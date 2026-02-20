Au cumpărat o casă în Italia cu 11.500 de euro și și-au schimbat viața. Povestea a doi americani care au ales Europa în locul SUA
Adevarul.ro, 20 februarie 2026 18:30
Doi tineri americani care locuiau deja în Europa s-au trezit într-un moment de răscruce în 2020, odată cu nașterea fiicei lor: să revină în Statele Unite sau să rămână peste ocean? Decizia le-a schimbat complet viața.
• • •
Lovitură pentru Donald Trump. Curtea Supremă a SUA i-a anulat toate tarifele globale impuse în aprilie 2025 # Adevarul.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, cu un vot de 6 la 3, să anuleze măsura tarifelor comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump, considerând că acestea depășesc atribuțiile constituționale ale ale președinției.
Spitalele vor primi din luna martie fonduri de la Ministerul Sănătății pentru operaţii asistate robotic # Adevarul.ro
Spitalele publice urmează să primească, începând din luna martie, fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru intervenţiile chirurgicale asistate robotic, a informat, vineri, ministrul Alexandru Rogobete.
O destinație turistică din Europa, frecventată de români, ar putea restricționa vânzarea de alcool pe timpul nopții # Adevarul.ro
Autoritățile intenționează să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00.
Pe măsură ce Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, Iranul face pași vizibili pentru a semnala că este pregătit de război, fortificând instalațiile nucleare, reconstruind facilități de producție a rachetelor, reorganizând structurile de comandă și înăsprind controlul.
Apartamente „sub prețul pieței”, dar inexistente: bărbat arestat după ce ar fi păcălit 15 chiriași printr-o schemă online # Adevarul.ro
Un bărbat acuzat că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri fictive de închiriere a unor apartamente din București a fost arestat preventiv pentru înșelăciune.
Cum a recrutat Epstein oameni de știință de la Harvard pentru a-și lustrui reputația și a încerca să obțină profit # Adevarul.ro
În 2008, după condamnarea pentru solicitare de prostituție, inclusiv de la o minoră, Harvard University a decis discret să nu mai accepte donații de la unul dintre binefăcătorii săi generoși: Jeffrey Epstein.
Poliţişti italieni, bătuţi şi muşcaţi de o româncă prinsă în timp ce fura un televizor, în Sardinia # Adevarul.ro
O româncă de 40 de ani, surprinsă în timp ce voia să fure un televizor, a fost reținută în Sardinia, după ce a atacat carabinierii cu pumnii şi picioarele, pe unul dintre ei chiar muşcându-l.
AUR îl atacă pe Nicușor Dan, pentru deplasarea din America: „Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună” # Adevarul.ro
Dan Dungaciu, consideră că deplasarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace s-a încheiat ”fără niciun rezultat concret” pentru România.
Amenințată cu moartea pentru că a concurat sub steagul Chinei, nu al SUA. Cea mai bogată sportivă de la JO, abuzată și jefuită # Adevarul.ro
Gu se remarcă nu doar prin performanțele sportive, ci și prin succesul său comercial și popularitatea internațională.
Decizia care l-a readus pe Robert Negoiță în funcție: de ce a fost ridicat controlul judiciar # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost eliberat de măsura controlului judiciar și a putut reveni în funcție, după ce instanța a apreciat că nu s-a produs nicio pagubă.
Judecătorii Curților de Apel cer președintelui României reexaminarea reformei pensiilor speciale # Adevarul.ro
Judecătorii Curților de Apel, inclusiv cea Militară, au trimis președintelui României Nicușor Dan un Memoriu prin care solicită reexaminarea Legii care prevede reforma pensiilor de serviciu, argumentând că viitorii pensionari din magistratură vor pierde, în medie, între 5.000 și 12.000 de lei net.
România artă negocieri cu SUA pentru vizita Secretarului de Stat al SUA, Marco Rubio, la București. Totodată, se discută pentru o întâlnire Nicușor Dan-Trump la Casa Albă.
Kievul respinge informațiile despre ordinul lui Zelenski privind un „război de încă trei ani”: „Un fake prostesc” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi avertizat consilierii apropiați că negocierile de pace cu Rusia se află într-un impas și că este necesară pregătirea unui plan în cazul în care războiul ar continua încă trei ani.
Orașul sărac din România, zdruncinat de cutremure în 2023. Localnică: „De trei ani stăm în containere. Nu mai putem” # Adevarul.ro
Trei ani au trecut de la cutremurele care au „lovit” Aninoasa, unul dintre cele mai sărace orașe din România. Mai multe familii continuă să trăiască în containere metalice, folosite ca locuințe provizorii după ce au fost evacuate din blocurile degradate.
Condițiile de trai în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia s-au înrăutățit: „Viața a devenit imposibilă”/ „Oamenii nu trăiesc, doar supraviețuiesc” # Adevarul.ro
După aproape patru ani de război, condițiile de trai în teritoriile ocupate de Rusia sunt din ce în ce mai dificile. Orașele și satele din estul Ucrainei se confruntă cu penurii critice - de locuințe, apă, electricitate, căldură și îngrijire medicală.
Un microbuz s-a scufundat sub gheaţa celui mai adânc lac din lume. Un singur pasager a reușit să se salveze # Adevarul.ro
Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei.
Explicația halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Judecătorii, consternați de „atitudinea arogantă” # Adevarul.ro
Românul suspectat că a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate în Italia le-a oferit anchetatorilor explicații considerate halucinante.
Sentința primită de alpinistul acuzat că și-a abandonat iubita și a lăsat-o să moară pe cel mai înalt munte din Austria # Adevarul.ro
Bărbatul a fost condamnat la închisoare după ce partenera sa a murit în timpul unei ascensiuni pe un vârf din Austria.
Turiștii au luat cu asalt telegondola din Poiana Brașov. Sute de oameni stau la cozi uriașe # Adevarul.ro
Iubitorii sporturilor de iarnă au luat cu asalt stațiunile montane. Vineri dimineață, la telegondola din Poiana Brașov s-au format cozi imense.
Pierderea vederii este una dintre cele mai înspăimântătoare experiențe pe care o poate avea o persoană. Medicii avertizează însă că există o urgență neurologică și vasculară care debutează adesea exact așa: fără durere, dar cu consecințe grave dacă nu este recunoscută rapid.
Câţi români au ținut televizoarele deschise pe Realitatea Plus în cele 3 ore cât postului i-a fost suspendată emisia # Adevarul.ro
Decizia drastică a Consiliul Național al Audiovizualului de a suspenda emisia postului de televiziune Realitatea Plus timp de trei ore a avut efecte vizibile asupra audiențelor, chiar dacă televiziunea și-a îndemnat telespectatorii să rămână conectați pe canal.
Restructurări la Autoritatea de Reformă Feroviară. Cum se reorganizează direcțiile de servicii. Un director va fi dat afară # Adevarul.ro
Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) va fi restructurată și nu doar în sensul diminuării numărului de posturi de conducere, ci și al reorganizării departamentelor și direcțiilor de servicii, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.
Daniel Băluță susține concedierile și reducerea salariilor anunţate de conducerea STB, ca partea a strategiei de redresare a companiei # Adevarul.ro
Daniel Băluţă consideră că măsurile de restructurare aprobate de Consiliul de Administrație al STB sunt de bun augur pentru redresarea companiei care asigură transportul bucureştenilor.
TikToker-ul Adonis, reținut după ce l-a făcut KO pe fratele lui Rareș Ion. „Mulţi români s-au oferit să mă ajute” # Adevarul.ro
Influencerul Adonis, implicat în incidentul violent din Capitală, după ce l-a făcut KO pe Darian Ion în direct pe TikTok, a declarat că s-a apărat după ce a fost jignit şi scuipat.
Un șofer de ride-sharing și-a luat clienții direct de pe trecerea de pietoni. Manevra interzisă care i-a adus amendă # Adevarul.ro
Un şofer al unui autovehicul de ride-sharing a fost amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii. El are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul făcând manevra interzisă.
Când va fi gata secţia ATI pentru nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie. Anunţul ministrului Alexandru Rogobete # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a verificat stadiul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și a făcut precizări privind termenul de finalizare.
Top 7 aparate de vidat 2026 pe eMAG: Eroul invizibil din bucătărie care te ajută să păstrezi alimente proaspete săptămâni întregi și să nu-ți golești bugetul # Adevarul.ro
Descoperă top 7 aparate de vidat 2026 pe eMAG! Află care sunt cele mai bune modele care te ajută să păstrezi alimentele proaspete mai mult timp și să economisești bani. Citește acum!
Femeie condamnată pentru că a pălmuit un taximetrist după ce a refuzat să achite cursa # Adevarul.ro
O femeie din Singapore a fost condamnată pentru că a pălmuit un taximetrist în vârstă, chiar în fața unei secții de poliție, după ce a refuzat să achite cursa de 19 dolari, spunând că nu are bani cash la ea.
Rusia și Iranul au început exerciții navale comune în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian, a declarat joi contraamiralul iranian Hassan Maqsoudlou, pe fondul escaladării tensiunilor legate de o posibilă acțiune militară a Statelor Unite asupra Teheranului.
Familia unei fetiţe moarte la Pediatrie, unde a ajuns cu o banală laringită, ar putea primi daune record după 12 ani de la tragedie # Adevarul.ro
La mai bine de un deceniu de la moartea unei fetițe de 4 ani în secția de Pediatrie a Spitalului din Huși, instanța ar putea obliga Primăria și unitatea medicală la plata unor despăgubiri morale de 160.000 de euro. Deși civil s-au stabilit răspunderi, în plan penal nu a fost găsit niciun vinovat.
„O clică de nătărăi”. Traian Băsescu râde de suveraniști după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii # Adevarul.ro
Prestația lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de către Donald Trump, închide gura suveraniștilor din tabăra AUR, este convins Traian Băsescu.
Ninsori abundente în Austria: Zboruri suspendate la Viena, autostrăzi închise și zeci de mii de gospodării fără curent # Adevarul.ro
Ninsorile abundente care au căzut vineri în Austria au provocat pene de curent și perturbări majore ale transportului, inclusiv închiderea unor secțiuni de autostradă și suspendarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Internațional Viena.
Ministrul Sănătății anunță că pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS # Adevarul.ro
Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar lucrurile funcţionează mult mai bine acolo unde există concurenţă, a subliniat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Sameday, dispusă să cesioneze lockerele deținute de Cargus pentru a putea cumpăra compania # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de către Delivery Solutions S.A. (Sameday) pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării Cargus S.R.L. și subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL.
„De unde vine frica asta?”. O profesoară din Rusia îi îndeamnă pe tineri să meargă pe frontul din Ucraina, pentru a-și lua diploma mai devreme # Adevarul.ro
O înregistrare apărută online surprinde momentul în care directoarea unui colegiu din Rusia le vorbește unor tineri de 18 ani despre războiul din Ucraina și îi încurajează să se înroleze în armată.
Fără permis, cu numere false şi cu poliţia pe urme. Un tânăr din Sibiu s-a plimbat cu o maşină furată timp de două luni, înainte de a fi prins # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce ar fi furat un autoturism în 30 decembrie 2025 și l-ar fi folosit aproape două luni, fără a fi identificat de autorități. Bărbatul nu deținea permis de conducere, iar mașina avea montate plăcuțe false de înmatriculare.
Cofondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc din Thailanda # Adevarul.ro
Quentin Griffiths, cofondator al retailerului online de modă ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul unei clădiri de apartamente din orașul-stațiune Pattaya, din Thailanda.
Transport deviat în zona Arenei Naționale, în serile de sâmbătă și luni, din cauza meciurilor Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus # Adevarul.ro
Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate, dacă situația o impune, în serile de sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pentru a permite desfășurarea în siguranță a meciurilor Rapid București – Dinamo București și FCSB – Metaloglobus București, programate pe Arena Națională.
De ce nu poate fi pace în Orientul Mijlociu. Expert în terorism: „Una din marile greșeli e că nu le-am înțeles adevăratele intenții” # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru „Adevărul”, expertul israelian în terorism Eran Lahav a vorbit despre riscurile unui război și despre neutralizarea rețelelor proxy ale Iranului, și a explicat și cum a fost posibil ca Hamas să păcălească cel mai puternic serviciu de intelligence, Mossad.
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitați de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro # Adevarul.ro
Două imobile din comuna Grajduri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF, după ce au fost confiscate de la propietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, prețul de pornire fiind 297.040 lei, respectiv 166.960 lei.
Mobilizare masivă în China. Forţe navale şi aeriene „supraveghează” zborurile militare ale SUA în zona Mării Galbene # Adevarul.ro
China anunță o mobilizare navală și aeriană masivă în zona Mării Galbene, după ce aeronave militare americane ar fi efectuat zboruri în apropierea spațiului său aerian. Beijingul vorbește despre o „supraveghere continuă” și o reacție conformă cu legislația națională.
Avocatul Poporului nu e de acord cu scăderea vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor. Motivul invocat: crimele șocante, dar izolate, nu justifică măsura # Adevarul.ro
Avocatul Poporului critică propunerea de reducere a vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor, subliniind că măsura nu este justificată psihologic, social sau statistic și că intervenția statului trebuie să vizeze prevenția, nu pedeapsa.
România are cele mai mari prețuri de încărcare a mașinilor electrice din Europa. Cât costă în alte state # Adevarul.ro
România are cele mai mari prețuri ale energiei la stațiile de încărcare a mașinilor electrice din Europa, dublu și chiar mai mult decât dublu față de alte state europene, potrivit unei analize de piață.
Sfârșitul unei ere? Ultimele luni pe terenul de fotbal pentru Neymar: „S-ar putea ca în decembrie să mă retrag” # Adevarul.ro
Neymar ia în calcul retragerea din fotbal la finalul acestui an, odată cu expirarea contractului său cu Santos.
„Mica înțelegere” îi poate lăsa fără permis pe șoferi. Aproape 35.000 de accidente nedeclarate într-un singur an # Adevarul.ro
Odată cu revenirea ninsorilor, șoselele devin din nou periculoase, iar numărul accidentelor ușoare crește. În loc să completeze o constatare amiabilă sau să anunțe asigurătorul, tot mai mulți șoferi aleg însă varianta „micii înțelegeri”: o strângere de mână și bani plătiți pe loc.
Trump ia în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump ia în considerare lansarea în primă fază a unui atac militar limitat împotriva Iranului, ca mijloc de a pune presiune pe Teheran să încheie un acord privind programul nuclear, potrivit unor surse apropiate situației citate de WSJ.
