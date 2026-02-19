Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație
Gândul, 19 februarie 2026 20:20
Viktor Orban și Javier Milei s-au distrat împreună la Consiliul Păcii. Cei doi lideri național-conservatori au râs copios și au fredonat o melodie cântată de Elvis Presley derulată dinainte de începerea conferinței inaugurale ținută de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan, care a reprezentat România în calitate de „observator”, s-a pozat cu liderul argentinian, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
20:20
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație # Gândul
Viktor Orban și Javier Milei s-au distrat împreună la Consiliul Păcii. Cei doi lideri național-conservatori au râs copios și au fredonat o melodie cântată de Elvis Presley derulată dinainte de începerea conferinței inaugurale ținută de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan, care a reprezentat România în calitate de „observator”, s-a pozat cu liderul argentinian, […]
20:20
Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut o scurtă întâlnire cu secretarul de stat, Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington. Liderul de la Cotroceni a fost surprins în timp ce strângea în mână șapca roșie primită de la Trump, pe care scrie USA. Nicușor Dan a mai bifat o întâlnire importantă la Consiliul […]
Acum o oră
20:10
Ofri Arad va juca primul său meci la FCSB cu Metaloglobus în etapa 28 a Superligii, luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Impresarul care l-a transferat la echipa roș-albastră a spus că israelianul e mai bun ca Șut, pe care-l înlocuiește la FCSB, și a povestit cum era formația lui Gigi Becali să rateze […]
20:10
Președintele Nicușor Dan a forțat o discuție cu președintele Donald Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte. Vezi imaginile umilitoare # Gândul
Pe imaginile de la finalul Consiliului Păcii, președintele României Nicușor Dan a fost surprins cum se îndreaptă hotarât spre liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Nicușor Dan i-a strâns mâna, a încercat să inițieze o discuție, dar a fost optit de un bărbat cu cască în ureche, care asigura spațiul din jurul președintelui SUA. […]
20:00
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei s-au distrat, s-au amuzat si au cântat împrueună in pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzatie # Gândul
Viktor Orban și Javier Milei s-au distrat împreună la Consiliul Păcii. Cei doi lideri național-conservatori au râs copios și au fredonat o melodie cântată de Elvis Presley derulată dinainte de începerea conferinței inaugurale ținută de președintele american Donald Trump.
19:50
Viktor Orbán, la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a vorbit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace organizate în Statele Unite, asupra rolului Ungariei în cadrul inițiativei și a lăudat nivelul ridicat al reprezentării țării sale. Orbán a transmis „aprecierea poporului ungar” pentru eforturile lui Trump în direcția păcii la nivel global, afirmând că inițiativele acestuia oferă o nouă șansă […]
Acum 2 ore
19:40
Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, imediat după discursul de la Washington. Cu ce se laudă președintele României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe pagina de Facebook că a susținut un discurs la Washington, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza, în cadrul Consiliului pentru Pace. Liderul de la Cotroceni a reiterat afirmațiile esențiale, ce vizează contribuția concretă a României în zona afectată de război. Nicușor Dan a subliniat că România susține eforturile Statelor Unite […]
19:40
Artistul Florin Ristei și influencerița Andreea Bostănică, shimb de replici acide. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi # Gândul
Celebrul cântăreț Florin Ristei a vrut să ia în derâdere conflictul virtual de proporții dintre influencerițele Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, ambele din Republica Moldova, dar a ajuns chiar el ținta unui scandal. „Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de […]
19:10
Cum a sunat oferta de pace a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan # Gândul
Președintele Nicușor Dan a ținut un scurt discurs în fața lui Donald Trump și a altor lideri mondiali prezenți la Consiliul pentru Pace, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza. Șeful de stat român s-a fârstâcit în timpul declarațiilor și chiar l-a bufnit râsul atunci când a menționat realizările lui Trump. Din „repertoriul” lui Nicușor la Washington […]
19:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Viorica Dăncilă, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
19:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
18:50
Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA # Gândul
Donald Trump a dat de înțeles la conferința din cadrul întrunirii Consiliului de Pace că i-ar fi acordat regimului clerical de la Teheran un ultimatum. Iran are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord cu Washington DC sau va fi bombardat, au scris publicațiile Al Jazeera și Times of Israel. Discursul președintelui american […]
18:50
Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România are nevoie de o nouă lege a Apărării care să fie sincronizată cu amenințările existente astăzi. Oficialul a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că este preocupat să dezbată forma legii înspre a fi adoptată inclusiv de opoziție și susține că securitatea națională nu este […]
Acum 4 ore
18:20
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV din România. Abonamentul costă doar 3.05 lei/lună # Gândul
Compania Digi RCS-RDS are un anunț important pentru toți abonații săi TV din România, iar abonamentul costă doar 3.05 lei/lună… Este vorba despre fanii cinefili, care ar putea avea la dispoziție doar filme bune, într-un singur loc. Trebuie doar să activezi extraopțiunea „Film Now”, online sau în magazinele DIGI. Mai mult, poți testa GRATUIT această […]
18:20
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului” # Gândul
Astăzi, 19 februarie 2026, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, un nou pas strategic în direcția diversificării portofoliului de producție și consolidării poziției companiei pe piața energiei regenerabile. Contractul, în valoare de 24.412.390,00 lei fără TVA, a fost atribuit în urma unei proceduri de licitație deschisă, la […]
18:10
Primul nume din fotbal care nu e de acord cu Mihai Stoichiță selecționer! Dorinel Munteanu: „A dispărut” # Gândul
Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, crede că varianta Mihai Stoichiță la echipa națională este pierzătoare. La 26 martie, România va juca barajul cu naționala Turciei, la Istanbul, iar opinia publică se întreabă dacă Mircea Lucescu, 80 de ani, va putea conduce prima reprezentativă. Primul nume din fotbal care nu e de acord cu Mihai […]
18:10
Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc joi după-amiază, în România, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 123,6 km, la ora 16:26. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor: 28km V de Focşani, 61km N de […]
18:00
Numerele extrase la Loto, joi, 19 februarie 2026. Report de peste 10,38 milioane de euro, la Joker # Gândul
Joi, 19 februarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 22 februarie […]
18:00
Prețul cerut de ANAF pentru „epava” unui Mercedes-Benz S350 din 2003. Prețul cerut de ANAF pentru „epava” unui Mercedes-Benz S350 din 2003 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș, vinde la licitație un Mercedes Benz S350 Matic 220. Cât costă limuzina avariată vândută de ANAF Licitația este programată pentru data de […]
17:50
Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a dat detalii incitante despre culisele pregătirii vizitei lui Nicușor Dan la Washington. Redactorul-șef Cațavencii a mărturisit că i-a trimis un mesaj Oanei Țoiu, titulara portofoliului de la Externe. În intervenția sa, Doru Bușcu a pledat pentru nevoia ca diplomația română să își […]
17:50
Trump, către șeful FIFA: Voi mi-ați dat primul premiu pentru Pace, după ce norvegienii m-au înșelat cu Nobelul # Gândul
În cadrul conferinței Consiliului Păcii, Donald Trump l-a lăudat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru că i-a decernat Premiul Păcii. Președintele american a afirmat că șeful FIFA i-a recunoscut meritele după ce a încheiat „opt războaie” în primul an al celui de-al doilea mandat și a criticat dur Norvegia. „Ei (FIFA) mi-au dat primul Premiu […]
17:40
Președintele Nicușor Dan, prezent la Consiliul pentru Pace, a avut întâlniri colocviale cu mai mulți lideri ai lumii, chiar înainte de începerea Consiliului pentru Pace. Printre aceștia se numărăr Toni Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, și Javier Milei, președintele Argentinei și un apropiat al lui Trump. Nicușor Dan reprezintă România în calitate de „observator” […]
17:30
Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat o poză „oficială” în care este surprins în timp ce dă mâna cu președintele Donald Trump. Fotografia este de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live Consiliul Păcii desfășurat la Washington. Administrația Prezidențială a publicat pe contul oficial al președintelui României, chiar în timpul discursului […]
17:20
Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română # Gândul
Participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace de la Washington a fost pregătită atât de bine de consilierii prezidenţiali, că au uitat exact ce era mai important. Evenimentul transmis în direct pe pagina oficială a fost doar pentru vorbitorii de limbă engleză. Şi cum lumea se împarte în Nicuşor Dan şi ceilalţi, Administraţia Prezidenţială […]
17:10
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor” # Gândul
Astrologul Neti Sandu a prezentat, la Pro TV, horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Este perioada zodiei Pești, iar în acest interval au loc două evenimente majore, alături de altele mai mici. Luna se […]
17:00
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună # Gândul
Nicușor Dan a devenit al doilea președinte al României care a primit o șapcă cadou de la președintele american Donald Trump, aflat acum la al doilea mandat. Nicușor Dan continuă tradiția inaugurată de Klaus Iohannis și se va întoarce cu o șapcă de la președintele american Trump. Întâlnirea dintre cei doi În cadrul întrunirii Consiliului […]
17:00
Donald Trump i-a gresit functia lui Nicusor Dan. L-a numit “premierul Romaniei” „Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat, vin în America și fac lucruri minunate. Sunt oameni de treaba”
17:00
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe Adrian Câciu, fostul ministrul PSD al Finanțelor și spune că România se împrumută la o dobândă mult mai mică decât cea de acum 2 ani. Nazare a subliniat că aplicarea consecventă a reformelor se va reflecta și în bugetul României prin cheltuielile mai mici cu dobânzile pe termen […]
16:50
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a alocat un spațiu generos politicii externe a lui Nicușor Dan și a minusurilor începutului său de mandat pe acest palier major al unui președinte. Ca observație generală, cunoscutul jurnalist apreciază că lui Nicușor Dan nu cred că […]
Acum 6 ore
16:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor din energie pentru a discuta problemele ridicate de angajați și posibilele soluții. Mesajul transmis de șeful Guvernului a fost că excepțiile de la regulile stabilite anul trecut pentru companiile de stat nu vor fi acordate automat. „Solicitările de derogare (…) pot fi acceptate […]
16:30
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj # Gândul
Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilitățile militare din cauza temerilor că senzorii și sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizați pentru colectarea de date sensibile, scrie News.ro. Armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuși admise în anumite locații securizate dacă funcțiile specificate sunt dezactivate și dacă sunt […]
16:30
Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro # Gândul
Rothschild & Co, celebra bancă franceză fondată la începutul secolului XIX de către Nathan Mayer Rothschild, este cea care a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către grupul Pavăl Holding, tranzacție estimată la 823 de milioane de euro. Aceeași bancă a fost angajată în trecut de Digi pentru a consilia o posibilă listare a companiei […]
16:10
Protocolul defect al lui Nicușor Dan. Bușcu: Asta ar trebui să facă profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, cu epoleții încărcați de stele și medalii # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat lipsurile prezente în politica de protocol și în imaginea președintelui, vizibile inclusiv la Washington, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, convocată de președintele Americii. În opinia cunoscutului gazetar, Nicușor Dan prejudiciază inclusiv imaginea României. Doru Bușcu a făcut o […]
16:10
Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap # Gândul
Briefing-urile de după ședințele de guvern sunt, în teorie, locul unde Executivul explică publicului ce a decis și ce urmează. Iar purtătorul de cuvânt este, prin definiție, interfața dintre putere și presă. Omul care trebuie să răspundă inclusiv întrebărilor repetitive, incomode sau insistente. La briefing-ul de astăzi, însă, schimburile dintre jurnaliști și purtătorul de cuvânt […]
15:50
Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro # Gândul
Procurorii DIICOT au reținut cinci membrii ai grupării de cămătari, condusă de temutul lider Florin Ghinea, zis Ghenosu, în urma descinderilor de miercuri. O altă persoană a fost plasată sub control judiciar. Cei cinci membri reținuți sunt prezentați, joi, Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, după ce ancheta a scos la iveală că încasau […]
15:50
Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor # Gândul
INSCOP a prezentat datele sondajului efectuat în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, intitulat ”4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”. Datele extrase din cercetare arată că românii cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina, în procent de 44.5%, față de 26.1% din mai 2022 și 32.6% […]
15:50
Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a fost dedicată unui dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu pe tema vizitei istorice a lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, instituția creată de Donald Trump. Doru Bușcu a observat că, deși inițial președintele a anunțat că nu va […]
15:40
Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net # Gândul
Pentru cei mai mulți dintre pensionari, primirea dosarului de pensie reprezintă o veste rea. De cele mai multe ori, există o diferență mare între pensia la care se gândesc și cea pe care o vor încasa. Ultimul salariu nu indică valoarea pensiei. Un pensionar a rămas uimit când a aflat ce pensie va încasa după […]
15:30
Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru # Gândul
Profiturile cumulate ale companiilor din producția de panificație și patiserie au crescut de aproape 11 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile au crescut de 4,7 ori, iar numărul de angajați a crescut cu 63%, arată o analiză realizată de Termene.ro. În 2024, peste 7.000 de covrigării au înregistrat o cifră de afaceri netă […]
15:20
Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani” # Gândul
Statele Unite au poziționat un „mix” substanțial de forțe navale, aeriene, de apărare antirachetă și terestre în Orientul Mijlociu. Aceasta este una dintre cele mai semnificative concentrări regionale de forțe din ultimii ani. Această demonstrație de forță, potrivit Army Recognition, include mijloace de atac bazate pe portavioane, acoperire pentru bombardiere cu rază lungă de acțiune, […]
15:10
Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă # Gândul
Cetățenii plătesc sute de lei la întreținere, deși nu beneficiază întotdeauna de apă caldă sau căldură. Iată cât a plătit un bucureștean pe lună, pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă. În mai multe blocuri din București, locatarii nu beneficiază de căldură și […]
15:00
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Adrian Câciu: „Eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat joi la criticile venite din partea lui Adrian Câciu privind gestionarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întrebat despre disputa cu Câciu, coleg în coaliție, dar critic al modului în care sunt gestionate plățile PNRR, Pîslaru spune că nu are certuri cu „persoane […]
15:00
OFF The Record I Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii # Gândul
Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – anunță că politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”. Care este adevărata stare Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător. Ce efecte are decizia […]
14:50
Cea mai mare bancă din lume vrea să fie bancherul „Consiliului Păcii”. Câte miliarde ar urma să gestioneze banca # Gândul
JPMorgan poartă discuții cu administrația Trump pentru a oferi servicii bancare „Consiliului pentru Pace”, creat de președintele Donald Trump, potrivit Financial Times. Negocierile au loc pe fondul unor relații tensionate între administrația Trump și JPMorgan din cauza unui proces intentat de președintele SUA în decembrie împotriva băncii și a CEO-ului acesteia, Jamie Dimon. Banca americană […]
Acum 8 ore
14:30
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor anunță că liderul formațiunii, George Simion, și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”. Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață în fața Parchetului General pentru a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024, în cadrul unei inițiative lansate de AUR. La acțiune […]
14:30
Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare # Gândul
În România, în primele luni ale anului 2026, domeniul IT se află în poziție dominantă atunci când intră in discuție pachetul salarial și cel al beneficiilor extra. Iată mai jos, în articol, ce arată analiza unei platforme de recrutare legată de domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii. Domeniul IT se menține în […]
14:10
Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme # Gândul
Un agent principal de poliție din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă este acuzat că a primit mită de 15 ori pentru a proteja de controale mașinile unei firme de transport, relatează Mediafax. Conform anchetei, faptele s-au desfășurat în perioada iulie 2025 – 18 februarie 2026. În acest interval, polițistul, care activa în […]
14:10
Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara # Gândul
România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă la finalul săptămânii, odată cu formarea unui nou ciclon. „Se va forma un nou ciclon, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Va fi şi foarte rece în weekend, cu nopți geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în […]
14:00
Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale # Gândul
Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, spune că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pe marginea deblocării fondurilor europene, în urma eliminării pensiilor speciale ale magistraţilor. Pîslaru spune că s-au făcut notificări cu privire la demersurile care sunt pregătite. „Am anunţat că om reface şi retransmite în sistemul cover note, sistemul de schimb […]
13:50
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice # Gândul
România trebuie să investească 30 miliarde de lei în lucrări critice. Aici intră şi amenjararea unor baraje aflate în situaţii de mare risc pentru comunităţile în care se află, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la brifiengul de joi, de la guvern. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Băncii Mondiale, este nevoie să fie pus la […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.