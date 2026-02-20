Bărbat de 41 de ani, reținut pentru trafic de droguri. Avea substanțe interzise chiar și la locul de muncă

15:00

La mai bine de un deceniu de la moartea unei fetițe de 4 ani în secția de Pediatrie a Spitalului din Huși, instanța ar putea obliga Primăria și unitatea medicală la plata unor despăgubiri morale de 160.000 de euro. Deși civil s-au stabilit răspunderi, în plan penal nu a fost găsit niciun vinovat.