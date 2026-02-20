13:50

Astăzi, 19 februarie 2026, în satul Mămăligă, din regiunea Cernăuți au fost surprinse imagini greu de descris. Militarii dictatorului Zelenski au atacat mai multe femei bătrâne și femei care încercau să salveze dun bărbat din mâinile lor. În filmare se aud și mai focuri de armă trase în aer. Bărbatul este trântit la pământ și lovit de mai multe ori de gealații lui Zelenski,