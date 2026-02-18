16:00

Primarul General Ciprian Ciucu a inspectat organigrama de la STB. Cu siguranță, edilul Capitalei a văzut că cei mai mulți directori ai instituției sunt afiliați PNL, partid din care face parte și dumnealui. Cu cine […] Articolul Surpriza nr. 2 din organigrama STB, luată la puricat de dl. Ciucu: cei mai mulți directori sunt de la PNL, partidul în care dumnealui este nr. 2 apare prima dată în B365.