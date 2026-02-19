Cancelarul german, Friedrich Merz, pledează pentru introducerea obligativității folosirii numelului real pe internet

03:20

S-a încheiat a doua zi a negocierilor trilaterale Sua-Rusia-Ucraina care au loc în Elveția, la Geneva. După cum relatează New York Times, acestea urmau să se concentreze asupra unor probleme vizând teritoriile din estul Ucrainei pe care Rusia dorește să le ocupe în schimbul păcii. Publicația reamintește că marți, după prima zi a discuțiilor, negociatorii […]