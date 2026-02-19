La Washington, președintele Donald Trump și-a început discursul de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace
19 februarie 2026
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – La Washington, președintele Donald Trump și-a început discursul de la prima reuniune a Consiliului său pentru Pace, unde se așteaptă să anunțe că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari eforturilor umanitare și de reconstrucție din Gaza, precum și personal pentru o forță de stabilizare. […]
• • •
Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic, abordând problemele semnalate de angajați și identificând soluții pentru rezolvarea acestora. Șeful executivului le-a transmis că cererile de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat […]
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii afirmă că a aflat cu profundă îngrijorare despre arestarea fratelui său mai mic Andrew # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Regele Charles al III-lea al Marii Britanii afirmă că a aflat cu profundă îngrijorare despre arestarea fratelui său mai mic, fostul prinț Andrew, în urma dezvăluirilor despre legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Într-un comunicat, Charles a transmis că pentru Andrew urmează procesul complet, corect și adecvat […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – „Anul Constantin Brâncuși” a început oficial astăzi, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui nostru sculptor. Cu această ocazie, sunt organizate evenimente în țară și străinătate. La Târgu Jiu, de exemplu, oraș simbolic pentru opera artistului, se organizează tururi […]
Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede atingerea unei ținte de deficit de 6,2% (Ilie Bolojan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede atingerea unei ținte de deficit de 6,2%, a declarat astăzi premierul Ilie Bolojan, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. El a subliniat că acest obiectiv este realizabil în condițiile […]
Președintele american Donald Trump prezidează prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde România are statut de observator # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Președintele american Donald Trump prezidează astăzi la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde România are statut de observator și este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Trump a propus înființarea Consiliului în luna septembrie a anului trecut pentru oprirea războiului din Gaza. Ulterior, liderul american a precizat că […]
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Conceptul de „Europa cu două viteze” nu este nou, dar între 2025–2026 a revenit în centrul dezbaterilor politice europene. În contextul tensiunilor legate de extinderea Uniunii Europene (UE), al reformelor instituționale și al divergențelor economice persistente, această expresie a început să descrie o nouă etapă a integrării europene : una în […]
Luni, la TVR, urmărim o nouă ediție dedicată revenirii României în competiție Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision – Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora 21.00. Emisiunea va avea loc la doar o săptămână după anunțarea celor 12 finaliști, […]
Patru persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, iar de la începutul sezonului au fost raportate 78 de decese. Datele Institutului Naţional de Sănătate Publică arată că medicii au diagnosticat săptămâna trecută 97.000 de infecţii respiratorii, printre care şi 4.500 de cazuri de gripă. Raportările arată că numărul bolnavilor este în scădere./astanimir/amirea (RADIO ROMÂNIA […]
Premierul Tusk: Polonia poate mina granița în 48 de ore după retragerea din Convenția de la Ottawa # Rador
Retragerea Poloniei din Convenția de la Ottawa înseamnă că țara va putea amplasa mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în termen de 48 de ore, dacă va apărea o amenințare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu puțin timp înainte ca retragerea să devină efectivă. În timp ce majoritatea vecinilor europeni ai Rusiei, cu […]
Raport ONU: Forțele israeliene și Hamas au comis încălcări grave ale dreptului umanitar internațional în Gaza # Rador
Forțele israeliene, Hamas și alte grupuri armate palestiniene au comis deopotrivă încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în Gaza și au săvârșit crime atroce, se arată într-un raport al ONU publicat joi. Atacurile israeliene intensificate și transferul forțat al palestinienilor par să fi avut ca scop o schimbare demografică permanentă în Gaza, „ridicând îngrijorări privind […]
Președintele Volodimir Zelenski a atras atenţia asupra lipsei unor mecanisme eficiente care să garanteze că dictatorul rus, Vladimir Putin, nu va recurge, în viitor, la o nouă agresiune împotriva Ucrainei. „Astăzi, nimeni nu ne poate face – cu tot respectul față de puternicul președinte american și față de America în ansamblu – o promisiune cu […]
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, într-un caz de înşelătorie prin închirierea fictivă a mai multor apartamente din Capitală # Rador
Au fost percheziţii în această dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. În perioada octombrie 2025 – februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente din Capitală, la preţuri sub nivelul pieţei. Persoanele vătămate erau contactate prin aplicaţii de mesagerie, li se solicita plata unei luni de chirie […]
„Brâncuși este unul din cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor.“ (Jean Cassou) „Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre conștiința formei pure.“ (Henry Moore) Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, promulgată la data de 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor […]
Pakistan – Victime în urma prăbușirii unei clădiri rezidențiale în Karachi, din cauza exploziei unei butelii # Rador
Cel puțin 13 persoane, inclusiv femei și copii, au fost ucise joi, după ce o clădire rezidențială s-a prăbușit din cauza exploziei unei butelii de gaz în orașul portuar Karachi, în sudul țării, a anunțat Poliția. Butelia a explodat la primul etaj al complexului cu mai multe etaje din Soldier Bazaar, un cartier rezidențial din […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Kievul cere anchetă internă la CIO, după ce o rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la JO 2026 # Rador
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev solicită Comitetului Internațional Olimpic (CIO) să efectueze o anchetă internă pentru a stabili cine a permis unei sportive ruse să poarte pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoneii de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Anterior, Associated Press (AP) a relatat că, la deschiderea JO 2026, pancarte cu inscripția […]
Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile # Rador
Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile. Centrul de comandă din Ministerul de Interne a publicat cel mai recent bilanț, din care reiese că au fost pe teren aproape 20.000 de angajați cu peste 10.000 de autospeciale. Ei au degajat mai […]
Prim-ministrul interimar Andrei Ghiurov şi miniştrii guvernului interimar au depus jurământul în Adunarea Naţională a Bulgariei, în prezenţa preşedintelui Iliana Iotova. Anterior, şeful statului a semnat decretele pentru numirea guvernului interimar şi pentru stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate pe 19 aprilie, informează Serviciul de presă al preşedintelui bulgar. După depunerea jurământului de către membrii cabinetului […]
Preşedintele Volodimir Zelenski susţine că americanii și rușii discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță. „Știu că americanii și, poate, unii europeni, discută un nou document cu Rusia – între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta orice” – a […]
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat, joi, la închisoare pe viață pe fostul președinte Yoon Suk Yeol pentru conducerea unei insurecții în timpul tentativei sale eșuate de a pune țara sub lege marțială, în decembrie 2024./aspanily/denisse (REUTERS – 19 februarie)
Este risc însemnat de avalanșă de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5 în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine. Este vorba de Munții Bucegi, Făgăraș, Parâng, Șureanu și Ţarcul Godeanu. În zona crestelor, dar și pe văi s-au format depozite de zăpadă groasă care se pot […]
Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Oana Țoiu, criticată pentru modul defectuos în care gestionează acest domeniu. Demersul a parține grupului Pace – Întâi România și este susținut de AUR. Dezbaterea și votul moțiunii vor avea loc luni, 23 februarie. Săptămâna trecută, Parlamentul a respins alte 3 moțiuni simple […]
Şeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, militarii ruși au bombardat 22 de localități. Potrivit unui comunicat remis joi dimineaţă, cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor. Armata rusă a lovit infrastructura critică și socială, precum și cartiere rezidențiale. Potrivit lui Prokudin, au fost avariate șapte […]
Studiu „The Lancet”: Peste 75.000 de morți în primele 15 luni ale ofensivei Israelului în Gaza # Rador
Un nou studiu publicat în revista medicală ”The Lancet” estimează că peste 75.000 de oameni au fost uciși în primele 15 luni ale ofensivei Israelului în Gaza. În timpul războiului din Gaza, Israelul a contestat în mod repetat bilanțul victimelor prezentat de Ministerul Sănătății, controlat de Hamas, însă noua cercetare indică faptul că cifra oficială […]
Ucraina marchează, joi, Ziua stemei de stat. Pe 19 februarie 1992, Rada Supremă de la Kiev a aprobat tridentul ca mica stemă a Ucrainei, considerându-l elementul principal al Marii Steme de stat a ţării. Concursul deschis pentru crearea proiectului marii steme a Ucrainei, conform hotărârii Radei Supreme, a fost anunțat la 24 iunie 1991, adică […]
O nouă formă farmaceutică a unei terapii existente este acum disponibilă pacienților din România care suferă de atrofie musculară spinală, simplificand administrarea tratamentului pentru această boală. Noua opțiune de tratament sub forma de comprimate filmate (tablete) se administrează oral, zilnic, la domiciliu, fără a necesita proceduri complexe. Aceasta este indicată pacienților cu vârsta de doi […]
A început ediția a V-a a unuia dintre cele mai așteptate concursuri naționale dedicate lecturii Lectura devine, din nou, miza unei competiții naționale care mobilizează mii de elevi din întreaga țară și care a devenit un reper în calendarul educațional național. A fost lansată ediția a V-a a Concursului Național „Vânătoarea de lectură în biblioteci”, […]
Australia – Anchetă a Poliției în urma unei scrisori de amenințare primită de cea mai mare moschee din țară # Rador
Poliția australiană a anunțat joi că a lansat o anchetă după ce o scrisoare de amenințare a fost trimisă celei mai mari moschei din țară, al treilea incident de acest gen în perioada premergătoare lunii de post musulman, Ramadan. Scrisoarea, trimisă miercuri moscheii Lakemba din vestul orașului Sydney, conținea un desen cu un porc și […]
Preşedintele Bulgariei a semnat decretele privind numirea guvernului interimar şi stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, a semnat un decret privind numirea guvernului interimar condus de prim-ministrul interimar Andrei Ghiurov. Printr-un alt decret, şeful statului a stabilit data alegerilor parlamentare anticipate pe 19 aprilie 2026. Numerotarea, denumirile şi delimitarea teritorială a circumscripţiilor electorale pentru alegerea deputaţilor sunt stabilite de preşedinte printr-un al treilea decret. Iliana Iotova va […]
Actul normativ care restricționează cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi pe masa Guvernului pentru aprobare # Rador
Este posibil că în ședința executivului să ajungă astăzi pentru aprobare și actul normativ care restricționează cumulul pensiei cu salariul la stat. Premierul Ilie Bolojan a spus aseară că proiectul este pregătit și în zilele următoare va fi adoptat de Guvern. Primul ministru a mai transmis că executivul intenționează să elimine și celelalte pensii speciale, […]
Membrii legislativului din Peru l-au ales miercuri pe José María Balcázar noul președinte interimar al țării, înaintea alegerilor generale din aprilie, acesta fiind al optulea președinte al țării în tot atâția ani. Balcazar va prelua și rolul de șef al Congresului. Congresul din Peru a votat, marți, pentru demiterea președintelui Jose Jeri, după doar patru […]
Marea Britanie cere responsabilizare pentru atrocitățile din Sudan la Consiliul de Securitate al ONU # Rador
În cadrul Consiliului de Securitate al ONU de joi, Marea Britanie va cere tragerea la răspundere pentru atrocitățile comise în Sudan. Țara își folosește președinția Consiliului pentru a atrage atenția asupra devastatorului război civil. Este momentul în care ONU s-a apropiat cel mai mult de a afirma că luptătorii RSF comit genocid în Darfur, în […]
Un bărbat din Georgia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență în Tulcea, după ce a rămas înzăpezit pe un drum din județul Tulcea # Rador
Un bărbat din Georgia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență în Tulcea azi noapte, după ce a rămas înzăpezit pe un drum din județul Tulcea. Aflat în hipotermie și dezorientat, el a fost văzut în apropiere de satul Izvoarele de o persoană care a sunat la numărul unic de urgență 112. Apoi a […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în urma unui atac rusesc, miercuri seară, cea mai mare centrală termică din Lozova, regiunea Harkiv, a rămas fără curent. Atacul a afectat aproape 16.000 de consumatori. Primarul orașului, Serhi Zelenski, a declarat că toate forțele au fost mobilizate pentru a proteja rețelele electrice./sdan/eradu (SUSPILNE – 19 februarie)
Președintele american Donald Trump va prezida joi prima reuniune a Consiliului pentru Pace, având în vedere întrebările nerezolvate privind viitorul Fâșiei Gaza, eveniment la care se așteaptă să participe reprezentanți din peste 45 de națiuni. Dezarmarea militanților Hamas, dimensiunea fondului de reconstrucție și fluxul de ajutor umanitar către populația din Fâșia Gaza, afectată de război […]
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Washington: Preşedintele Nicuşor Dan participă la prima reuniune a Consiliului Păcii, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump – ora 17:00 (ora României), la Institutul pentru Pace – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică […]
Președintele Volodimir Zelenski este de părere că ucrainenii nu vor fi pregătiți să cedeze voluntar Donbasul Rusiei, nici măcar în cele mai dificile circumstanţe. Într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, publicat miercuri seară, Zelenski a fost întrebat dacă își poate imagina o situație în care, sub mandatul său, Ucraina ar ceda rușilor vreun teritoriu. […]
Guvernul interimar al Bulgariei îşi începe mandatul, după ce membrii cabinetului vor depune jurământul în Adunarea Naţională. Ceremonia de predare şi primire a puterii va avea loc, joi, în Sala de Granit a Consiliului de Miniştri. Candidatul la funcţia de prim-ministru interimar, Andrei Ghiurov, a prezentat deja preşedintelui Iliana Iotova componenţa guvernului, după care şeful […]
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, s‑a retras de la susținerea unui discurs la un important summit de inteligență artificială din India, pe fondul intensificării verificărilor legate de legăturile sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Noi acuzații au apărut în documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, deși nu există nicio acuzație de abatere. […]
PORTRET: Constantin Brâncuşi – de la ţăranul român la zeu universal. Tulburătoarea iubire pentru Maria Tănase # Rador
Joi, 19 februarie, se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, românul care a avut o contribuţie esenţială la înnoirea viziunii plastice în sculptura contemporană universală. Considerat un monument al conştiinţei artei moderne, Brâncuşi a oglindit, pornind de la obârşia sa ţărănească, tradiţiile, miturile şi magia artei populare româneşti, împletite cu viziunea […]
O instanță din Coreea de Sud va decide asupra acuzațiilor de insurecție împotriva fostului președinte Yoon Suk Yeol # Rador
O instanță din Coreea de Sud va decide astăzi asupra acuzațiilor de insurecție împotriva fostului președinte Yoon Suk Yeol, legate de tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în decembrie 2024. Declarația politicianului de dreapta a fost anulată în câteva ore. Dacă va fi găsit vinovat, legea sud-coreeană prevede doar câteva rezultate: Yoon ar […]
Ungaria va sprijini eforturile internaționale de pace la reuniunea de constituire a Consiliului de Pace de la Washington (Péter Szijjártó) # Rador
Ungaria va sprijini eforturile de pace ale președintelui american, Donald Trump, şi la reuniunea de constituire a Consiliului de Pace de joi, de la Washington, deoarece strategia de politică externă a Guvernului se concentrează asupra neimplicării în război, a declarat, miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat de presă […]
S-a încheiat a doua zi a negocierilor trilaterale Sua-Rusia-Ucraina care au loc în Elveția, la Geneva. După cum relatează New York Times, acestea urmau să se concentreze asupra unor probleme vizând teritoriile din estul Ucrainei pe care Rusia dorește să le ocupe în schimbul păcii. Publicația reamintește că marți, după prima zi a discuțiilor, negociatorii […]
Anul Constantin Brâncusi începe oficial mâine, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului. Ministerul Culturii, prin instituțiile sale subordonate, anunță un amplu program de evenimente, expoziții, concerte și numeroase alte inițiative, care aduc în atenția publicului opera, gândirea și moștenirea spirituală a lui Brâncuşi, reflectate în creația contemporană și aduse în dialog […]
România s-a confruntat, ieri, cu unul dintre cele mai severe episoade de iarnă din acest sezon. După ninsorile abundente și viscolul care au afectat în special sudul și sud-estul țării, capitala și județul Ilfov s-au aflat în prima parte a zilei sub cod roșu de ninsoare, iar avertizările cod portocaliu și galben au rămas în […]
Volodimir Zelenski a anunţat că un acord privind monitorizarea unui potenţial armistițiu cu Rusia este aproape de a fi încheiat # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia și Ucraina sunt aproape de a avea un document care stabilește modul în care va fi monitorizat orice potenţial armistițiu care să pună capăt războiului ce durează de patru ani, în urma discuțiilor de pace mediate de SUA desfăşurate miercuri, la Geneva. Vorbind la Piers Morgan Uncensored, […]
Vinieta de o zi în Bulgaria este mai scumpă decât în România. Asta a constatat ediția românească a publicației Newsweek. Aceasta compară prețurile vinietelor pe cea mai bună porțiune a rețelei rutiere republicane din cele două țări, după ce în Bulgaria a fost deja introdusă vinieta de o zi. Conform datelor, în România vinieta de […]
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, o reuniune a Consiliului pentru Pace, în cursul căreia va anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Faşia Gaza, a anunțat secretara de presă de la Casa Albă. Karoline Leavitt le-a spus juranaliştilor miercuri că peste […]
CFR Călători a anulat în total astăzi 58 de trenuri. Dacă accesați camera web de la Gara de Nord din București, veți vedea atât la Plecări, cât și la Sosiri întârzieri ale curselor, chiar și de peste șase ore. Pentru mâine, operatorul național de transport feroviar a anunțat deja că anulează nouă trenuri. (RADIO ROMÂNIA […]
