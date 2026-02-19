Germanca Julia Sauter scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat de excepție obținut la patinaj artistic
Adevarul.ro, 19 februarie 2026 22:30
Julia Sauter (28 de ani) este legitimată la clubul Corona Brașov.
• • •
22:45
O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina. Căpitănia Portului Tulcea a deschis o anchetă # Adevarul.ro
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române (ANR), Irina Puşcaşu.
22:30
Germanca Julia Sauter scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat de excepție obținut la patinaj artistic
Julia Sauter (28 de ani) este legitimată la clubul Corona Brașov.
22:30
Fratele regelui Charles, Andrew, eliberat la câteva ore după ce a fost arestat într-un dosar privind legăturile cu Epstein # Adevarul.ro
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, a fost fotografiat joi seară părăsind secția de poliție, după ce azi fusese arest sub suspiciunea de abuz în serviciu.
22:00
Gest revoltător pe un aeroport din Las Vegas: o femeie și-a abandonat câinele la ghișeu după ce i s-a refuzat îmbarcarea # Adevarul.ro
O femeie a fost arestată pe 2 februarie pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, după ce și-a abandonat câinele la ghișeul unei companii aeriene.
22:00
Nicușor Dan spune că prezența sa la Consiliul pentru Pace nu slăbește legătura cu UE: „Comisia Europeană a fost azi aici. E o falsă problemă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a respins ferm ideea că prezența sa în SUA, la reuniunea Coaliției pentru Pace de la Washington ar putea afecta relațiile României cu Uniunea Europeană.
22:00
Un poliţist de frontieră a cerut mită de la un şofer bulgar. Procurorii cer arestarea lui # Adevarul.ro
Unui poliţist de frontieră de la Vama Borş II, care ar fi cerut în luna octombrie 2025 mită de la un şofer bulgar ca să nu-l amendeze pentru o abatere rutieră, i-a fost întocmit referat cu propunere de arestare preventivă.
22:00
Fără informațiile SUA, „suntem lipsiți de apărare”. Germania își eliberează serviciul de informații din constrângerile istorice # Adevarul.ro
Germania pregătește o extindere amplă a atribuțiilor serviciului său de informații externe, într-o schimbare majoră față de restricțiile impuse după cel de-al Doilea Război Mondial.
21:45
Netanyahu ameninţă Iranul în cazul unui atac asupra Israelului: „Vor avea de înfruntat o ripostă pe care nici nu şi-o pot imagina” # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care va ataca Israelul, după o nouă avertizare a preşedintelui american Donald Trump împotriva Teheranului.
21:45
„Vom suferi lucruri pe care nici nu ni le putem imagina”. Avertismentul dur al unui general german pentru Europa # Adevarul.ro
Europa ar putea ajunge să trăiască „lucruri pe care nici nu ni le putem imagina” dacă Rusia își continuă escaladarea confruntării cu Occidentul.
21:30
Cadavrul carbonizat al unui bărbat, găsit într-un apartament din București. Mesaje de adio găsite pe pereți # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit carbonizat în casă de către tatăl său, care a spart ușa apartamentului pentru a putea intra în casă.
21:15
Radu Miruță: „România a câștigat astăzi. Predintele a spus 4 lucruri concrete, nu fonfleuri” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării consideră că intervenția președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii constituie un moment favorabil pentru România, „care a câștigat astăzi”.
21:15
Germania își retrage trupe din Irak, de teama unui război în Iran: „Protecția și securitatea soldaților noștri sunt prioritare” # Adevarul.ro
Armata germană și-a retras din nou parțial trupele din Irak de la baza sa din Erbil, „ca urmare a tensiunilor crescânde în Orientul Mijlociu”, a anunțat joi Ministerul german al Apărării.
21:15
Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit anul trecut în urma unei supradoze, bătut de un influencer de pe TikTok # Adevarul.ro
Darian, fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit în urma unei supradoze în casa dealerului Tudor Duma, zis Maru, a fost bătut pe un bulevard din București.
21:00
Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului pentru Pace: „Este important să fim acolo unde se iau decizii”. Cum a comentat gafa lui Trump # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, susține o declarație de presă joi seara, după ce a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace.
20:30
Comisia Europeană răspunde criticilor social-democraţilor după ce a trimis un comisar la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Adevarul.ro
Participarea comisarei europene pentru Mediterana, Dubravka Suica, la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” creat de preşedintele american Donald Trump a fost motivată joi de Comisia Europeană prin faptul că doreşte „să fie la masă", nu să fie doar un donator de ajutor umanitar pentru Gaza.
20:30
Trump, declarație stânjenitoare la Consiliul pentru Pace: „Nu-mi plac bărbații tineri și chipeși” # Adevarul.ro
Președintele american a făcut declarații care au fost rapid catalogate drept bizare și stânjenitoare. Trump a descris președintele Paraguayului, Santiago Peña, drept „un tânăr atrăgător”.
20:30
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Avea 31 de ani și manifesta un comportament agitat # Adevarul.ro
O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.
20:15
Hurezeanu, despre confuzia lui Trump: „Eroare pardonabilă”. De ce vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace contează mai mult decât pare # Adevarul.ro
Prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington este „legitimă și oportună”, afirmă Emil Hurezeanu. Fostul ministru de Externe a subliniat că România are expertiză solidă în Orientul Apropiat și poate folosi această platformă pentru a consolida dialogul strategic cu SUA.
20:15
Toți angajaţii Complexului Energetic Oltenia vor primi tichete de masă. Memorandum depus de ministrul Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a propus, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care va fi supus aprobării marţi şi imediat după aprobare sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.
20:15
Președintele României Nicușor Dan a profitat de prezența sa la Consiliul pentru Pace pentru a sta mai mult timp în preajma președintelui Donald Trump, dar regulile de securitate nu i-au permis acest lucru.
20:15
Visa Waiver, următorul pas strategic. Ambasadorul Andrei Muraru explică în ce stadiu se află dosarul României # Adevarul.ro
Intrarea României în programul american Visa Waiver rămâne un obiectiv major al diplomației românești, însă momentul final depinde exclusiv de administrația de la Washington, a explicat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.
20:15
Melania Trump, pe locul doi în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale SUA. Cine o depășește # Adevarul.ro
Un sondaj recent arată că Melania Trump se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai puțin populare Prime Doamne din istoria recentă a Statelor Unite.
19:30
Și-a făcut curaj cu alcool la proba pentru obținerea permisului auto. Polițistul l-a mirosit și i-a spus „pas” # Adevarul.ro
Un bărbat care s-a prezentat joi la proba practică în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat sub influenţa băuturilor alcoolice.
19:15
Preşedintele Consiliului European anunță că UE vrea să înceapă cât de curând negocierile de aderare cu Ucraina # Adevarul.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a afirmat joi că Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP.
19:15
Doi soți britanici, care făceau turul lumii pe motocicletă, condamnați în Iran la 10 ani de închisoare pentru presupuse fapte de spionaj # Adevarul.ro
Un cuplu britanic, Lindsay şi Craig Foreman, încarcerat în Iran din ianuarie 2025 a fost condamnat la zece ani de închisoare cu privire la spionaj, a anunţat joi familia sa, care denunţă un proces expeditiv, relatează AFP.
19:00
Fără electricitate, căldură şi apă: aceasta este realitatea vieţii la Kiev. Gerul face şi mai greu de îndurat distrugerile provocate de război. DW a stat de vorbă cu muncitori chemaţi să repare infrastructura distrusă.
19:00
Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace.
18:45
Primăria Sectorului 1 anunţă amenzi pentru lipsa de reacție la deszăpezire. Străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi.
18:45
Preşedintele CSM spune că președintele României nu are dreptul legal să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # Adevarul.ro
Liviu Gheorghe Odagiu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie" pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor.
18:30
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Adevarul.ro
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure.
18:30
Ce a spus președintele Nicușor Dan în două minute la Consiliul pentru Pace. Rolul României în organismul creat de Trump # Adevarul.ro
Nicușor Dan, președintele României, a prezentat la Consiliul pentru Pace care va fi rolul pe care îl va juca țara noastră în noua organizație creată de Donald Trump.
18:15
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va reduce cu 10% cheltuielile de personal. Urmează audituri și reorganizări # Adevarul.ro
Ministerul Mediului își va respecta angajamentul de a reduce cu 10% cheltuielile de personal, a declarat joi ministrul Diana Buzoianu.
18:15
Cererile UE pentru Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Retragerea trupelor din Transnistria, printre ele # Adevarul.ro
Șefa diplomației externe, Kaia Kallas, a transmis statelor membre ale UE un document intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile a continentului”, cu o listă de pași pe care Rusia trebuie să îi ia pentru a realiza pacea în Uc
18:00
Guardian: România are cele mai periculoase drumuri din UE, cu șoferi agresivi și o infrastructură rutieră jalnică # Adevarul.ro
Publicația britanică The Guardian observă că România face pași importanți în prevenirea accidentelor rutiere mortale. Publicația cataloghează țara noastră drept țara cu cele mai periculoase drumuri din toată Uniunea Europeană și cu o mentalitate de șofat agresiv, foarte greu de schimbat.
18:00
Nicușor Dan s-a fotografiat cu un controversat președinte libertarian la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la reuniunea Consiliului pentru Pace, eveniment la care a fost fotografiat alături de președintele Argentinei, Javier Milei. Imaginea, surprinsă într-un cadru relaxat, îi arată pe cei doi lideri zâmbind, semn al unei întâlniri cordiale.
17:45
În ministere există o sumedenie de funcționari care au salarii mai mari decât miniștri, din cauza unor modificări legislative care au făcut ferfeniță grilele de salarizare, au explicat joi doi importanți oficiali.
17:45
Nicușor Dan arată cu degetul spre diplomați. Cine e vinovat pentru eșecurile externe ale României # Adevarul.ro
Experții consultați de „Adevărul” încearcă să dea o imagine cât mai clară asupra stării diplomației românești și a cauzelor pentru care România punctează sub potențialul ei în politica externă.
17:30
Au fost aprobate programele pentru limba și literatura română - clasa a IX-a, învățământ liceal. Descrierile tematice au fost eliminate, iar denumirile formelor literare, simplificate # Adevarul.ro
Ministerul Educației şi Cercetării a anunțat joi, 19 februarie, că a aprobat programele pentru disciplina Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învățământ liceal.
17:30
Gafă la Consiliul pentru Pace de la Washington. Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministrul României # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și-a început discursul mulțumind celor prezenți, precum și presei. Președintele Nicușor Dan a fost prezentat ca prim-ministru al României.
17:00
Arestarea lui Andrew îl pune pe Trump într-o lumină incomodă: întrebările la care evită să răspundă # Adevarul.ro
Când Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile regale anul trecut, reacția de la Washington a fost una mai degrabă sentimentală decât analitică.
16:45
Cum profită Beijingul de politicile lui Trump pentru a domina comerțul global: „Nu-ți întrerupe adversarul când face o greșeală” # Adevarul.ro
Beijingul accelerează negocierile pentru aproximativ 20 de acorduri de liber schimb și încearcă să se integreze mai profund în economia globală.
16:45
Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, în urma noilor dezvăluiri din dosarele Epstein, a declanșat una dintre cele mai delicate crize ale monarhiei britanice din ultimele decenii. Iar reacția Palatului a venit rapid, într-un limbaj sobru, aproape clinic.
16:45
Efectul deciziei CCR. Nazare: Obligațiunile României s-au ieftinit imediat după verdictul pe pensii speciale # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi că, în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor speciale, obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi, ceea ce înseamnă că ne putem împrumuta mai ieftin.
16:45
Cererea de lucrători din afara UE pentru 2026 este mai mare decât ce a stabilit statul. România se confruntă cu deficit de personal # Adevarul.ro
Solicitările angajatorilor pentru lucrători din afara Uniunii Europene depășesc contingentul de aproximativ 90.000 de persoane stabilit pentru 2026, în pofida înăspririi procedurilor de angajare.
16:45
Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă cu reprezentanții sindicatelor din energie. Ce spune despre solicitările protestatarilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat joi, 19 februarie, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora, în contextul protestelor minerilor din prima parte a zilei.
16:45
Ședință extraordinară pentru marile reforme: Guvernul adoptă la pachet OUG-urile pentru administrație și economie # Adevarul.ro
Reforme la pachet în Guvern. Executivul convoacă o ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare pentru a adopta simultan reforma administrativă și planul de relansare economică. Cele două ordonanțe de urgență sunt strâns legate.
16:30
Un studiu arată că jocul Tetris poate ajuta la combaterea amintirilor traumatice din trecut # Adevarul.ro
Experții au calificat studiul drept „o adevărată descoperire” și susțin că impactul studiului ar putea fi „enorm”.
16:30
Statele Unite au criticat din nou politica energetică a ţărilor europene și ai amenință că vor părăsi IEA, dacă agenția nu își schimbă poziţia # Adevarul.ro
Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, a reiterat joi, 19 februarie, amenințarea că țara sa va abandona Agenția Internațională a Energiei (IEA) dacă aceasta nu își schimbă poziția care, consideră el, este favorabilă energiilor curate.
16:15
Comisia Europeană, informată că România va introduce un nou mecanism de stabilire a prețului la gaze după expirarea plafonării # Adevarul.ro
România ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonană de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale, după expirarea plafonării, conform obligațiile cuprinse în Directiva privind gazele naturale.
16:15
Planul lui Trump vs. realitatea din teren: Hamas nu cedează puterea în Gaza își reface rețeaua de control # Adevarul.ro
La câteva luni după ce un armistițiu impus de Statele Unite a pus capăt, cel puțin formal, războiului din Fâșia Gaza, liniștea aparentă ascunde o realitate dură: Hamas își reface, pas cu pas, mecanismele de putere.
