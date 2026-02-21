Off-road cu handicap: Ce pățești când așezi buggy-ul pe locul pentru persoane cu dizabilități

12:40

Oradea ultimelor zeci de ani a trecut printr-o metamorfoză vizibilă nu doar pe fațadele clădirilor din centru, ci și în felul în care gestionăm ceea ce lăsăm în urmă. Majoritatea adulților de azi pot găsi prin cotloanele memoriei tabloul dezolant al containerelor metalice universale, inimaginabil de murdare, în care resturile menajere se amestecau într-un haos insalubru. Tranziția către sistemul de colectare de azi nu a fost doar o schimbare de logistică, ci un șir lung de mici pași spre civilizare.