Alertă Android: Pericolul Keenadu, virusul invizibil care spionează telefonul fără să îți dai seama

Campion pe trei continente și record mondial la calcul mental: Kevin-Casian Bordea, 10 ani, în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”Un record mondial stabilit la Dubai, podiumuri internaționale în Europa, Africa și Asia, locuri fruntașe în competiții globale dominate de elevi din Japonia, China sau India și o serie de titluri câștigate într-un singur an competițional - acesta este, pe scurt, bilanțul lui Kevin-Casian Bordea la doar 10 ani.