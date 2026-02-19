Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic

11:10

Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile. Centrul de comandă din Ministerul de Interne a publicat cel mai recent bilanț, din care reiese că au fost pe teren aproape 20.000 de angajați cu peste 10.000 de autospeciale. Ei au degajat mai […]