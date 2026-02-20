Daniel Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea”

22:30

Există un fotbalist care face deja istorie în Liga 1 din România şi care ne dă tuturor o lecţie de modestie. Este vorba de mijlocașul „șepcilor roșii", Dan Nistor, care acum este pe locul al doilea în clasamentul All Time al aparițiilor, după Ionel Dănciulescu. El a bifat deja borna de 500 de meciuri jucate […]