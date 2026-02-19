Șofer băut și fără permis, urmărit ca în filme printr-o comună din Vâlcea. După ce a lovit autospeciala poliției, a fugit

Un bărbat de 47 de ani din comuna Vaideeni a fost reţinut de poliţişti după ce s-a urcat fără permis şi băut la volanul unui autoturism şi a lovit autospeciala unui echipaj de poliţie, care încerca să-l oprească după ce a fugit de un control în trafic.

