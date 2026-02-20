Trump prelungeşte ultimatumul pentru Iran de la 10 la 15 zile

19:20

Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis ”Maru”, a fost agresat, joi, pe o stradă din Bucureşti. El ar fi fost contactat de un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, pentru a fi prezent într-un live pe reţelele de socializare, iar în momentul transmisiunii între cei doi a izbucnit un conflict. Cetăţeanul străin l-a lovit în faţă şi tânărul a căzut la pămînt. Au fost chemaţi poliţiştii şi un echipaj medical. Poliţia încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.