UPDATE - Trump insistă că taxele vamale vor rămâne în vigoare / "Voi semna un ordin pentru impunerea unei taxe globale de 10%, peste cele normale pe care le percepem deja" / "Am dreptul să distrug comerţul unei ţări, dar nu pot să impun o mică taxă"

Bărbatul acuzat că a înşelat mai multe persoane cărora le-a dat spre închiriere, în Bucureşti, sub preţul pieţei, în mod fictiv, apartamente pe termen lung a fost arestat preventiv pentru înşelăciune şi fals informatic, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, bărbatul căuta apartamente reale disponibile, le închiria pentru el câteva zile, iar după ce obţinea cheile de acces prelua anunţurile online şi le publica pe site-uri de profil ca fiind ale sale, însă sub numele altei persoane, la preţuri mai mici decât cele din piaţă. Bărbatul discuta apoi cu potenţiali chiriaşi printr-o aplicaţie la distanţă, le promitea că le trimite codul locker-ului unde s-ar afla cheile, însă înainte crea, în numele victimelor, conturi de criptomonede, unde le solicita să transfere bani pentru garanţie şi prima lună de chirie.