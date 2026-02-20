Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza
News.ro, 20 februarie 2026 03:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, relatează Reuters..
• • •
Acum o oră
03:50
Preşedintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii militare cu privire la Iran, declarând reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One că acordă Teheranului „10-15 zile, cam atât, maximum” pentru a accepta un acord cu SUA în domeniul nuclear, relatează CNN..
03:30
03:30
The Guardian: Administraţia Trump intenţionează să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza. Un complex cât 200 de terenuri de fotbal este planificat ca bază pentru forţa multinaţională # News.ro
Administraţia Trump intenţionează să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza, care se întinde pe o suprafaţă de peste 140 de hectare, ceea ce ar echivala cu suprafaţa a circa 200 de terenuri de fotbal, potrivit documentelor contractuale ale Consiliului pentru Pace analizate de The Guardian.
Acum 2 ore
03:10
02:30
Belarus a eliberat un politician din opoziţie după ce acesta a suferit un AVC în închisoare. Disidentul fusese eliberat anterior în cadrul unor negocieri cu SUA, dar a refuzat să plece din ţară şi a fost închis din nou # News.ro
Disidentul belarus Mikola Statkevici, care a refuzat deportarea în Lituania după eliberarea sa în 2025 şi a fost încarcerat din nou, a fost eliberat după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul detenţiei, a declarat joi liderul opoziţiei din exil, Sviatlana Ţihanouskaia, relatează Reuters.
Acum 4 ore
02:00
Danemarca imobilizează un port-container sub pavilion iranian provenind din Rusia „neînmatriculat corespunzător” # News.ro
Autoritatea maritimă daneză a anunţat joi că a imobilizat o navă de tip port-container sub pavilion iranian provenind din Sankt Petersburg pentru deficienţă de pavilion. „Nava este reţinută pe motiv că nu este înregistrată corespunzător”, a explicat autoritatea într-un e-mail adresat AFP.
01:10
NASA face o evaluare foarte severă a zborului-test eşuat al navei Starliner construită de Boeing: „Deficienţe de proiectare şi inginerie” # News.ro
Şeful NASA, Jared Isaacman, recent instalat în funcţie şi considerat un apropiat al miliardarului Elon Musk, a revenit joi asupra problemelor întâmpinate în 2024 de nava Starliner a companiei Boeing în timpul primului său zbor cu echipaj către ISS, semnalând defecţiuni grave imputabile atât constructorului de avioane, cât şi agenţiei spaţiale americane, relatează AFP şi Reuters.
00:40
Maia Sandu a anulat un decret prin care a graţiat, în 2022, un cetăţean moldovean condamnat în Rusia # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a revocat un decret din 2022 prin care a graţiat un cetăţean moldovean, Nicolae Andrei Şepeli, condamnat la închisoare în Rusia şi ulterior transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei.
00:30
Barack Obama „a comis o greşeală gravă”: a dezvăluit informaţii „secrete” despre extratereştri, afirmă Donald Trump # News.ro
Preşedintele american a afirmat joi că predecesorul său, Barack Obama, a divulgat „informaţii clasificate” când a sugerat pe un ton uşor relaxat, într-un podcast, că extratereştrii există cu adevărat, relatează AFP.
Acum 6 ore
00:10
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite.
00:10
Echipa germană VfB Stuttgart a învins joi seara, în deplasare, scor 4-1, gruparea scoţiană Celtic Glasgow, în meciul tur din play-off-ul Ligii Europa.
00:00
Echipa italiană AC Fiorentina a învins joi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia poloneză Jagiellonia Bialystok, în meciul tur din play-off-ul Conference League.
19 februarie 2026
23:50
Preşedintele Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexual Jeffrey Epstein a cărui reţea de influenţă este dezvăluită odată cu publicarea a mii de de documente legate de dosarul lui, relatează Sky News şi Reuters.
23:40
UPDATE - JO de iarnă: Julia Sauter scrie istorie la Milano Cortina: un loc în top 17. Este cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice / "Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte!" # News.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale, dar şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la JO.
23:40
Sportiva română Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obţinute.
23:20
Trei copii şi doi adulţi au ajuns la spital, joi seară, după un accident produs în judeţul Argeş. Evenimentul în care au fost implicate trei maşini a avut loc la Dărmăneşti.
23:10
UPDATE - JO de iarnă: Julia Sauter scrie istorie la Milano Cortina: un loc în top 17. Este cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice # News.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale, dar şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la JO.
22:50
Belarusul, care a primit o rară invitaţie de a intra în Consiliul pentru Pace al lui Trump, susţine că nu a reuşit să obţină vize de SUA pentru a participa la reuniunea de la Washington # News.ro
Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, rar invitat la reuniuni internaţionale, a declarat joi că intenţiona să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, care s-a desfăşurat la Washington, dar nu a reuşit să obţină vizele necesare, relatează Reuters.
22:50
Un tribunal marocan a condamnat 19 suporteri la închisoare pentru huliganism la finala haotică a Cupei Africii pe Naţiuni / Unul dintre acuzaţi a leşinat la auzirea sentinţei # News.ro
Un tribunal marocan a condamnat joi 19 suporteri la până la un an de închisoare pentru huliganism, în urma finalei haotice a Cupei Africii pe Naţiuni, dintre Maroc şi Senegal, în care suporterii au încercat să invadeze terenul, relatează AP.
22:40
Nicuşor Dan: Nu trebuie să vezi tot timpul viaţa ca un meci / Avem o relaţie strategică, de apărare, de securitate cu SUA / Avem o relaţie cu UE, care ne ajută foarte mult în zona economică / Trebuie să le păstrăm pe amândouă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România are o relaţie strategică, de apărare şi de securitate cu Statele Unite ale Americii, dar are şi o relaţie cu Uniunea Europeană, care ne ajută în special pe partea economică şi a menţionat că trebuie păstrate amândouă. ”Nu trebuie să vezi tot timpul viaţa ca un meci”, crede şeful statului. El a adăugat că, în interiorul UE şi în interiorul NATO, România trebuie să promoveze unitatea transatlantică.
22:40
Intervenţie a pompierilor după ce a fost anunţat miros înţepător într-un magazin din Baia Mare/ Patru persoane, evaluate medical/ Mirosul, de la o operaţiune de deratizare # News.ro
Pompierii au intervenit, joi seară, după ce a fost anunţat miros înţepător într-un magazin din Baia Mare, iar patru persoane au fost evaluate medical. Mirosul previne de la substanţe folosite la deratizare, dar concentraţia este în scădere.
Acum 8 ore
22:20
UPDATE - Andrew Mountbatten-Windsor, arestat în ziua aniversării sale, a fost eliberat după 12 ore. El va fi cercetat în continuare în libertate # News.ro
Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, după ce fusese arestat sub acuzaţia de abuz în serviciu public, în urma apariţiei unor documente incriminatoare în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, a anunţat poliţia din Thames Valley, relatază BBC.
22:20
Nicuşor Dan: Pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate/ Faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la Munchen nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că pentru politica externă a României este important ca ţara noastră să fie parteneră în diferite formate, el explicându-şi astfel vizita în Statele Unite ale Americii. Criticat că nu a mers la Forumul Economic Mondial de la Davos, şeful statului a explicat că absenţa sa din acest an nu înseamnă automat că va lipsi peste un an sau doi.
22:20
JO de iarnă: Reprezentanta României la patinaj artistic, Julia Sauter, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale. După programul liber, are un total de 190.93 puncte # News.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale.
22:00
UPDATE - Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat. El va fi cercetat în continuare în libertate # News.ro
Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, după ce fusese arestat sub acuzaţia de abuz în serviciu public, în urma apariţiei unor documente incriminatoare în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, a anunţat poliţia din Thames Valley, relatază BBC.
22:00
Nicuşor Dan a discutat câteva zeci de secunde cu preşedintele american Donald Trump: Chestiuni de politeţe, cum e România / Faptul că am participat la această întâlnire a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, joi, câteva zeci de secunde cu preşedintele american Doland Trimp, la prima reuniune a Consiliului Păcii, dar a precizat că au fost doar chestiuni generale şi cum este România. ”Nu poţi intra în chestiuni de substanţă”, a declarat preşedintele, explicând, însă, că ”a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană” faptul că s-a deplasat la întrunire.
22:00
Nicuşor Dan: Actuala coaliţie merge înainte. Nu am văzut niciun fel de manifestare în alt sens # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că actuala coaliţie guvernamentală merge înainte şi că, la discuţiile de la Cotroceni cu liderii partidelor, a sesizat faptul că toată lumea e dispusă să continue în această formulă.
21:50
Nicuşor Dan: Obiectivul nostru, dincolo de a menţine soldaţii americani în România, este să atragem mari investiţii americane / Noul ambasador al SUA ajunge în martie la Bucureşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că obiectivul României este să atragă mari investiţii americane, dincolo de a menţine soldaţi americani în ţara noastră. El a adăugat că sunt multe oportunităţi de afaceri între cele două ţări, în energie, metale critice sau domeniul nuclear.
21:50
Liga Europa: Ionuţ Radu a câştigat „duelul românesc”, 2-1 la Salonic, cu PAOK-ul lui Lucescu jr. # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în prima manşă a play-off-ului din Liga Europa.
21:50
Echipa armeană Noah a câştigat joi, pe teren propriu, scor 1-0, prima manşă din play-off-ul Conference League, împotriva echipei olandeze AZ Alkmaar.
21:40
Cadavrul incendiat al unui bărbat de 45 de ani, găsit într-un apartament din Bucureşti / Anchetatorii au găsit un recipient cu diluant, iar pe pereţi mai multe mesaje de adio # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au declanşat, joi seară, o anchetă, după ce au fost sesizaţi de către un bărbat că a găsit trupul incendiat al fiului său într-un imobil din Bucureşti. Anchetatorii au găsit un recipient cu diluant, iar pe pereţi mai multe mesaje de adio.
21:40
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti, învinsă de liderul Fuchse Berlin, în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia Fuchse Berlin, scor 27-21, în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Campionilor.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că nu se poate vorbi de influenţe la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, dar a precizat că aceştia trăiesc în mijlocul societăţii şi că trebuie să se uite şi la dorinţa acesteia.
21:30
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an # News.ro
Şefii serviciilor secrete europene sunt pesimişti cu privire la şansele de a se ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmaţiilor lui Donald Trump că negocierile mediate de SUA au adus perspectiva unui acord „destul de aproape”, scrie Reuters.
21:10
UPDATE - Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio, cu Jared Kushner şi Steve Witkoff / Şeful statului a primit o şapcă inscripţionată cu MAGA / Nicuşor Dan: Sunt mai mult chestiuni de politeţe # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Şeful statului apare în fotografii alături de Rubio, având în mână o şapcă inscriţionată cu MAGA. Ulterior, preşedintele a precizat că a fost un schimb de poliţeţuri.
20:40
Volei feminin: CSO Voluntari a câştigat duelul echipelor din România în prima manşă a sferturilor CEV Cup, scor 3-1 cu Volei Alba Blaj # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă, joi, pe teren propriu, de echipa CSO Voluntari, în prima manşă a sferturilor de finală ale CEV Cup.
20:40
Virgil Popescu: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Board of Peace. Dar, dincolo de ton, esenţial este că a venit cu propuneri pragmatice şi asumate pentru reconstrucţie şi stabilitate # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă joi că preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Board of Peace, dar, dincolo de ton, esenţial este că a venit cu propuneri pragmatice şi asumate pentru reconstrucţie şi stabilitate, iar SUA reacţionează bine la pragmatism.
20:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care va ataca Israelul, după o nouă avertizare a preşedintelui american Donald Trump împotriva Teheranuluim, relatează AFP.
20:30
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio / Şeful statului a primit o şapcă inscriţionată cu MAGA # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Şeful statului apare în fotografii alături de Rubio, având în mână o şapcă inscriţionată cu MAGA
Acum 12 ore
20:10
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 / Ea manifesta un comportament agitat / Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat # News.ro
O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat
19:50
Nicuşor Dan: România e decisă să îşi intensifice relaţiile cu partenerii săi strategici, tradiţionali, pentru că dinamica internaţională actuală impune consolidarea acestor punţi. Rămân un susţinător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA şi UE # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, după participarea la Washington la reuniunea Consiliului de Pace, la invitaţia preşedintelui SUA Donald Trump, că România e decisă să îşi intensifice relaţiile cu partenerii săi strategici, tradiţionali, pentru că dinamica internaţională actuală impune consolidarea acestor punţi şi rămâne un susţinător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA şi UE.
19:50
Echipa FC Voluntari a învins joi, în primul meci al ligii secunde în anul 2026, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CSA Steaua, în etapa a 18-a din Liga 2.
19:40
Opt persoane şi-au depus dosarele pentru concursul de director general al Romsilva - Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani ai regiei, un inginer cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar # News.ro
Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al Romsulva, care are o responsabilitate uriaşă: ”să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.
19:40
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională care urmează să fie dislocată în Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de SUA, a anunţat joi comandantul forţei, la prima reuniune a Consiliului de Pace, relatează CNN.
19:40
Perechea Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse s-a calificat, joi seară, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.
19:30
JO de iarnă, patinaj artistic: România are reprezentantă şi în juriul olimpic, pe Marina Beşchea / Julia Sauter concurează în această seară # News.ro
România înregistrează o prezenţă de prestigiu la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026 prin desemnarea Marinei Beşchea, arbitru ISU, în juriul olimpic al competiţiei de patinaj artistic.
19:30
Bogdan Ivan: Astăzi am propus, în şedinţa de Guvern, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia. Va fi supus aprobării marţi şi imediat după sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a propus, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care va fi supus aprobării marţi şi imediat după aprobare sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.
19:20
Incident în Bucureşti – Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis ”Maru”, agresat pe stradă / Incidentul a fost transmis live pe reţelele de socializare / Anchetă a Poliţiei - VIDEO # News.ro
Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis ”Maru”, a fost agresat, joi, pe o stradă din Bucureşti. El ar fi fost contactat de un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, pentru a fi prezent într-un live pe reţelele de socializare, iar în momentul transmisiunii între cei doi a izbucnit un conflict. Cetăţeanul străin l-a lovit în faţă şi tânărul a căzut la pămînt. Au fost chemaţi poliţiştii şi un echipaj medical. Poliţia încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.
19:10
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. "Practic, toată lumea este şeful unei ţări, cu excepţia lui Gianni, dar el este şeful fotbalului", a spus Trump # News.ro
Cel puţin 20 de ţări sunt reprezentate de şefii lor de stat sau de miniştrii de externe şi trimişii lor la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump. Există o singură excepţie notabilă, subliniată de Trump în discursul său de deschidere: preşedintele FIFA, Gianni Infantino, relatează CNN.
19:10
Atacantul englez Bukayo Saka a semnat prelungirea contractului cu echipa londoneză Arsenal, până în anul 2031, a anunţat joi gruparea „tunarilor”.
