Ionuţ Banciu, preşedintele ESZ Prahova, companie acuzată de ministra mediului că a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă anul trecut în Prahova, vrea acum să fie şeful Romsilva
Ziarul Financiar, 20 februarie 2026 18:30
Ionuţ Banciu, preşedintele ESZ Prahova, companie acuzată de ministra mediului că a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă anul trecut în Prahova, vrea acum să fie şeful Romsilva
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
18:30
18:30
Acum 30 minute
18:15
Acum o oră
18:00
Acum 2 ore
17:30
16:45
Acum 4 ore
16:30
16:30
16:15
15:15
Acum 6 ore
14:30
14:15
14:15
România găzduieşte anul acesta pentru prima dată Olimpiada Internaţională de Business şi Finanţe. „Elevii primesc o companie şi un scenariu şi trebuie să analizeze provocările din piaţă, să facă o analiză financiară şi strategică, cu scopul de a aplica teoria şi de a găsi soluţii creative.“ # Ziarul Financiar
România găzduieşte pentru prima dată Olimpiada Internaţională de Business şi Finanţe anul acesta, în luna august, la Bucureşti. Evenimentul aduce împreună elevi foarte bine pregătiţi din mai multe ţări, profesori şi mentori, într-o competiţie care pune accent pe gândire logică, analiză şi idei creative. Nu este doar despre teorie, ci mai ales despre cum pot fi aplicate cunoştinţele în situaţii reale. Dar în ce constă această competiţie la care sunt aşteptaţi elevii români de liceu?
13:45
13:45
13:30
13:15
ZF LIVE. Mihai Filip, OVES Enterprise, care dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă bazată pe inteligenţă artificială: Ne-am dat seama că tot knowledge-ul şi inovaţia pe care am generat-o ar trebui puse într-un produs al viitorului. Racheta, aproximativ 55 de kilograme, cu o încărcătură utilă de circa 10 kilograme, zboară autonom şi poate să recunoască automat o ţintă # Ziarul Financiar
Compania OVES Enterprise din Cluj-Napoca, cunoscută până recent mai ales pentru soluţii software şi sisteme AI, dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă, bazată pe inteligenţă artificială, proiectul fiind numit Sahara Autonomous System.
13:15
13:15
12:45
Acum 8 ore
12:15
12:15
Keenan Blatt, MIT: Pentru a susţine start-up-urile care dezvoltă tehnologii cu dublă utilizare - civilă şi militară -, România ar trebui să transforme mecanismele de achiziţie din timpul crizelor în politică permanentă şi să reducă fricţiunea legală care împinge fondatorii să îşi înregistreze companiile în Estonia sau Marea Britanie, potrivit reprezentantului MIT # Ziarul Financiar
Pentru a susţine dezvoltarea start-up-urilor care creează soluţii cu dublă utilizare - în aplicaţii civile şi militare deopotrivă -, România ar trebui să facă permanente mecanismele de achiziţie accelerată testate în timpul crizelor recente, să actualizeze cadrul legal astfel încât fondatorii să nu fie nevoiţi să îşi mute companiile în alte jurisdicţii şi să creeze un sistem unificat de evaluare a maturităţii acestor start-up-uri.
12:15
11:45
ZF Power Summit 2026. Cele mai fierbinţi întrebări din energie se dezbat pe 23-25 februarie, cu cei mai buni oameni din sector. 11 teme pe care nu vrei să le ratezi # Ziarul Financiar
De la reţele, gigaportofoliile de energie verde, gazul din Marea Neagră până la energia nucleară, stocare, materii prime critice, antreprenoriat şi noile specii de consumatori de energie, toate vor fi dezbătute în cele 3 zile de conferinţă ale ZF Power Summit, cel mai mare eveniment creat de Ziarul Financiar şi dedicat în întregime segmentului energetic, ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediţie şi devine un tur de forţă al celor mai fierbinţi teme din sector.
11:45
Andrei Nae, lector universitar la Universitatea din Bucureşti, despre jocurile video: „E nevoie de un ecosistem educaţional care să depună un efort pentru a pregăti tinerii pentru interacţiunea cu noile tehnologii de comunicare, printre care se numără şi social media şi jocurile video” # Ziarul Financiar
11:15
Meet the speakers. Adrian Stan, fondator, AJ BRAND, unul dintre cei mai puternici antreprenori din sectorul energetic, participă la ZF Power Summit. Ce urmează după creşteri exponenţiale din energia verde? # Ziarul Financiar
AJ BRAND, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale active în domeniul regenerabilelor, estima pentru finalul anului trecut un business de 120 de milioane de euro, un salt semnificativ faţă de 2025, şi se baza că următorii tre-cinci ani vor continua să livreze creşteri puternice pentru energia verde.
11:15
11:00
10:45
Bursă. Acţiunile Antibiotice Iaşi au pierdut 13% de la începutul lui 2026, cel mai abrupt declin din BET, pe fondul rezultatelor slabe şi al unei posibile ieşiri a unui investitor instituţional, spune un broker # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului de medicamente Antibiotice Iaşi (ATB) au ajuns la un preţ de 2,165 lei pe unitate, în scădere cu aproape 13% de la începutul anului, cel mai abrupt declin dintre cele 20 de companii incluse în indicele BET, într-un context în care piaţa locală de capital a urcat cu aproximativ 18% la un nou maxim istoric.
10:45
Acum 12 ore
10:30
10:30
10:30
Construcţiile s-au ţinut bine în 2025: plus 8%, an/an, cu o creştere de 4,5% a construcţiilor de infrastructură. Datele pe care INS le va publica în martie vor indica, probabil, construcţiile drept principalul motor al creşterii economice de anul trecut, pe partea de formare a PIB # Ziarul Financiar
Înt-o economie care a crescut cu doar 0,6% în 2025 (plus 0,9% în 2024) şi cu o recesiune tehnică instalată după reducerea PIB pentru două trimestre consecutiv, datele din construcţii arată bine.
10:30
10:15
Investitorii polonezi: România este una dintre principalele noastre destinaţii de investiţii din regiune. „În 2025, peste 700 de companii cu capital românesc operau în Polonia, în principal în sectoarele industrial, comercial şi alimentar“ # Ziarul Financiar
România a devenit una dintre principalele destinaţii pentru capitalul polonez, iar cooperarea dintre cele două ţări poate funcţiona drept ancoră de stabilitate pentru flancul estic al Uniunii Europene, a fost una dintre principalele concluzii ale unui eveniment organizat de Camera Bilaterală de Comerţ Polono–Română.
10:15
François Provost, CEO Renault Group: „Modelul Dacia de segment C care se va lansa în Europa se va produce în Turcia. Va fi o maşină fantastică“ # Ziarul Financiar
Noul model Dacia de segment C va fi produs la Bursa, în Turcia, nu la Mioveni. François Provost, CEO-ul Renault Group, a confirmat acest lucru pe ieri 19 februarie 2026, la prezentarea rezultatelor financiare ale grupului pe 2025. Este vorba despre C-Neo, un break familial compact cu care Dacia intră în competiţie directă cu Skoda Octavia Combi, programat pentru lansare în a doua jumătate a lui 2026.
10:15
08:15
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Fineas Silaghi şi Dragoş Albăstroiu, AISafe Labs: Am transformat opt ani de ethical hacking într-o platformă autonomă de securitate cibernetică. Ideea ne-a venit la DEF CON, cel mai mare eveniment de hacking din lume # Ziarul Financiar
Piaţa de securitate cibernetică se confruntă cu o problemă structurală de capacitate. Firmele care dezvoltă aplicaţii web aşteaptă săptămâni sau chiar luni pentru un audit de securitate, iar costurile ridicate fac serviciul inaccesibil pentru majoritatea companiilor mici şi medii. „Existau firme care aşteptau la coadă două-trei luni până când aveau oameni disponibili să ofere aceste servicii.
Acum 24 ore
01:15
Keenan Blatt, Massachusetts Institute of Technology (MIT): România are toate piesele unui ecosistem de inovaţie cu utilizare dublă, civilă şi militară, dar trebuie să le integreze rapid pentru a avea rezultate. „Start-up-ul cu cea mai bună soluţie nu poate aştepta trei ani o comandă de la stat.“ # Ziarul Financiar
Pentru a susţine dezvoltarea start-up-urilor care creează soluţii cu dublă utilizare în aplicaţii civile şi militare deopotrivă, România ar trebui să facă permanente mecanismele de achiziţie accelerată testate în timpul crizelor recente, să actualizeze cadrul legal astfel încât fondatorii să nu fie nevoiţi să îşi mute companiile în alte jurisdicţii şi să creeze un sistem unificat de evaluare a maturităţii acestor start-upuri.
01:00
7X Partners şi Radu Timiş Jr. au investit în 2025 un total de 400.000 de euro în FameUP, platforma de marketing cu influenceri, la o evaluare de circa 18 milioane de euro # Ziarul Financiar
Inovatie Alia SRL, compania care operează platforma de marketing cu influenceri FameUP, a atras o nouă rundă de finanţare de 400.000 de euro, adusă de fondul de investiţii 7X Partners şi de Radu Timiş Jr., CEO al grupului alimentar Cris-Tim Family Holding, care a investit în nume personal. Tranzacţia a avut în 16 iulie 2025, dar datele au devenit publice săptămâna aceasta.
00:30
Raluca Filip, CFA, bychoiceconsultancy: Bursa a câştigat investitori. O corecţie ar putea testa calitatea acestei creşteri # Ziarul Financiar
S-a scris mult despre succesul din ultimii doi ani, cand bursa a atras un număr semnificativ de investitori noi. Este, fără îndoială, un semn de încurajare desi suntem departe de o normalizare a investiţiilor în active financiare. Însă există un unghi mai puţin discutat, dar esenţial: momentul în care această creştere a avut loc.
00:15
Allianz Trade: România rămâne una dintre cele mai vulnerabile economii din Europa Centrală şi de Est, în pofida redresării regionale # Ziarul Financiar
România nu se confruntă cu o criză iminentă, însă rămâne una dintre cele mai expuse economii din Europa Centrală şi de Est, atât din cauza inflaţiei persistente, a deficitelor ridicate şi a riscurilor de finanţare în creştere, cât şi din cauza constrângerilor structurale care limitează capacitatea de ajustare.
00:15
Cea mai mare despăgubire achitată în 9 luni din 2025, în baza unei poliţe de asigurare a locuinţei a depăşit 215.000 euro # Ziarul Financiar
Cea mai mare despăgubire achitată în primele 9 luni ale anului trecut în baza unei poliţe de asigurare a locuinţei a depăşit 215.000 de euro. În acest caz, a fost vorba despre acoperirea pagubelor produse de un incendiu, risc acoperit în baza asigurării facultative pentru locuinţe, potrivit informaţiilor transmise de UNSAR.
00:15
La cât mai reduc băncile dobânzile la ipotecare? Exim Banca Românească vine cu rate mai mici pentru locuinţe verzi: dobândă fixă în primii 3 ani de 4,99% pentru cei ce încasează veniturile prin bancă. Apoi dobânda variabilă este 2,29%+IRCC # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a lansat o ofertă promoţională Casa A+, soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă.
00:15
00:15
Business sportiv. Bogdan-Daniel Deac, principalul favorit la Campionatul Naţional Individual de şah al României. Competiţia are loc la Timişoara în perioada 14-22 februarie # Ziarul Financiar
Timişoara găzduieşte, în perioada 14–22 februarie, Campionatele Naţionale Individuale de Şah ale României, competiţia de referinţă a şahului românesc, ajunsă în 2026 la ediţia a 89-a atât pentru Open, cât şi pentru competiţia feminină.
00:15
Business sportiv. Jurnal de Olimpiadă: Team România, nicio medalie olimpică, dar cea mai bună clasare a fost locul 5 la bob – 2 persoane. Ce rezultate au mai obţinut sportivii români şi câţi bani vor câştiga? # Ziarul Financiar
Mai sunt doar câteva zile până când ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă se va încheia, iar România nu a reuşit să obţină nicio medalie olimpică. Totuşi, sportivii români au reuşit să obţină rezultate notabile. Cel mai bun rezultat al României este clasarea lui Mihai Tentea şi George Iordache pe locul al 5-lea în proba de bob în două persoane.
00:15
De la creştere explozivă la o povară: cum a afectat supraturismul oraşele Europei # Ziarul Financiar
Multe destinaţii suferă sub presiunea turiştilor. Ce transformă anumite locuri în magneţi pentru turişti? Nu este vorba doar deespre reperele celebre, scrie Deutsche Welle.
00:15
CITR este administrator concordatar al producătorului puiului Cocorico. „Suntem cel mai mare exportator de carne de pui din România.“ # Ziarul Financiar
CITR, liderul pieţei de insolvenţă şi restructurare din România, este administrator concordatar al AAylex ONE, producător de carne de pasăre deţinut majoritar de Bogdan Stanca, care operează sub brandul Cocorico.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.