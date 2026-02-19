59 de polițiști suceveni, la o acțiune privind prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate

09:10

PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la Primăria Suceava. Președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că formațiunea are ”o listă cu eventuale personalități care ar putea să cîștige alegerile”, urmînd ca din toamnă să fie realizate analize pentru stabilirea unei liste scurte. […] Articolul PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la alegerile din 2028. Deputatul Ioan Balan: Începînd din toamnă vom face analize serioase. Cea mai bună versiune a PNL-ului trebuie să ne asigure șansa cîștigării alegerilor la Primăria Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.