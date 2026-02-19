Mineri la București: angajați ai C.E. Oltenia protestează în fața Guvernului. Oamenii spun că le sunt încălcate drepturile și acuză mari probleme Complexul Energetic
B365.ro, 19 februarie 2026 12:50
Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (C.E. Oltenia) și ai unităților miniere din Valea Jiului vor protesta astăzi, 19 februarie, în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei, între orele 13:00 și 17:00.
• • •
Acum o oră
12:50
Mineri la București: angajați ai C.E. Oltenia protestează în fața Guvernului. Oamenii spun că le sunt încălcate drepturile și acuză mari probleme Complexul Energetic # B365.ro
Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (C.E. Oltenia) și ai unităților miniere din Valea Jiului vor protesta astăzi, 19 februarie, în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei, între orele 13:00 și 17:00.
12:50
FOTO | Rocky și gașca de căței vin la un nou târg de adopții ASPA să-și găsească familii. 15 blănoși ne așteaptă sâmbătă la Animax Vulcan # B365.ro
ASPA organizează un nou târg de adopții în acest weekend. Iubitorii de animale pot veni sâmbătă, 21 februarie, la Animax Vulcan, pentru a-i cunoaște pe cei 15 blănoși, care vin să caute o nouă familie.
Acum 2 ore
12:20
BREAKING | Andrew, fratele regelui Charles, arestat de poliția britanică, în mega dosarul Epstein # B365.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat, scrie presa britanică. Poliția s-a dus azi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, pe care l-a reținut pentru conduită
12:10
VIDEO | Zi oribilă pe Centura Capitalei: locul blestemat cu nesfârșite TIR-uri, autobuz în decor între Pantelimon și Afumați, rău și între Chitila și Chiajna # B365.ro
După o noapte de coșmar pe Centura Capitalei, dimineața vine cu alte blocaje pentru șoferi. Un autobuz STV a ieșit de pe carosabil între Pantelimon și Afumați, iar traficul este paralizat între Chitila și Chiajna,
12:10
FOTO | Parcare nouă pe Calea Giulești, vizavi de Stadionul Rapid. PS6: De mâine se dau abonamentele, regula e primul venit, primul servit # B365.ro
Administrația locală a transmis că este o nouă parcare pe Calea Giulești, vizavi de Stadionul Rapid. Aceasta este cu barieră și camere LPR. Șoferii se pot înscrie pentru abonamente începând de mâine, 20 februarie.
11:30
„La mulți ani, Brâncuși!”, spune și Metrorex din stația de metrou care poartă numele artistului celebrat tot anul # B365.ro
De ziua lui Constantin Brâncuși, Metrorex amintește că o stație de metrou îl celebrează pe artistul român în fiecare zi a anului: stația Constantin Brâncuși. Stația de metrou Brâncuși, omagiul de pe Magistrala 5
11:30
ALERTĂ | Tramvai deraiat pe bulevardul Banu Manta, la intersecția cu Nicolae Titulescu. STB: Liniile 1 și 10, blocate # B365.ro
Un tramvai a deraiat în intersecția bulevardelor Banu Manta x Nicolae Titulescu, în Sectorul 1 al Capitalei, anunță STB. Din acest motiv, liniile 1 și 10 sunt blocate în acea zonă și circulă deviat.
Acum 4 ore
11:00
ESENȚIAL | Cablul căzut din balta de pe Iuliu Maniu, unde o adolescentă s-a electrocutat, e tot în drum. Fata, acum conștientă, e la ATI la Grigore Alexandrescu # B365.ro
Fata de 16 ani, găsită inconștientă, posibil electrocutată, aseară, de un cablu rupt de pe Bulevardul Iuliu Maniu este acum conștientă, fiind internată la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Grigore Alexandrescu" din București.
10:30
Un ciclon polar și iarnă bipolară la București: va ninge iar, va fi ger în weekend, iar vremea se va încălzi săptămâna viitoare # B365.ro
De un nou episod de iarnă severă vom avea parte la sfârșitul acestei săptămâni, anunță directorul general ANM, Elena Mateescu. În noaptea de vineri spre sâmbătă se va forma un ciclon care va aduce posibile
10:30
Dl. Arafat promite că dă sonorul mai încet la RO-ALERT noaptea, după ce a aruncat milioane de oameni din pat cu mesajul “Ninge în București” # B365.ro
Cel de-al doilea subiect mare al zilei de ieri, după „A nins și nu ne mai putem deplasa aproape pe nicăieri din punctul A în punctul B" a fost mesajul RO-ALERT de cod roșu de
09:50
Trafic blocat complet, dimineață, pe Autostrada A3 București-Ploiești, după un carambol cu trei TIR-uri, o mașină și o autoutilitară. Accidentul, în zona Moara Vlăsiei # B365.ro
În cursul dimineții de azi, 19 februarie, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a comunicat întreruperea totală a circulației pe Autostrada A3, pe sensul de mers dinspre București către Ploiești, după un
09:40
FOTO | În curtea Spitalului Colentina se intră prin înot. O imensă băltoacă așteaptă pacienții la intrare, apa ajunge lesne până la genunchi # B365.ro
În urma zăpezii, băltoacele. Întrucât temperaturile de ieri au fost destul de blânde, zăpada nu a avut timp să înghețe și a început să se topească imediat ce ninsoarea s-a topit. Acumulările de apă au
Acum 6 ore
09:20
Cel mai îndrăgit șofer al dimineții e cel care a trecut pe DN1 și-a dat o veste super: Se circulă OK pe DN1, la intrarea în București # B365.ro
După ziua de ieri, care a fost marcată de un haos generalizat și blocaje severe cauzate de codurile portocalii și roșii de viscol și ninsoare, circulația pe drumurile care fac legătura cu Bucureștiul începe să
08:30
„Bună dimineața, circulă tramvaiul 41?” Întrebarea semi-disperată cu care s-au trezit mii de bucureșteni, după ce „metroul ușor” a fost ieri efectiv scos din uz de ninsoare # B365.ro
Pentru miile de bucureșteni care folosesc în fiecare dimineață așa-numitul metrou ușor al Capitalei, alarma telefonului a fost urmată, în secunda imediat ulterioară trezirii, de întrebarea „Oare cazi circulă tramvaiul 41?" Și este, probabil, cea
08:30
BREAKING | O adolescentă din București, electrocutată după ce a pășit într-o baltă de pe Iuliu Maniu, baltă plină de cabluri rupte de un copac prăbușit # B365.ro
O adolescentă de 16 ani a fost transportată de urgență la spital, seara trecută, după ce a călcat într-o băltoacă, unde se aflau și fire electrice rupte, și s-a electrocutat. Teribilul incident s-a produs pe
Acum 8 ore
06:10
La mulți ani, Brâncuși, multumim pentru frumusețea dăruită! Locurile din oraș unde amprenta sa a supraviețuit # B365.ro
Azi e ziua în care s-a născut Constantin Brâncuși și merită să ne uităm nu doar la operele care l-au făcut celebru în marile muzee ale lumii, ci și la lucrările din București. Înainte de
Acum 12 ore
03:00
Stau la București și pe mine mă cheamă Adi. Nu mă cheamă Adi undeva, așa mă numesc eu. Când o să am mai mulți ani ai mei, ăsta o să fie numele în buletin. Și
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | Olimpiada de iarnă e, de fapt, la București. O probă de ski fond superbă, printre mașini înfofolite in zăpadă # B365.ro
Ziua de astăzi, în Capitală, a fost caracterizată de străzile cu mormane de nămeți și blocajele din trafic. Un bărbat a decis să țină Olimpiada de iarnă la București, având o probă de schi chiar
19:50
Târgul „Drag de Mărțișor” este în acest weekend. Bucureștenii pot cumpăra mărțișoare, bijuterii și cadouri handmade # B365.ro
Târgul „Drag de Mărțișor" aduce primăvara în Capitală în peioada 21-22 februarie, între orele 10:00 și 19:00, la Casa Eliad, pe Bulevardul Mircea Vodă nr. 5, în zona Piața Unirii. Intrarea se face pe bază
19:20
Ciucu: „Operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de dezăpezire și mai mulți oameni decât erau în realitate”. Firmele vor fi amendate # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis că operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de deszăpezire față decât erau, în realitate, pe teren. Ninsoarea de noaptea trecută a adus blocaje și ambuteiaje în tot
18:10
VIDEO | Primul strat de beton a fost turnat la podul peste Lacul Cernica. Lucrările avansează pe Lotul 4 al A0 Nord, cel mai dificil din acest semi-inel al Centurii # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini cu lucrările de pe Lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Constructorul se ocupă de turnarea primului strat de beton deasupra podului peste Lacul Cernica. Șantierul avansează
17:30
FOTO | Motănelul Ayan zis „Castron” caută un stăpân în București. Are doar 7 luni și este pregătit pentru viața la apartament # B365.ro
Ayan, motanul zis „Castron", caută casă în București. La aproximativ 7 luni este sănătos și vaccinat complet, blând și amuzant. Ayan nu e lipicios, dar iubește să fie un companion loial.
17:00
Ciprian Ciucu dezminte o știre falsă privind referendumul lui Nicușor Dan, votat cu +50%. „Nu am avut discuții în acest sens” # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, dezminte câteva informații apărute în spațiul public. El se referă la o știre potrivit căreia referendumul inițiat de Nicușor Dan, în mandatul de la PMB, va fi pus în aplicare.
16:50
FOTO | STBanda dintre Casa Presei și Arcul de Triumf, blocată de munți de zăpadă. Bucureștean: „Plătim taxe și impozite tot mai mari ca să ne descurcăm singuri prin nămeți” # B365.ro
Banda unică pentru autobuze dintre Casa Presei Libere și Arcul de Triumf era complet blocată de zăpadă la ora 13:30, deși ar trebui să fie o prioritate pentru transportul public.
16:00
VIDEO ⛷️ Concursul de dat la lopată în București, etapa de deszăpezit autobuzele STB. O bucureșteancă propune și un premiu: „Oamenii ăștia merită abonamente gratuite!” # B365.ro
În ciuda asigurărilor oferite de autorități, realitatea de pe străzi arată că transportul public bucureștean a capitulat în fața primei ninsori serioase. Un autobuz STB a rămas blocat în nămeți, fiind „eliberat" nu de utilajele
15:50
FOTO | Plimbare cu obstacole în Colentina, printre copaci rupți și îndoiți pe trotuare și alei. Când nu te ferești de crengi, ai grijă să nu aluneci pe gheață # B365.ro
Viscolul de azi-noapte și zăpada grea au îndoit și au pus la pământ mai mulți copaci din cartierul Colentina. În acest timp, Primăria Sectorului 2 spune că a suplimentat intervențiile pentru a menține drumurile din sector
15:50
Apollo111 Cinema va găzdui Salonul des Refusés. Primul film, premiat cu Ursul de Argint, va fi difuzat pe 1 martie # B365.ro
Salon des Refusés revine cu o nouă etapă la Apollo111 Cinema, unde va continua să aducă în fața publicului bucureștean filme premiate în marile festivaluri. Debutul are loc pe 1 martie, cu proiecția filmului „I
15:50
FOTO | Metrorex are pregătite metrouri suplimentare în caz de aglomerație. La prânz, la Eroilor, un băț nu mai încăpea pe peroane # B365.ro
Metrorex a anunțat că este pregătit să suplimenteze cu trenuri rutele din trasnportul subteran, în contextul viscolului continuu din București. Circulația STB a fost dată peste cap după ce traseele sunt împotmolite din cauza zăpezii
15:10
Brandul de haine Springfield reveni în România. Vechile magazine din București și din țară au fost închise în urmă cu mai mulți ani # B365.ro
În curând, brandul Springfield va reveni în România. Fostele magazine au fost închise în urmă cu mai bine de zece ani. Deținătorii acestuia intenționează să aducă și alte mărci în viitor.
15:00
Cea mai fierbinte rugăminte a unui bucureștean care, înarmat cu o lopată, a deszăpezit o stradă: „Vă rugăm să NU interveniți aici” # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 1 al Capitalei, sătul cel mai probabil de așteptarea mașinilor de deszăpezit străzile, a pus mâna singur pe lopată. Ba chiar a deszăpezit el strada din fața blocului.
14:10
FOTO | Plugurile STB circulă mai mult pe șine decât tramvaiele, care-s împotmolite în nămeți. Stațiile și pasajele pietonale se curăță încă de aseară, realitatea din teren arată altfel # B365.ro
STB are mai multe pluguri pe teren pentru a curăța șinele de tramvai. În plus, muncitorii se ocupă de refugiile din stații, care au fost acoperite din plin de ninsoare. Însă, mai durează până când
14:00
Un șofer a ridicat steagul alb în războiul cu nămeții din București. Și-a lăsat mașina în mijlocul drumului, a încuiat-o și acolo a rămas # B365.ro
Un șofer din Bucureștii Noi și-a abandonat mașina în mijlocul străzii după ce a rămas blocat în zăpadă. A lăsat mașina pe avarii încă de la ora 3 dimineața.
13:50
O țeavă de gaze s-a spart pe Strada Cristian Pascal. STB: Liniile 162 și 163 circulă deviat pe sensul spre Giulești # B365.ro
STB a informat călătorii că autobuzele liniilor 162 și 163 circulă deviat pe sensul spre Giulești. Compania de transport a precizat că situația este cauzată de o avarie la o conductă de gaze de pe
13:30
Ciucu: Toată noaptea am monitorizat evoluția ninsorii în București. Cu autobuzele STB n-au fost mari probleme, cu troleibuzele și tramvaiele a fost mai dificil # B365.ro
În timp ce Primarul General, Ciprian Ciucu, raportează o mobilizare masivă la Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență, locuitorii Capitalei reclamă dificultățile întâmpinate în trafic și zone întregi rămase neatinse de utilajele de deszăpezire.
Ieri
13:00
„Operațiunea Chipiul”, cu misterios străjer cu două fețe apărut în față la Ateneu. Se caută nume pentru omul de zăpădă # B365.ro
Bucureștiul s-a trezit azi sub un strat pufos de zăpadă și, în loc de panică, în fața Ateneului Român a răsărit o misiune de importanță strategică și „feșănistă": găsirea accesoriului perfect pentru omul de zăpadă
12:50
FOTO | Cartierul Rahova, adormit sub zăpadă. Cum arată străzile din Sectorul 5 pe unde ar trece, cel mai ușor, o sanie trasă de câini # B365.ro
De marți, 17 februarie, Bucureștiul și alte județe se află sub incidența unui cod portocaliu de viscol. Acesta a intrat în vigoare de ieri seară de la ora 20:00. Astăzi, 18 februarie, bucureștenii se luptă
12:50
Efectele abuzului de RO-ALERT, mesajul care a aruncat bucureștenii din pat la 4 dimineața. Medic psihiatru: Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru # B365.ro
În jurul orei 04:20, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert privind un cod roșu de ninsori abundente, valabil până la ora 08:20, în București. Un medic psihiatru explică faptul că abuzul de acest tip de
12:50
FOTO | Stafide „Furnicuța” sunt rechemate de la clienții din București și din țară. Anumite loturi pot conține pesticide neautorizate în UE # B365.ro
ANSVSA anunță rechemarea de la clienți a unui produs ca măsură de precauție, fiind vorba despre mai multe loturi de stafide „Furnicuța". Produsele au fost retrase de la raft din cauza depistării prezenței unor reziduuri
12:40
BREAKING | Pensiile magistraților pot fi tăiate. CCR a decis că legea care prevede acest lucru e constituțională # B365.ro
Curtea Constituțională (CCR) a decis, cu puțin timp în urmă, că legea privind pensiile magistraților este constituțională: așadar, aceste venituri pot fi tăiate. CCR a reușit să ia decizia din a șasea încercare – 5
12:20
Iadul din Gara de Nord din cauza ninsorii. Zeci de trenuri anulate din cauza zăpezii și viscolului. Orele de întârziere afișate pe tabele te duc în pragul deznădejdii # B365.ro
CFR Călători a anunțat că mai multe trenuri sunt anulate din cauza ninsorilor. Echipele competente intervin pentru eliberarea căilor ferate. Dis-de-dimineață, mai multe rute au fost închise, în urma mesajului Ro-Alert privind codul roșu de
12:10
FOTO | Transportul public din București în ziua cu ninsoare, acum și-ntr-o imagine cu nesfârșit șir de troleibuze, blocate blocate la capăt, pe Lucrețiu Pătrășcanu # B365.ro
Mesajul RO-ALERT cu „aoleo, ninge iarna!", care ne-a dus pe mulți în pragul infarctului la ora 4.20 dimineață, poate avea mai mult explicații, cum ar fi aceea de a ne pregăti pentru un fail superb
12:00
Cât te costă un Bolt, un Uber sau taxi din Berceni până la Aeroportul Otopeni, în ziua cu STB în maximă dificultate din cauza unei zăpezi. Tarifele au explodat # B365.ro
Pentru a traversa Bucureștiul, pornind din Berceni cu destinația Aeroport „Henri Coandă" Otopeni, o cursă cu una dintre companiile de ridesharing te poate face să scoți din buzunar o sumă considerabilă, având în vedere condițiile
11:30
FOTO | Sub Nămeți SRL, compania zilei la București. Șine de tramvai și benzi unice STB, îngropate sub zăpadă # B365.ro
Sub Nămeți SRL este azi numirea cea mai potrivită pentru București, în general, dar în special pentru multe benzi unice STB și pentru zeci de kilometri de șine de tramvai pe unde n-a trecut trecut
11:30
VIDEO | Formula 1 pe zăpadă, la noi în București ⚡ Utilaj de deszăpezire din Sectorul 3, în timp ce confundă bulevardul cu circuitul de la Monaco # B365.ro
Utilajele de deszăpezire din Sectorul 3 circulă cu o viteză atât de mare încât nu doar că ridică zăpada, ci reușesc să „îngroape" mașinile parcate într-un amestec fin de omăt, mocirlă și mizerie stradală.
11:10
Codul portocaliu prelungit în București și zona metropolitană. Ce intervenții raportează PMB, în ziua în care orașul a fost îngropat în nămeți de un episod de iarnă cinstită | UPDATE # B365.ro
ANM tocmai a prelungit codul portocaliu de ninsoare până la ora 16:00 în București și Ilfov, iar stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri. Între timp, operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei intervin
10:20
FOTO | Dl. Negoiță s-a pozat dimineață la lopată, dar abia pe la ora 9, probabil mesajul RO-ALERT a distorsionat timpul și a stricat beauty rutina matinală. Cum e, de fapt, în S3 # B365.ro
Dl. Robert Negoiță, primar al Sector
10:20
VIDEO | „Ninge, nu dau turcii!”. Bucureștenii, după ce mesajul RO-ALERT de ninsoare i-a aruncat din paturi. Haz de necazul alertei care a urmat dimineață, pe la 4 # B365.ro
Când toată suflarea Capitalei visa la mări și țări, un cor de telefoane RO-ALERT, setate pe modul „sfârșitul lumii”, a decis că ora 4 dimineața este momentul perfect pentru ca bucureștenii să afle, subit și […] Articolul VIDEO | „Ninge, nu dau turcii!”. Bucureștenii, după ce mesajul RO-ALERT de ninsoare i-a aruncat din paturi. Haz de necazul alertei care a urmat dimineață, pe la 4 apare prima dată în B365.
09:40
Acoperișul unei stații de tramvai de pe Șoseaua Chitilei, smuls și proiectat pe șine. S-a întâmplat în stația Marmurei, unde oprește linia 53 # B365.ro
Din cauza rafalelor de vânt puternice și a condițiilor meteorologice din București, un acoperiș al unui refugiu de tramvai de pe Șoseaua Chitilei a căzut lat pe șine. Refugiu STB, doborât de vânt pe Șoseaua […] Articolul Acoperișul unei stații de tramvai de pe Șoseaua Chitilei, smuls și proiectat pe șine. S-a întâmplat în stația Marmurei, unde oprește linia 53 apare prima dată în B365.
09:10
Coșmarul de trafic din București, într-o singură imagine de pe Șoseaua Mihai Bravu. Un nesfârșit șir de tramvaie blocate, șosea plină de zăpadă și mașini. Și tot ninge! # B365.ro
Prima ninsoare serioasă a acestui an – și, de fapt, doar al treilea episod de iarnă autentică din sezon – a transformat Bucureștiul într-un peisaj alb, dar imposibil de străbătut de către șoferi și pietoni. […] Articolul Coșmarul de trafic din București, într-o singură imagine de pe Șoseaua Mihai Bravu. Un nesfârșit șir de tramvaie blocate, șosea plină de zăpadă și mașini. Și tot ninge! apare prima dată în B365.
08:50
ESENȚIAL | Zeci de copaci căzuți, mașini avariate, străzi și drumuri blocate. Bilanț matinal al acestui episod intens de iarnă din București și zona metropolitană # B365.ro
De marți dimineață și până azi, la ora 06:00, ISU București-Ilfov a înregistrat și a intervenit în mai multe cazuri precum pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, elemente de construcție desprinse și autoturisme avariate. Între orele […] Articolul ESENȚIAL | Zeci de copaci căzuți, mașini avariate, străzi și drumuri blocate. Bilanț matinal al acestui episod intens de iarnă din București și zona metropolitană apare prima dată în B365.
