupți și îndoiți pe trotuare și alei. Când nu te ferești de crengi, ai grijă să nu aluneci pe gheață apare prima dată în B365.
15:50
Apollo111 Cinema va găzdui Salonul des Refusés. Primul film, premiat cu Ursul de Argint, va fi difuzat pe 1 martie # B365.ro
Salon des Refusés revine cu o nouă etapă la Apollo111 Cinema, unde va continua să aducă în fața publicului bucureștean filme premiate în marile festivaluri. Debutul are loc pe 1 martie, cu proiecția filmului „I […] Articolul Apollo111 Cinema va găzdui Salonul des Refusés. Primul film, premiat cu Ursul de Argint, va fi difuzat pe 1 martie apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Metrorex are pregătite metrouri suplimentare în caz de aglomerație. La prânz, la Eroilor, un băț nu mai încăpea pe peroane # B365.ro
Metrorex a anunțat că este pregătit să suplimenteze cu trenuri rutele din trasnportul subteran, în contextul viscolului continuu din București. Circulația STB a fost dată peste cap după ce traseele sunt împotmolite din cauza zăpezii […] Articolul FOTO | Metrorex are pregătite metrouri suplimentare în caz de aglomerație. La prânz, la Eroilor, un băț nu mai încăpea pe peroane apare prima dată în B365.
15:10
Brandul de haine Springfield reveni în România. Vechile magazine din București și din țară au fost închise în urmă cu mai mulți ani # B365.ro
În curând, brandul Springfield va reveni în România. Fostele magazine au fost închise în urmă cu mai bine de zece ani. Deținătorii acestuia intenționează să aducă și alte mărci în viitor. Brandul Springfield va reveni […] Articolul Brandul de haine Springfield reveni în România. Vechile magazine din București și din țară au fost închise în urmă cu mai mulți ani apare prima dată în B365.
15:00
Cea mai fierbinte rugăminte a unui bucureștean care, înarmat cu o lopată, a deszăpezit o stradă: „Vă rugăm să NU interveniți aici” # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 1 al Capitalei, sătul cel mai probabil de așteptarea mașinilor de deszăpezit străzile, a pus mâna singur pe lopată. Ba chiar a deszăpezit el strada din fața blocului. Rugămintea unui bucureștean […] Articolul Cea mai fierbinte rugăminte a unui bucureștean care, înarmat cu o lopată, a deszăpezit o stradă: „Vă rugăm să NU interveniți aici” apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
14:10
FOTO | Plugurile STB circulă mai mult pe șine decât tramvaiele, care-s împotmolite în nămeți. Stațiile și pasajele pietonale se curăță încă de aseară, realitatea din teren arată altfel # B365.ro
STB are mai multe pluguri pe teren pentru a curăța șinele de tramvai. În plus, muncitorii se ocupă de refugiile din stații, care au fost acoperite din plin de ninsoare. Însă, mai durează până când […] Articolul FOTO | Plugurile STB circulă mai mult pe șine decât tramvaiele, care-s împotmolite în nămeți. Stațiile și pasajele pietonale se curăță încă de aseară, realitatea din teren arată altfel apare prima dată în B365.
14:00
Un șofer a ridicat steagul alb în războiul cu nămeții din București. Și-a lăsat mașina în mijlocul drumului, a încuiat-o și acolo a rămas # B365.ro
Un șofer din Bucureștii Noi și-a abandonat mașina în mijlocul străzii după ce a rămas blocat în zăpadă. A lăsat mașina pe avarii încă de la ora 3 dimineața. Un șofer și-a abandonat mașina pe […] Articolul Un șofer a ridicat steagul alb în războiul cu nămeții din București. Și-a lăsat mașina în mijlocul drumului, a încuiat-o și acolo a rămas apare prima dată în B365.
13:50
O țeavă de gaze s-a spart pe Strada Cristian Pascal. STB: Liniile 162 și 163 circulă deviat pe sensul spre Giulești # B365.ro
STB a informat călătorii că autobuzele liniilor 162 și 163 circulă deviat pe sensul spre Giulești. Compania de transport a precizat că situația este cauzată de o avarie la o conductă de gaze de pe […] Articolul O țeavă de gaze s-a spart pe Strada Cristian Pascal. STB: Liniile 162 și 163 circulă deviat pe sensul spre Giulești apare prima dată în B365.
13:30
Ciucu: Toată noaptea am monitorizat evoluția ninsorii în București. Cu autobuzele STB n-au fost mari probleme, cu troleibuzele și tramvaiele a fost mai dificil # B365.ro
În timp ce Primarul General, Ciprian Ciucu, raportează o mobilizare masivă la Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență, locuitorii Capitalei reclamă dificultățile întâmpinate în trafic și zone întregi rămase neatinse de utilajele de deszăpezire. […] Articolul Ciucu: Toată noaptea am monitorizat evoluția ninsorii în București. Cu autobuzele STB n-au fost mari probleme, cu troleibuzele și tramvaiele a fost mai dificil apare prima dată în B365.
13:00
„Operațiunea Chipiul”, cu misterios străjer cu două fețe apărut în față la Ateneu. Se caută nume pentru omul de zăpădă # B365.ro
Bucureștiul s-a trezit azi sub un strat pufos de zăpadă și, în loc de panică, în fața Ateneului Român a răsărit o misiune de importanță strategică și „feșănistă”: găsirea accesoriului perfect pentru omul de zăpadă […] Articolul „Operațiunea Chipiul”, cu misterios străjer cu două fețe apărut în față la Ateneu. Se caută nume pentru omul de zăpădă apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | Cartierul Rahova, adormit sub zăpadă. Cum arată străzile din Sectorul 5 pe unde ar trece, cel mai ușor, o sanie trasă de câini # B365.ro
De marți, 17 februarie, Bucureștiul și alte județe se află sub incidența unui cod portocaliu de viscol. Acesta a intrat în vigoare de ieri seară de la ora 20:00. Astăzi, 18 februarie, bucureștenii se luptă […] Articolul FOTO | Cartierul Rahova, adormit sub zăpadă. Cum arată străzile din Sectorul 5 pe unde ar trece, cel mai ușor, o sanie trasă de câini apare prima dată în B365.
12:50
Efectele abuzului de RO-ALERT, mesajul care a aruncat bucureștenii din pat la 4 dimineața. Medic psihiatru: Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru # B365.ro
În jurul orei 04:20, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert privind un cod roșu de ninsori abundente, valabil până la ora 08:20, în București. Un medic psihiatru explică faptul că abuzul de acest tip de […] Articolul Efectele abuzului de RO-ALERT, mesajul care a aruncat bucureștenii din pat la 4 dimineața. Medic psihiatru: Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | Stafide „Furnicuța” sunt rechemate de la clienții din București și din țară. Anumite loturi pot conține pesticide neautorizate în UE # B365.ro
ANSVSA anunță rechemarea de la clienți a unui produs ca măsură de precauție, fiind vorba despre mai multe loturi de stafide „Furnicuța”. Produsele au fost retrase de la raft din cauza depistării prezenței unor reziduuri […] Articolul FOTO | Stafide „Furnicuța” sunt rechemate de la clienții din București și din țară. Anumite loturi pot conține pesticide neautorizate în UE apare prima dată în B365.
12:40
BREAKING | Pensiile magistraților pot fi tăiate. CCR a decis că legea care prevede acest lucru e constituțională # B365.ro
Curtea Constituțională (CCR) a decis, cu puțin timp în urmă, că legea privind pensiile magistraților este constituțională: așadar, aceste venituri pot fi tăiate. CCR a reușit să ia decizia din a șasea încercare – 5 […] Articolul BREAKING | Pensiile magistraților pot fi tăiate. CCR a decis că legea care prevede acest lucru e constituțională apare prima dată în B365.
12:20
Iadul din Gara de Nord din cauza ninsorii. Zeci de trenuri anulate din cauza zăpezii și viscolului. Orele de întârziere afișate pe tabele te duc în pragul deznădejdii # B365.ro
CFR Călători a anunțat că mai multe trenuri sunt anulate din cauza ninsorilor. Echipele competente intervin pentru eliberarea căilor ferate. Dis-de-dimineață, mai multe rute au fost închise, în urma mesajului Ro-Alert privind codul roșu de […] Articolul Iadul din Gara de Nord din cauza ninsorii. Zeci de trenuri anulate din cauza zăpezii și viscolului. Orele de întârziere afișate pe tabele te duc în pragul deznădejdii apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
12:10
FOTO | Transportul public din București în ziua cu ninsoare, acum și-ntr-o imagine cu nesfârșit șir de troleibuze, blocate blocate la capăt, pe Lucrețiu Pătrășcanu # B365.ro
Mesajul RO-ALERT cu „aoleo, ninge iarna!”, care ne-a dus pe mulți în pragul infarctului la ora 4.20 dimineață, poate avea mai mult explicații, cum ar fi aceea de a ne pregăti pentru un fail superb […] Articolul FOTO | Transportul public din București în ziua cu ninsoare, acum și-ntr-o imagine cu nesfârșit șir de troleibuze, blocate blocate la capăt, pe Lucrețiu Pătrășcanu apare prima dată în B365.
12:00
Cât te costă un Bolt, un Uber sau taxi din Berceni până la Aeroportul Otopeni, în ziua cu STB în maximă dificultate din cauza unei zăpezi. Tarifele au explodat # B365.ro
Pentru a traversa Bucureștiul, pornind din Berceni cu destinația Aeroport „Henri Coandă” Otopeni, o cursă cu una dintre companiile de ridesharing te poate face să scoți din buzunar o sumă considerabilă, având în vedere condițiile […] Articolul Cât te costă un Bolt, un Uber sau taxi din Berceni până la Aeroportul Otopeni, în ziua cu STB în maximă dificultate din cauza unei zăpezi. Tarifele au explodat apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Sub Nămeți SRL, compania zilei la București. Șine de tramvai și benzi unice STB, îngropate sub zăpadă # B365.ro
Sub Nămeți SRL este azi numirea cea mai potrivită pentru București, în general, dar în special pentru multe benzi unice STB și pentru zeci de kilometri de șine de tramvai pe unde n-a trecut trecut […] Articolul FOTO | Sub Nămeți SRL, compania zilei la București. Șine de tramvai și benzi unice STB, îngropate sub zăpadă apare prima dată în B365.
11:30
VIDEO | Formula 1 pe zăpadă, la noi în București ⚡ Utilaj de deszăpezire din Sectorul 3, în timp ce confundă bulevardul cu circuitul de la Monaco # B365.ro
Utilajele de deszăpezire din Sectorul 3 circulă cu o viteză atât de mare încât nu doar că ridică zăpada, ci reușesc să „îngroape” mașinile parcate într-un amestec fin de omăt, mocirlă și mizerie stradală. Bulevarde […] Articolul VIDEO | Formula 1 pe zăpadă, la noi în București ⚡ Utilaj de deszăpezire din Sectorul 3, în timp ce confundă bulevardul cu circuitul de la Monaco apare prima dată în B365.
11:10
Codul portocaliu prelungit în București și zona metropolitană. Ce intervenții raportează PMB, în ziua în care orașul a fost îngropat în nămeți de un episod de iarnă cinstită | UPDATE # B365.ro
ANM tocmai a prelungit codul portocaliu de ninsoare până la ora 16:00 în București și Ilfov, iar stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri. Între timp, operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei intervin […] Articolul Codul portocaliu prelungit în București și zona metropolitană. Ce intervenții raportează PMB, în ziua în care orașul a fost îngropat în nămeți de un episod de iarnă cinstită | UPDATE apare prima dată în B365.
10:20
FOTO | Dl. Negoiță s-a pozat dimineață la lopată, dar abia pe la ora 9, probabil mesajul RO-ALERT a distorsionat timpul și a stricat beauty rutina matinală. Cum e, de fapt, în S3 # B365.ro
Dl. Robert Negoiță, primar al Sectorului 3, ne face azi o demonstrație din cele extrem de enervante, de fapt, cu care vor să ne cucerească autoritățile: a ieșit (și s-a și pozat, evident) la lopată, […] Articolul FOTO | Dl. Negoiță s-a pozat dimineață la lopată, dar abia pe la ora 9, probabil mesajul RO-ALERT a distorsionat timpul și a stricat beauty rutina matinală. Cum e, de fapt, în S3 apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | „Ninge, nu dau turcii!”. Bucureștenii, după ce mesajul RO-ALERT de ninsoare i-a aruncat din paturi. Haz de necazul alertei care a urmat dimineață, pe la 4 # B365.ro
Când toată suflarea Capitalei visa la mări și țări, un cor de telefoane RO-ALERT, setate pe modul „sfârșitul lumii”, a decis că ora 4 dimineața este momentul perfect pentru ca bucureștenii să afle, subit și […] Articolul VIDEO | „Ninge, nu dau turcii!”. Bucureștenii, după ce mesajul RO-ALERT de ninsoare i-a aruncat din paturi. Haz de necazul alertei care a urmat dimineață, pe la 4 apare prima dată în B365.
09:40
Acoperișul unei stații de tramvai de pe Șoseaua Chitilei, smuls și proiectat pe șine. S-a întâmplat în stația Marmurei, unde oprește linia 53 # B365.ro
Din cauza rafalelor de vânt puternice și a condițiilor meteorologice din București, un acoperiș al unui refugiu de tramvai de pe Șoseaua Chitilei a căzut lat pe șine. Refugiu STB, doborât de vânt pe Șoseaua […] Articolul Acoperișul unei stații de tramvai de pe Șoseaua Chitilei, smuls și proiectat pe șine. S-a întâmplat în stația Marmurei, unde oprește linia 53 apare prima dată în B365.
09:10
Coșmarul de trafic din București, într-o singură imagine de pe Șoseaua Mihai Bravu. Un nesfârșit șir de tramvaie blocate, șosea plină de zăpadă și mașini. Și tot ninge! # B365.ro
Prima ninsoare serioasă a acestui an – și, de fapt, doar al treilea episod de iarnă autentică din sezon – a transformat Bucureștiul într-un peisaj alb, dar imposibil de străbătut de către șoferi și pietoni. […] Articolul Coșmarul de trafic din București, într-o singură imagine de pe Șoseaua Mihai Bravu. Un nesfârșit șir de tramvaie blocate, șosea plină de zăpadă și mașini. Și tot ninge! apare prima dată în B365.
08:50
ESENȚIAL | Zeci de copaci căzuți, mașini avariate, străzi și drumuri blocate. Bilanț matinal al acestui episod intens de iarnă din București și zona metropolitană # B365.ro
De marți dimineață și până azi, la ora 06:00, ISU București-Ilfov a înregistrat și a intervenit în mai multe cazuri precum pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, elemente de construcție desprinse și autoturisme avariate. Între orele […] Articolul ESENȚIAL | Zeci de copaci căzuți, mașini avariate, străzi și drumuri blocate. Bilanț matinal al acestui episod intens de iarnă din București și zona metropolitană apare prima dată în B365.
08:10
ALERTĂ | Coșmar adeverit dimineață pentru mii de bucureșteni: linia 41, blocată. Nămeți pe șine, puhoaie de oameni în stații și pe șosea # B365.ro
Linia de tramvai 41, un traseu crucial pentru transportul public din București, fiindcă leagă 4 mari cartiere din vest de nordul orașului, este blocată dimineață, din cauza ninsorii și nămeților. Un bucureștean din comunitatea Infotrafioc […] Articolul ALERTĂ | Coșmar adeverit dimineață pentru mii de bucureșteni: linia 41, blocată. Nămeți pe șine, puhoaie de oameni în stații și pe șosea apare prima dată în B365.
07:50
Mesajul STB pentru bucureșteni, în dimineața în care pare imposibil să ajungi din punctul A în punctul B din cauza nămeților de pe străzi, trotuare, refugii din stații # B365.ro
Un mesaj pentru bucureșteni vine de la STB în dimineața în care deplasarea din orice punct A în orice punct B este, în cel mai fericit caz, o aventură, iar în cel mai rău – […] Articolul Mesajul STB pentru bucureșteni, în dimineața în care pare imposibil să ajungi din punctul A în punctul B din cauza nămeților de pe străzi, trotuare, refugii din stații apare prima dată în B365.
07:20
VIDEO | Oribilul drum spre job al bucureștenilor, în dimineața cu RO-ALERT de cod roșu de ninsoare. Cozi de tramvaie înfofolite în zăpadă, „pe Iuliu Maniu, am mers în șir indian pe șosea” # B365.ro
Bună dimineața, dragi bucureșteni, mai întâi ne bucurăm pentru aceia dintre voi care aveți un somn perfect profund și n-ați sărit din paturi panicați la ora 4.20, când a urlat mesajul RO-ALERT prin care mașinăria […] Articolul VIDEO | Oribilul drum spre job al bucureștenilor, în dimineața cu RO-ALERT de cod roșu de ninsoare. Cozi de tramvaie înfofolite în zăpadă, „pe Iuliu Maniu, am mers în șir indian pe șosea” apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
06:10
FOTO | Bulevardul Dacia ascunde bijuterii neoromânești. Clădirile își trăiesc chinuite bătrâneți după blocuri anoste, case de amanet și păcănele # B365.ro
Deși Bucureștiul pare adesea anost, iar reminiscențele comunismului se resimt puternic mai ales în vechile cartiere muncitorești, în spatele blocurilor gri se ascund bijuterii arhitecturale. Unele consolidate, altele lăsate în paragină, de îți e mai […] Articolul FOTO | Bulevardul Dacia ascunde bijuterii neoromânești. Clădirile își trăiesc chinuite bătrâneți după blocuri anoste, case de amanet și păcănele apare prima dată în B365.
06:00
ALERTĂ | Centura Capitalei, blocată de zăpadă. Traficul rutier, oprit pe DNCB, în zona Bragadiru. Trafic restricționat și pe autostrăzile pe A2, A3, A7 # B365.ro
Zpăada abundentă care a căzut toată noaptea în București și zona metropolitană are deja previzibile efecte și asupra traficului rutier, care pe Centura Capitalei e oprit complet în zona Bragadiru, pe ambele sensuri, din cauză […] Articolul ALERTĂ | Centura Capitalei, blocată de zăpadă. Traficul rutier, oprit pe DNCB, în zona Bragadiru. Trafic restricționat și pe autostrăzile pe A2, A3, A7 apare prima dată în B365.
04:50
Mesaj RO-ALERT, cod roșu de ninsori abundente în această dimineață, în București și împrejurimi, de la 4.20 la 8.20. „Evitați deplasarea cu mașina!” # B365.ro
Un mesaj RO-ALERT a trezit, ăn această dimineță, locuitorii din București și îmrepsjurimi, care au aflat că meteorologii au transformat avertizarea de ninsoare abundentă în cod roșu, valabil vreme de 4 ore, de la ora […] Articolul Mesaj RO-ALERT, cod roșu de ninsori abundente în această dimineață, în București și împrejurimi, de la 4.20 la 8.20. „Evitați deplasarea cu mașina!” apare prima dată în B365.
Ieri
20:00
Cea mai grea noapte de iarnă începe în București: ninsoarea se întețește în orele ce vin, ANM anunță viscol și zăpadă de zeci de centimetri. Până când avem cod portocaliu # B365.ro
17 februarie, ora 20:00, momentul în care, în București, începe ceea ce se anunță a fi cea mai grea noapte de iarnă din acest sezon; codul portocaliu, în vigoare din acest moment, anunță un episod […] Articolul Cea mai grea noapte de iarnă începe în București: ninsoarea se întețește în orele ce vin, ANM anunță viscol și zăpadă de zeci de centimetri. Până când avem cod portocaliu apare prima dată în B365.
19:40
Schema vacanțe „last minute” prin care mai multe victime au fost înșelate de o bucureșteancă. Suspecta a fost reținută # B365.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unei firme din București, a fost reținută de polițiști. Ea ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice „last minute” fictive în destinații exotice. Prejudiciul se […] Articolul Schema vacanțe „last minute” prin care mai multe victime au fost înșelate de o bucureșteancă. Suspecta a fost reținută apare prima dată în B365.
19:40
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice transmite lista străzilor afectate în perioada 18 – 20 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a anunțat că urmează zile cu întreruperi de curent, la mai multe adrese din București, Ilfov și Girugiu. Compania a precizat că vor avea loc lucrări de mentenanță. Întreruperi de curent în […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice transmite lista străzilor afectate în perioada 18 – 20 februarie apare prima dată în B365.
19:20
Accident la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Traficul se aglomerează # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția dintre Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Un martor a spus că la fața locului sunt prezente echipaje de poliție, SMURD și pompieri. Accident […] Articolul Accident la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Traficul se aglomerează apare prima dată în B365.
18:30
Toată lumea fuge la metrou înainte să se pornească viscolul din seara asta. Stația Piața Victoriei este plină # B365.ro
Bucureștiul se află sub incidența unui cod portocaliu de viscol. Acesta intră în vigoare din această seară de la ora 20:00. Date fiind aceste condiții zeci de bucureșteni caută să ajungă la adăpost sau chiar […] Articolul Toată lumea fuge la metrou înainte să se pornească viscolul din seara asta. Stația Piața Victoriei este plină apare prima dată în B365.
18:20
„Brigada deszăpezirii”, pregătită să intervină în București, în seara în care avem cod portocaliu de viscol. Câte utilaje vor fi pe teren în fiecare sector # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat că echipele și utilajele de deszăpezire sunt pe poziții pentru a interveni în această seară, în București. Un cod portocaliu de viscol și ninsori va intra în vigoare în Capitală și […] Articolul „Brigada deszăpezirii”, pregătită să intervină în București, în seara în care avem cod portocaliu de viscol. Câte utilaje vor fi pe teren în fiecare sector apare prima dată în B365.
18:00
Copac căzut pe Strada Jandarmeriei. STB: Linia 261 este blocată pe sensul spre Complex Băneasa # B365.ro
STB a anunțat că linia 261 este blocată la intrarea pe Strada Jandarmeriei, pe sensul spre Complex Băneasa. Călătorii și șoferii trebuie să știe că a căzut un copac pe carosabil. Linia 261 este blocată […] Articolul Copac căzut pe Strada Jandarmeriei. STB: Linia 261 este blocată pe sensul spre Complex Băneasa apare prima dată în B365.
17:30
SNSPA suspendă cursurile de miercuri din cauza vremii. Bucureștiul intră sub influența unui cod portocaliu de viscol diseară # B365.ro
Școala Națională de Studii Politice și Administrative a anunțat studenții suspendă cursurile de miercuri, 18 februarie 2026, din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru București. SNSPA suspendă […] Articolul SNSPA suspendă cursurile de miercuri din cauza vremii. Bucureștiul intră sub influența unui cod portocaliu de viscol diseară apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Trafic blocat pe Șoseaua Fundeni. Două mașini s-au ciocnit lângă institutul oncologic # B365.ro
În cursul acestei după-amiezi, a avut loc un accident pe Șoseaua Fundeni. Un martor a transmis că traficul de aici este blocată. Accident pe Șoseaua Fundeni Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București […] Articolul FOTO | Trafic blocat pe Șoseaua Fundeni. Două mașini s-au ciocnit lângă institutul oncologic apare prima dată în B365.
16:10
FOTO | Zboară tencuială de pe un bloc de pe Calea Dorobanți, și încă nici n-a început cu-adevărat vijelia. Martor: Cad bucăți și pe trotuar, și pe șosea # B365.ro
Astăzi, 17 februarie, Bucureștiul și alte oarșe din țară vor intra sub cod portocaliu de de viscol și ninsoare. Acesta va intra în vigoare de la ora 20:00. Zboară tencuială de pe un bloc de […] Articolul FOTO | Zboară tencuială de pe un bloc de pe Calea Dorobanți, și încă nici n-a început cu-adevărat vijelia. Martor: Cad bucăți și pe trotuar, și pe șosea apare prima dată în B365.
16:00
Surpriza nr. 2 din organigrama STB, luată la puricat de dl. Ciucu: cei mai mulți directori sunt de la PNL, partidul în care dumnealui este nr. 2 # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu a inspectat organigrama de la STB. Cu siguranță, edilul Capitalei a văzut că cei mai mulți directori ai instituției sunt afiliați PNL, partid din care face parte și dumnealui. Cu cine […] Articolul Surpriza nr. 2 din organigrama STB, luată la puricat de dl. Ciucu: cei mai mulți directori sunt de la PNL, partidul în care dumnealui este nr. 2 apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.