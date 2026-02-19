12 elevi de la o școală din Fălticeni s-au simțit rău. Copiii au spus că nu au cumpărat mîncare de la chioșcul școlii. Medicul școlar a recomandat o acțiune de dezinfectare

12:20

Rugby Club Gura Humorului își construiește planurile pentru debutul în primul eșalon al rugbyului românesc. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat care sînt planurile de viitor, managerul Ștefăniță Rusu a spus: "Nici noi nu știm încă exact cum sîntem, construim pe parcurs, dar sperăm să fie bine. (…) Mai avem aproximativ șase […]