Dramatism total! MacKinnon a calificat Canada în finala olimpică cu un gol marcat cu 35 de secunde înainte de final
Antena Sport, 20 februarie 2026 21:20
Canada s-a impus cu 3-2 în fața Finlandei, în prima semifinală a turneului masculin de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Fără veteranul Sidney Crosby, accidentat în sfertul cu Cehia, canadienii au trăit periculos până spre finalul partidei. Finlanda a condus cu 2-0, dar Canada a reușit
• • •
Acum 30 minute
21:20
21:10
Real Madrid s-a întors cu o victorie de la Lisabona, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League, însă finalul de săptămână a fost unul cu ghinion pentru gruparea din La Liga. Dean Huijsen a suferit o accidentare la ultimul antrenament al echipei și ar putea absenta chiar și de la partida retur, care va
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Finala disperaţilor appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi! appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:50
Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: “Lipsă de decență” # Antena Sport
Înainte de derby-ul cu Rapid, Dinamo a publicat pe rețelele sociale un clip realizat cu AI. Un câine înaintează pe zăpadă, pe un teren de fotbal, până în dreptul unei pene, apoi latră amenințător. Clipul este însoțit de un mesaj clasic de luptă al dinamoviștilor: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea!" „Așteptarea a luat
Acum 2 ore
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Un şoc de la Şucu appeared first on Antena Sport.
20:30
Oțelul Galați și UTA Arad au remizat în primul duel al rundei cu numărul 28 din Liga 1, scor 2-2. Oaspeții au avut un avantaj de două goluri, însă echipa lui Laszlo Balint a revenit incredibil. Pe final de meci, arădenii au contestat vehement arbitrajul, după ce Alin Roman a căzut în careu, după un
20:20
Astăzi FRF trebuia să anunţe situaţia lui Mircea Lucescu. Selecţionerul se simte mai bine şi trage de el să stea pe bancă la Istanbul.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu appeared first on Antena Sport.
20:00
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1 # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1 appeared first on Antena Sport.
19:50
Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13. Mihăilă a marcat primul gol al partidei şi continuă seria bună de
Acum 4 ore
19:40
Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty” # Antena Sport
Cea mai controversată fază a partidei Oţelul – UTA Arad a fost cea din minutul 83, în care Alin Roman și Paul Iacob au purtat un duel pentru minge, iar primul a căzut în careu. Centralul Viorel Flueran a lăsat jocul să continue. Reluările au arătat însă că UTA Arad a fost privată de un
19:30
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault” # Antena Sport
Oțelul Galați și UTA au remizat, scor 2-2, în meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1. Arădenii au avut un avantaj de două goluri după doar 15 minute, însă gazdele au revenit incredibil în joc. Adrian Mihalcea a protestat vehement la adresa arbitrajului, după ce a solicitat lovitură de la 11
19:10
Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului # Antena Sport
Cel mai probabil Mircea Lucescu va continua pe banca României. Mihai Stoichiţă a anunţat că selecţionerul a primit veşti bune de la medici. "O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună. Este bine. Eu nu pot să spun mesajul lui. Eu nu sunt doctor. Eu atât vă spun: este bine, va veni și
19:00
Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct la meciul 1000 din istoria clubului. Rămân șanse la play-off # Antena Sport
Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a început fantastic disputa și a dus rapid scorul la 2-0, însă gălățenii au revenit fantastic în meci și au scos
18:50
Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului # Antena Sport
Rapid București are o serie de două etape consecutive fără victorie în Liga 1, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă va întâlni Dinamo în etapa cu numărul 28, partida având loc pe Arena Națională. Victoria este una care contează mult pentru jucători, suporteri, dar și pentru patronul Dan Șucu. Finanțatorul grupării alb-vișinii le-a făcut o
18:40
Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” # Antena Sport
Prima reacţie oficială din partea FRF legată de viitorul băncii naţionale a României a venit din partea lui Ilie Dumitrescu. Așteptat de reporteri în momentul în care a părăsit sediul FRF, Ilie Dumitrescu a răspuns la cea mai importantă întrebare: "Vă așteptați ca Mircea Lucescu să continue?". Fostul component al Generaţiei de Aur a spus
18:30
Ioan Andone a spus care este favorita din Rapid – Dinamo: „E un avantaj în câștigarea campionatului” # Antena Sport
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar partida de pe Arena Națională se anunță a fi una „încinsă". Giuleștenii s-au impus în duelul din tur, însă echipa antrenată de Costel Gâlcă nu traversează cea mai bună perioadă a sezonului. Ioan Andone a analizat confruntarea programată
18:20
Daniel Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea” # Antena Sport
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Andrei Cordea pentru 3 etape și l-a amendat cu 5.000 de lei în urma unui conflict aprins cu antrenorul Cristiano Bergodi (de la U Cluj), petrecut la finalul derby-ului clujean câștigat de CFR cu 3-2. Daniel Pancu a răbufnit legat de suspendarea primită de jucător. Tehnicianul consideră
18:00
17:50
Ousmane Dembele pleacă de la PSG! Balonul de Aur, război cu Luis Enrique. Ce decizie a luat starul din Hexagon # Antena Sport
Situația de la Paris Saint Germain este una tot mai tensionată, după episodul petrecut la Monaco, acolo unde gruparea antrenată de Luis Enrique a reușit o „remontada" de excepție contra adversarei din Ligue 1. Ousmane Dembele a fost scos de pe teren rapid și se zvonea că Balonul de Aur ar fi suferit o nouă
Acum 6 ore
17:40
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Sper să-și recapete sănătatea” # Antena Sport
Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella, a aflat despre problemele de sănătate cu care se confruntă selecţionerul României și a ținut să-i transmită acestuia un mesaj. „Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială. Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult.
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Tănase revine Florin Tănase revine pe teren! Tratamentul aplicat de Marijana a decurs perfect, iar căpitanul roş-albaştrilor va fi apt pentru meciul FCSB-ului cu Metaloglobus. 2. Mesajul lui Sauter Julia Sauter le-a mulţumit românilor pentru susţinerea din timpul Jocurilor Olimpice: "Îi
17:10
Rareș Vidican, delegat la derby-ul Rapid – Dinamo! Palmares impresionant pentru „câini” cu acesta la centru # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor l-a nominalizat pe Rareș Vidican la centrul partidei de sâmbătă, dintre Rapid și Dinamo București, acesta fiind capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga 1. Vidican a condus de trei ori în acest sezon formația antrenată de Zeljko Kopic, care nu a pierdut niciun meci în actuala stagiune
16:50
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai # Antena Sport
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au încheiat parcursul în proba de dublu a turneului WTA de la Dubai, după ce au fost eliminate în cele din urmă în faza semifinalelor. Cele două românce au fost învinse în penultimul act al competiției de perechea formată din Laura Siegemund și Vera Zvonareva (Germania/Rusia). Jaqueline Cristian și Gabriela
16:40
Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii # Antena Sport
Ştefan Baiaram vrea să se transfere de la Universitatea Craiova din vară, iar Giovanni Becali a fost mandatat de club să-i găsească ofertă. Primul contactat de Giovanni Becali a fost Jose Mourinho. Portughezul a răspuns imediat, spunând că fotbalistul Universităţii "nu este de Benfica". „Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și
16:30
Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova # Antena Sport
Universitatea Craiova va juca pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Echipa antrenată de Filipe Coelho își propune să obțină o nouă victorie, care să îi permită rămânerea pe prima poziție din clasament. Înaintea duelului care a fost programat duminică seară, tehnicianul portughez a primit vești bune
16:20
Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o nouă veste proastă, la câteva zile după ce Inter a suferit un eșec usturător contra celor de la Bodo/Glimt, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League. Lautaro Martinez s-a accidentat în cadrul partidei din Norvegia, iar staff-ul medical l-a supus mai multor investigații, pentru a putea depista problema și
16:10
Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start # Antena Sport
Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care deschide etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații luptă în continuare pentru prezența istorică în play-off, victoria fiind singura opțiune pentru ambele echipe. Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE
Acum 8 ore
15:30
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” # Antena Sport
Eduard Novak este cel care a criticat dur performanţa Juliei Sauter, cea care i-a adus României cea mai bună clasare din istoria ei la Jocurilor Olimpice la proba feminină de patinaj artistic, locul 17 la programul liber. Fostul ministru al sportului nu consideră un motiv de bucurie un loc 17 obţinut de o sportivă născută
15:20
Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi” # Antena Sport
Julia Sauter a obţinut cel mai bun rezultat din istoria patinajului artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel
14:50
Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a anunţat că Lars Kramer, fundaşul care s-a accidentat la finalul lunii ianuarie, în meciul câştigat pe terenul lui UTA, este apt de joc. Anunţul a fost făcut cu o zi înaintea derby-ului de pe Arena Naţională, cu Dinamo. Olandezul de 26 de ani a devenit imediat om
14:30
Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo # Antena Sport
Rapid – Dinamo este derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1, iar Alex Dobre a dezvăluit la conferinţa de presă susţinută înaintea partidei de sâmbătă (20:30) de pe Arena Naţională că jucătorii giuleşteni au avut o şedinţă în care au discutat ce se poate schimba pentru ca evoluţiile Rapidului să fie mai aproape de standardele
14:00
Mesajul pe care Julia Sauter l-a avut pentru Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj # Antena Sport
Julia Sauter a demonstrat că este o mare campioană şi în afara patinoarului. Sportiva de 28 de ani a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice 2026, dar a găsit puterea unei declaraţii superbe despre Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj. Julia a terminat pe locul 17 la programul liber, cea
14:00
Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB – Metaloglobus: “Jena Europei” # Antena Sport
Mihai Stoica face tot posibilul pentru ca jucătorii celor de la FCSB să fie conectaţi înaintea meciului cu Metaloglobus, ultimul din etapa cu numărul 28 din Liga 1. Campioana en-titre continuă lupta pentru un loc de play-off şi are nevoie de cele trei puncte în meciul contra ultimei clasate. Chiar dacă la prima vedere pare
Acum 12 ore
13:20
Botoşani – U Cluj LIVE SCORE (20:00). Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi # Antena Sport
Meciul dintre Botoşani şi U Cluj, din etapa a 28-a a Ligii 1, se va desfăşura vineri seară, de la ora 20:00. Meciul este unul extrem de important pentru stabilirea componenţei play-off-ului acestui sezon. După primele 27 de etape disputate, Botoşani e pe 7, cu 42 de puncte, cu unul în spatele lui FC Argeş,
13:00
Ionuţ Lupescu are un mare semn de întrebare după ce George Puşcaş a semnat cu Dinamo: “Normal aşa ar fi” # Antena Sport
Ionuţ Lupescu a vorbit despre venirea lui George Puşcaş la Dinamo. Atacantul de 29 de ani urmează să semneze cu echipa din Ştefan cel Mare, după ce, de mai b
12:30
Veste uriaşă pentru Mircea Lucescu şi România! “Il Luce”, şanse mari să stea pe bancă la barajul cu Turcia # Antena Sport
Mircea Lucescu a terminat investigaţiile din Belgia, acolo unde a ajuns din cauza problemelor de sănătate cu care s-a luptat în ultima perioadă, care au aus la dubiile legate de prezenţa selecţionerului de 80 de ani pe banca României la barajul cu Turcia, de pe 26 martie. În seara de vineri, medicii din Belgia vor […] The post Veste uriaşă pentru Mircea Lucescu şi România! “Il Luce”, şanse mari să stea pe bancă la barajul cu Turcia appeared first on Antena Sport.
11:30
Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte # Antena Sport
Răzvan Burleanu va avea concurenţă la alegerile pentru şefia FRF. După ce în 2022 a fost unicul candidat, actualul preşedinte de la “Casa Fotbalului” va avea cel puţin un contracandidat la alegerile de anul acesta. Este vorba despre Ilie Drăgan, cel care a candidat şi în 2018 şi care este, în prezent, preşedintele clubului de […] The post Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte appeared first on Antena Sport.
11:30
Preşedinţii Statelor Unite şi FIFA, Donald Trump şi Gianni Infantino, au anunţat un plan pentru reconstrucţia infrastructurii sportive în Fâşia Gaza. Un fond de 75 de milioane de dolari, finanţat parţial de FIFA, va fi lansat pentru reconstrucţia infrastructurii fotbalistice în Fâşia Gaza, devastată de doi ani de război, a anunţat liderul de la Casa […] The post 75 de milioane de dolari pentru Fâşia Gaza appeared first on Antena Sport.
11:30
Autorităţile turce au reţinut vineri 32 de suspecţi, printre care şi oficiali ai unor cluburi de fotbal, în cadrul unei anchete extinse privind presupuse aranjamente de meciuri şi pariuri ilegale în ligile profesioniste din ţară, a anunţat parchetul din Istanbul. Procuratura a precizat într-un comunicat că suspecţii au fost identificaţi ca fiind cei care au […] The post Continuă scandalul uriaş de pariuri din Turcia: 32 de suspecţi au fost reţinuţi appeared first on Antena Sport.
11:20
Câte bilete s-au vândut pentru Rapid – Dinamo, derby-ul de sâmbătă de pe Arena Naţională # Antena Sport
Derby-ul dintre Rapid şi Dinamo va avea loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, dar interesul fanilor nu este unul atât de ridicat, ţinând cont de miza partidei în stabilirea ierarhiei la final de sezon regular. Astfel că pentru partida dintre Rapid şi Dinamo s-au vândut până joi seară aproximativ 12.500 […] The post Câte bilete s-au vândut pentru Rapid – Dinamo, derby-ul de sâmbătă de pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
10:30
SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin! Victorie în prelungiri după finala dramatică cu Canada # Antena Sport
Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite a câştigat medaliile de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, joi seara, după ce învins în finală formaţia Canadei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0), după prelungiri, transmit agenţiile internaţionale de presă. Golul victoriei a fost marcat de Megan Keller (64:07). […] The post SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin! Victorie în prelungiri după finala dramatică cu Canada appeared first on Antena Sport.
10:20
Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Mercedes: “Este întrebarea sezonului” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Mercedes: “Este întrebarea sezonului” appeared first on Antena Sport.
10:00
Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: “Satisfăcător” # Antena Sport
Julia Sauter a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel mai bun rezultat obţinut de România în patinajul […] The post Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: “Satisfăcător” appeared first on Antena Sport.
09:40
Toate detaliile despre situaţia lui Florin Tănase! Când revine la FCSB în lupta infernală pentru play-off # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) s-a rupt în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova şi a fost marea absenţă de la FCSB pentru derby-ul din Liga 1, pierdut ulterior de campioni, 0-1. Căpitanul a suferit o ruptură musculară şi a fost nevoit să ia din nou drumul Serbiei. Tase a mers pentru a doua oară […] The post Toate detaliile despre situaţia lui Florin Tănase! Când revine la FCSB în lupta infernală pentru play-off appeared first on Antena Sport.
09:00
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România # Antena Sport
Julia Sauter a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano Cortina. Ajunsă la 28 de ani, sportiva născută în Germania a reuşit cea mai bună performanţă a carierei, locul 17 fiind şi cel mai bun înregistrat vreodată de România în patinajul feminin. Cu un program liber marcat de maturitate […] The post Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România appeared first on Antena Sport.
08:50
Mihai Stoica, veste importantă înainte de FCSB – Metaloglobus: “E posibil să fie titular” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a venit cu o veste importantă pentru fani, înaintea meciului cu Metaloglobus, din etapa cu numărul 28 a Ligii 1. Ofri Arad, jucătorul israelian adus iarna aceasta la FCSB, va debuta în meciul de luni seară. Adus de câteva săptămâni la FCSB, Ofri Arad […] The post Mihai Stoica, veste importantă înainte de FCSB – Metaloglobus: “E posibil să fie titular” appeared first on Antena Sport.
08:50
Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina # Antena Sport
În istoria de aproape o sută de ani a Cupelor Mondiale există un singur fotbalist care a marcat de cinci ori într-un meci: Oleg Salenko. Rusul, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a înscris de cinci ori în poarta Camerunului la Mondialul din 1994, într-un meci câștigat de echipa sa cu 6-1. În […] The post Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
08:30
Cel mai bun handbalist al lumii, Mathias Gidsel, declaraţii măgulitoare despre România şi Cristina Neagu # Antena Sport
Cel mai bun handbalist al lumii în ultimii trei ani, Mathias Gidsel, le-a promis românilor că nu o va depăşi niciodată pe Cristina Neagu. Apoi a stat mai bine de o oră la autografe şi poze, fiind impresionat de reacţia micilor fani ai handbalului. Jucătorul de 27 de ani a venit la Bucureşti pentru meciul […] The post Cel mai bun handbalist al lumii, Mathias Gidsel, declaraţii măgulitoare despre România şi Cristina Neagu appeared first on Antena Sport.
