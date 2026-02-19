O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe

15:10

Cetățenii plătesc sute de lei la întreținere, deși nu beneficiază întotdeauna de apă caldă sau căldură. Iată cât a plătit un bucureștean pe lună, pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă. În mai multe blocuri din București, locatarii nu beneficiază de căldură și […]