Veste bună de la Guvern: consumatorii vulnerabili de energie electrică vor primi tichete până la sfârşitul acestui an

România găzduieşte pentru prima dată O­lim­piada Internaţională de Business şi Finanţe anul acesta, în luna august, la Bucureşti. Evenimentul aduce împreună elevi foarte bine pregătiţi din mai multe ţări, profesori şi mentori, într-o competiţie care pune accent pe gândire logică, analiză şi idei creative. Nu este doar despre teorie, ci mai ales despre cum pot fi aplicate cunoştinţele în situaţii reale. Dar în ce constă această competiţie la care sunt aşteptaţi elevii români de liceu?