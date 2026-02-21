O pensionară de 83 de ani, golden buzz la „Românii au talent”: „Pentru mine începe o nouă viață” (VIDEO)
Bihoreanul, 21 februarie 2026 13:20
O concurentă de 83 de ani a fost una dintre surprizele ediției de vineri seară a emisiunii „Românii au talent”, după ce a reușit să îi cucerească pe jurați și să obțină „golden buzz-ul”, care o trimite direct în semifinală.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
13:40
Se vor putea face grătare! Primăria Oradea supune consultării publice noul regulament de picnic # Bihoreanul
Municipalitatea a publicat vineri în consultare publică proiectul actualizat al regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic în Oradea. Noul regulament oferă în premieră orădenilor posibilitatea să utilizeze focul deschis în vetrele special amenajate în acest sens în zona Silvaş. Posibilitatea de a face grătar în zona Crişului Repede vine însă cu obligaţii...
Acum o oră
13:20
O pensionară de 83 de ani, golden buzz la „Românii au talent”: „Pentru mine începe o nouă viață” (VIDEO) # Bihoreanul
O concurentă de 83 de ani a fost una dintre surprizele ediției de vineri seară a emisiunii „Românii au talent”, după ce a reușit să îi cucerească pe jurați și să obțină „golden buzz-ul”, care o trimite direct în semifinală.
Acum 2 ore
12:20
Off-road cu handicap: Ce pățești când așezi buggy-ul pe locul pentru persoane cu dizabilități # Bihoreanul
Exemplul Guvernului Bolojan, care a tăiat scutirile de impozite ale persoanelor cu dizabilități, pe considerentul că foarte mulți sunt prefăcuți, a găsit rapid ecou și în rândul românilor de rând. Pe 6 februarie, în prima zi însorită din acest an, un tânăr și-a parcat Maverik-ul, un buggy mai sofisticat, pentru off-road, pe locul rezervat unei persoane cu dizabilități în parcarea Prima Shops din Bulevardul Decebal, care de altfel este gratuită.
Acum 4 ore
11:40
Viol și agresiuni sexuale asupra a patru fete de 14 ani! Șase bărbați au fost reținuți în Timiș (VIDEO) # Bihoreanul
Un caz grav din județul Timiș a ajuns în atenția publică după ce șase bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani au fost reținuți de polițiști într-un dosar care vizează infracțiuni grave de viol asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, tentativă de viol asupra unui minor și racolarea minorilor în scopuri sexuale.
11:00
Programați la curățenie: Calendarul campaniilor de colectare a deșeurilor voluminoase din Oradea în anul 2026 # Bihoreanul
Și în acest an, locuitorii Oradiei vor avea la dispoziție patru campanii de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, în cadrul cărora vor beneficia de ridicare gratuită, de la domiciliu, a bunurilor uzate de care doresc să se debaraseze.
Acum 6 ore
09:20
Clădirea Madách Imre din centrul Oradiei urmează să fie reabilitată. Devine monument istoric de valoare națională (FOTO) # Bihoreanul
Clădirea Bazar „Madách Imre” din centrul Oradiei, de lângă Teatrul Regina Maria, urmează să fie reabilitată și, în paralel, clasată ca monument istoric. Dosarul de clasare a fost înaintat Ministerului Culturii de autoritățile orădene, iar comisia de la nivel central a considerat că „bazarul” merită să fie inclus în categoria A, adică de valoare națională.
Acum 24 ore
20:10
Noul terminal al Aeroportului Internațional din Oradea va deveni, între 6-8 martie, spațiu de lucru pentru persoanele pasionate de domeniul IT, cu scopul găsirii unor soluții pentru probleme existente în domeniul aeroportuar. Este pentru prima dată în România când evenimentul „HackTech” se va desfășura într-un aeroport internațional activ.
19:20
Șefii Curților de Apel din țară, inclusiv din Oradea, îi cer lui Nicușor Dan să trimită la reexaminare legea pensiilor magistraților # Bihoreanul
Președinții celor 16 Curți de Apel din România i-au trimis președintelui Nicușor Dan, prin care îi solicită acestuia să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile magistraților, care a primit zilele trecute acordul CCR și care va diminua cuantumul pensiilor și va mări treptat vârsta de pensionare.
18:50
„Anul lupilor” se lansează la Muzeul Țării Crișurilor. Este o ficțiune istorică despre descântece, idile și jocuri de putere, ce au loc inclusiv în Oradea medievală # Bihoreanul
Cartea „Anul lupilor”, semnată de Ina David se va lansaj joi, 26 februarie, de la ora 18, și la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, după ce a avut parte de o primă prezentare la Târgul de Carte Gaudeamus București și după ce a câștigat Concursului de manuscrise „Împlinește un vis”. Este o ficțiune istorică, plasată inclusiv în Oradea, înaintea marii invazii mongole și are la bază un proces de documentare riguros.
18:10
CSM Oradea merge la Medgidia pentru duelul din play-off-ul Diviziei A la handbal masculin # Bihoreanul
Formaţia CSM Oradea se deplasează la Medgidia pentru un meci crucial în play-off-ul Diviziei A la handbal masculin, sâmbătă, în fața echipei locale CS Medgidia, într-un duel care poate decide pozițiile din partea superioară a clasamentului.
17:30
Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea a găzduit vineri festivitatea de depunere a jurământului militar de către cea de-a 41-a serie de elevi, admisă după examenul de admitere din perioada septembrie–decembrie 2025.
16:40
România are 85% din cazurile de rujeolă din Europa. Ministrul Sănătății: dezinformarea privind vaccinarea este „la cote alarmante” pe internet # Bihoreanul
Pentru că în România rata de vaccinare este de numai 50%, în țara noastră s-au înregistrat 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, a confirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul consideră că principala cauză este dezinformarea de pe rețelele de socializare, motiv pentru care autoritățile au demarat o campanie de informare publică în acest sens.
16:00
Campionii României de la CSM Oradea își continuă aventura europeană. Roș-albaștrii întâlnesc miercuri, 25 februarie, de la ora 19:30, echipa spaniolă CN Terrassa, în optimile EuroCup la polo pe apă, iar biletele pentru meci sunt deja disponibile online și la casieriile clubului.
15:30
Cine sunt cei „101 bihoreni cu care ne mândrim”: De la campioni și actori, la medici și meșteșugari, toți adunați într-o expoziție de fotografie (FOTO) # Bihoreanul
101 sportivi, artiști, medici, profesori, constructori, voluntari sau meșteșugari, unii cunoscuți publicului larg, alții mai puțin vizibili, dar activi în comunitate, sunt reuniți în expoziția „101 bihoreni cu care ne mândrim”, realizată de fotograful Ovi D. Pop și vernisată joi seara sub cupola ERA Park Oradea.
15:10
Care sunt locurile de muncă disponibile în Bihor. O multinațională caută să angajeze peste 70 de oameni # Bihoreanul
Numărul locurilor de muncă disponibile în județul Bihor este în creștere, potrivit listei publicate joi de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. În evidențele instituției figurează în prezent 961 de posturi vacante la nivelul județului, dintre care 482 sunt în Oradea.
14:40
În ultima seară de luni a lui februarie, cititorii de poezie sunt invitați la ediția a 39-a a Pragului Vaida, ai cărei protagoniști vor fi poeții-medici(niști) Iustin Butnariuc, Ioana Negoescu și Ștefan Pop. În cadrul evenimentul, vor fi lansate volumele „zâmbim, radiația nu s-a stins” de Iustin Butnariuc, respectiv „Jurnal cu tine, o lighioană și restul lumii” și „Vals în cămașa de forță” de Ioana Negoescu. White Coat Poetry va avea loc de la ora 18:30, în sala mare a cafenelei Moszkva, și va fi moderat de Mihók Tamás și Dan H. Popescu. Gazde: Radu Bejan și Cristiana Ile.
14:10
Un bărbat de 76 de ani, din Oradea, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost depistat de polițiști în trafic, conducând sub influența alcoolului, în urma unui eveniment rutier fără victime.
Ieri
13:40
„Mă urmărea și mă amenința cu bătaia”. Val de reclamații legate de un tânăr acuzat că ar fi vandalizat mașini și ar fi agresat oameni în Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
O orădeancă a fost urmărită și amenințată cu bătaia într-un parc din zona străzilor Aluminei - Sovata, de un tânăr pe care nu l-a lăsat să-i atingă fetița. Bărbatul nu este la primul incident: mai mulți orădeni din zonă reclamă, pe un grup de socializare, că au fost loviți de acesta și că ar fi vandalizat mașini parcate în cartier.
13:00
Impro Show de Dragobete – Iubirea prinde viață pe scena Casei de Cultură din Băile Felix # Bihoreanul
Anul acesta, de Dragobete, iubirea se trăiește altfel - cu râs, surprize și povești create pe loc! Casa de Cultură „George Bologan” devine scena unui Impro Show spectaculos, unde actorii dau viață scenelor inspirate de iubire, relații, flirturi și despărțiri, iar publicul este cel care stabilește temele serii.
12:50
Dacă te gândeai să îți achiziționezi o mașină rulată, acum este momentul potrivit. La D&C Oradea găsești o selecție atent verificată de autoturisme, cu beneficii reale și prețuri speciale în cadrul Ofertei Săptămânii.
12:30
Șoferi, fiți cu băgare de seamă! Circulație închisă în weekend pe sub pasajul feroviar de pe strada Codrilor din Oradea # Bihoreanul
Primăria Oradea anunță închiderea temporară a circulației rutiere pe sub pasajul feroviar de pe Strada Codrilor, începând de sâmbătă, 21 februarie 2026, ora 08:00, până duminică, 22 februarie 2026, ora 16:00.
11:50
Polițistul de frontieră din Bihor reținut pentru șpagă a fost arestat pentru 30 de zile # Bihoreanul
Cristian Ban, polițistul de frontieră din Bihor reținut joi pentru că a luat șpagă de la un șofer bulgar și chiar s-a dus cu autospeciala de poliție la un bancomat pentru ca victima să poată scoate banii ceruți ca mită, a fost arestat pentru 30 de zile. Măsura a fost luată vineri de Tribunalul Bihor.
11:30
O avarie produsă la conducta de gaze din localitățile Sânnicolau Român, Berechiu și Roit a dus la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale. Echipele Distrigaz Vest SA se află la fața locului pentru remedierea problemei.
11:00
Greu de înțeles de ce, dar tutorii și plăcuțele de identificare ale unora dintre arborii plantați în memoria unor orădeni, în Parcul Salca, au dispărut din nou. La ce le-or folosi cei care le fură, doar ei știu. Și am ști și noi, dacă ar fi montate niște camere de luat vederi în zonă...
10:20
Un incendiu a izbucnit joi seara într-o locuință de pe strada Constantin Tănase din Oradea, după ce focul a cuprins dormitorul. Din fericire nu au existat persoane rănite, iar în urma incendiului au ars o canapea, un fotoliu și materiale textile.
09:20
Uituci la Primărie: Municipalitatea orădeană nu mai publică anunțurile privind achizițiile directe # Bihoreanul
Primăria Oradea pare a-și fi uitat promisiunea de transparență totală față de cetățeni. Din toamna anului trecut, mai precis din 9 și din 25 septembrie, pe site-ul municipalității nu au mai fost publicate anunțurile privind achizițiile directe ale instituției și ale societăților subordonate.
08:40
8 Martie la Oradea Arena – O seară regală cu Orchestra Operei Naționale Cluj și Andrei Tudor # Bihoreanul
Pe 8 Martie, Oradea Arena devine scena unei experiențe muzicale spectaculoase dedicate femeilor și tuturor celor care iubesc muzica de calitate. Într-un cadru grandios, 70 de instrumentiști ai Operei Naționale Cluj vor urca pe scenă pentru un concert simfonic special, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor – unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai momentului.
08:10
Conform Regulamentului de salubritate al Oradiei, colectarea separată a deșeurilor este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice. Astfel, toate firmele și instituțiile publice trebuie să aibă recipiente distincte pentru fiecare dintre cele cinci fracții de deșeuri.
19 februarie 2026
21:50
VIDEO - Primarul Florin Birta publică imaginile cu vandalizarea Podului Sfântul Ladislau din Oradea. Autorul a fost un copil! # Bihoreanul
Primarul Oradiei, Florin Birta, a publicat joi seara, pe pagina sa de Facebook, un clip video surprins de camerele de supraveghere din zonă, care arată momentul în care Podul Sfântul Ladislau a fost vandalizat cu spray de culoare portocalie. Din imagini reiese că autorul faptei este un copil, însoțit de o persoană adultă, care nu intervine pentru a-l opri.
21:00
Condamnare cu executare pentru fostul fotbalist orădean Marius Siminic: 4 ani și 2 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc # Bihoreanul
Lovitură dură pentru fostul fotbalist orădean Marius Siminic: Tribunalul Bihor l-a condamnat joi la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise pentru consum propriu, într-un dosar instrumentat de DIICOT Oradea. Anchetatorii l-au prins cu ajutorul unui investigator sub acoperire, căruia i-ar fi livrat droguri atât direct, cât și printr-un „om de încredere”, Andrei Nicu Drăgușanu. Acesta din urmă, un orădean de 31 de ani, a fost condamnat la 2 ani de închisoare.
20:40
Angajăm MECANIC AUTO – Oradea. Top Motor Oradea, dealer oficial CUPRA – SEAT și Citroën – Opel – Peugeot, își mărește echipa! # Bihoreanul
Căutăm un mecanic auto cu experiență, pasionat de domeniu și atent la detalii, care își dorește să lucreze într-un service modern, alături de o echipă profesionistă.
20:40
Laborator de robotică inaugurat la Universitatea din Oradea, realizat din sponsorizări și donații # Bihoreanul
Un laborator de robotică destinat pregătirii practice a studenților în domeniul automatizărilor industriale a fost inaugurat joi la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (IETI) din cadrul Universității din Oradea. Dotarea acestuia a fost realizată cu sprijinul sponsorilor și din sume provenite din redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, colectate prin intermediul unei asociații non-profit a facultății.
20:10
Turnul Primăriei, cel mai căutat obiectiv turistic al Oradea Heritage în 2025. Câți vizitatori a atras galeria NOCA de la inaugurare # Bihoreanul
Turnul Primăriei din Oradea rămâne principalul obiectiv turistic al Oradea Heritage și în 2025, cu peste 30.000 de vizitatori. Totodată, de la inaugurarea sa din octombrie, centrul de artă contemporană „NOCA” a fost vizitat de peste 2.000 de persoane. Informațiile au fost comunicate joi de Alexandru Chira, directorul executiv al Oradea Heritage, alături de președintele Grigore Morar și directoarea adjunctă Adriana Lipoveanu, în cadrul unei coferințe de prezentare a raportului de activitate a Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Bihor pe anul 2025.
19:30
Realitatea Plus, emisie suspendată pentru manipulări înaintea alegerilor pentru Primăria București, la care o „vedeta” Anca Alexandrescu a candidat din partea AUR # Bihoreanul
Postul de televiziune Realitatea Plus are emisia suspendată, joi seară, pentru trei ore, timp în care este obligată să afișeze pe ecran motivația sancțiunii primite de la Consiliul Național al Audiovizualului. Decizia CNA a fost adoptată din cauza manipulărilor practicate în emisiunile postului în perioada premergătoare scrutinului pentru alegerea primarului Capitalei, funcție la care vedeta postului, Anca Alexandrescu, a candidat din partea AUR.
19:20
FC Bihor Oradea revine duminică, de la ora 12:30, pe Stadionul „Iuliu Bodola”, cu un meci care poate cântări decisiv în lupta pentru play-off din Liga a II-a. Duelul cu ASA Târgu Mureș, ocupanta locului 4, este unul direct pentru podium, între două echipe despărțite de doar două puncte, cu patru etape rămase din sezonul regular.
18:40
Concluziile consultării: Orădenii își doresc umbră, cișmele și mai multe echipamente la locurile de joacă din oraș # Bihoreanul
Primăria Oradea a închis campania de consultare publică, cu privire la facilitățile necesare pentru cele 98 de locuri de joacă pe care dorește să le reamenajeze, lansată în decembrie 2025. Deși a primit doar 10 adrese de la orădeni, municipalitatea și-a creionat concluziile după ce a preluat inclusiv reacțiile populației la materialele postate pe paginile de socializare unde și-a anunțat consultarea.
18:10
Accidentul de pe Centura Oradea: la ce concluzii au ajuns polițiștii în urma cercetărilor la fața locului # Bihoreanul
Femeia rănită miercuri, într-un accident produs pe Centura Oradiei, s-ar fi angajat în traversarea carosabilului prin loc nepermis și fără să se asigure. Acestea sunt concluziile cercetărilor efectuate la faţa locului de poliţiştii rutieri, care susţin că şoferul autotrenului a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ.
17:50
Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministru” la primul Consiliu al Păcii de la Washington și a lăudat românii: „Un popor minunat, sunt fantastici” # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, la Washington, la prima reuniune a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace”, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, evenimentul fiind dedicat în principal viitoarelor etape ale armistițiului fragil din Fâșia Gaza.
17:00
La mulți ani, Mihai Neșu! Cum a fost sărbătorit „omul care a ales să transforme durerea în speranță” (VIDEO) # Bihoreanul
Fostul fotbalist Mihai Neșu a împlinit joi vârsta de 43 de ani, fiind felicitat și sărbătorit, printre alții, de membrii echipei sale de la fundația care-i poartă numele, de reprezentanții echipei naționale a României, precum și de prieteni, ca George Ogăraru.
16:30
Șeful Trezoreriei: România se împrumută semnificativ mai ieftin, costul cu dobânzile a scăzut în câteva luni de la 8,5% la sub 6,5% # Bihoreanul
Adoptarea de către Guvern a măsurilor care vizează reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor statului a determinat scăderea dobânzilor la care se împrumută România cu mai mult de două procente în doar câteva luni, spune șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor. „Practic, fiecare măsură din fiecare pachet de consolidare fiscală a marcat un moment pozitiv. Și asta se traduce, din punct de vedere al costurilor de finanțare, prin reduceri de dobânzi foarte mari”, a subliniat acesta.
15:50
Polițist de frontieră din Bihor, reținut pentru luare de mită: l-a dus pe șofer cu autospeciala la bancomat ca să scoată banii! # Bihoreanul
Un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, sub acuzația de luare de mită, după ce, în timp ce patrula în zona Borș, ar fi pretins și primit bani de la un șofer străin pentru a nu-l sancționa contravențional.
15:40
Rata medie a șomajului, ușor mai mare în Bihor în 2025 decât în 2024. Anul s-a încheiat însă cu mai puțini șomeri # Bihoreanul
Anul 2025 s-a încheiat în Bihor cu peste 5.000 de șomeri înregistrați, iar rata medie a șomajului calculată la nivelul întregului an a fost ușor mai mare decât cea din 2024, arată raportul de activitate publicat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Șapte angajatori din județ au anunțat concedieri colective, pentru un total de 223 de persoane.
15:10
Rețea de trafic de droguri de mare risc, destructurată la Oradea: „Cristal”, cocaină, LSD și ecstasy aduse din Germania și plasate prin metoda „dead drop” # Bihoreanul
Patru persoane, cu vârste între 22 și 41 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bihor, după o operațiune a Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea care a dus la capturarea a peste 3 kilograme de „cristal”, un kilogram de amfetamină, sute de pastile ecstasy, timbre LSD și cocaină, droguri aduse din Germania și vândute inclusiv prin metoda „dead-drop”, adică plasarea prin drogurilor în locații prestabilite, fără contact direct cu cumpărătorii.
14:20
Tânărul de 19 ani din municipiul Salonta, arestat preventiv luna trecută după ce a intrat peste un pensionar de 84 de ani în locuința acestuia și l-a lovit cu o seceră în cap, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. Bătrânul a murit la scurt timp după atac, însă medicii legişti au stabilit că decesul lui nu a avut legătură cu agresiunea căreia i-a căzut victimă.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Primăria Oradea modifică panourile frontale ale insulelor ecologice pentru a fi mai ușor de folosit # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană modifică insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor din oraș. Panourile frontale ale containerelor vor fi adaptate astfel încât să devină mai accesibile inclusiv pentru copii și vârstnici, așa încât utilizatorul să nu fie nevoit să stea „lipit” de acestea, iar timpul de deschidere al cuvei de la fracțiile reciclabile va fi prelungit la o jumătate de minut.
13:30
Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui, pentru suspiciuni de abuz în funcție publică. Premierul Marii Britanii: „Nimeni nu e mai presus de lege” # Bihoreanul
Andrew Mountbatten, fostul prinț de Windsor, fratele regelui Charles III al Marii Britanii, a fost arestat pe domeniul său, în cadrul unei anchetei privind implicarea sa în dosarul Epstein. Presa britanică arată că Mountbatten, arestat chiar în ziua în care împlinește 66 ani, este suspectat de abuz în funcție publică și de transmiterea unor informații confidențiale.
13:10
Accidentul pe Centura Oradea, concluzia polițiștilor în urma cercetărilor la fața locului # Bihoreanul
Femeie rănită miercuri, într-un accident produs pe Centura Oradiei, s-ar fi angajat în traversarea carosabilului prin loc nepermis și fără să se asigure. Acestea sunt concluziile cercetărilor efectuate la faţa locului de poliţiştii rutieri, care susţin că şoferul autotrenului a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ.
12:40
Oradea ultimelor zeci de ani a trecut printr-o metamorfoză vizibilă nu doar pe fațadele clădirilor din centru, ci și în felul în care gestionăm ceea ce lăsăm în urmă. Majoritatea adulților de azi pot găsi prin cotloanele memoriei tabloul dezolant al containerelor metalice universale, inimaginabil de murdare, în care resturile menajere se amestecau într-un haos insalubru. Tranziția către sistemul de colectare de azi nu a fost doar o schimbare de logistică, ci un șir lung de mici pași spre civilizare.
11:50
Guvernul dublează amenzile pentru contravențiile locale, datornicii se vor alege cu permisul suspendat, iar venitul minim de incluziune și indemnizațiile de handicap vor fi executate silit # Bihoreanul
Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind reformarea administrației, recent publicat de Ministerul Dezvoltării, prevede și dublarea limitelor maxime pentru amenzile contravenționale stabilite de consiliile locale și consiliile județene, acestea urmând să urce până la 10.000 lei. Neplata lor va atrage o penalizare de până la 60% și suspendarea permisului de conducere până la achitare. De asemenea, sumele acordate ca venit minim de incluziune și indemnizațiile pentru handicap vor putea fi executate silit dacă beneficiarii nu-și achită impozitele și taxele locale.
11:40
„Bihoreni cu care ne mândrim”: 100 de personalități locale pot fi descoperite în fotografiile noii expoziții de la ERA Park # Bihoreanul
Personalități locale din diverse domenii pot fi descoperite în imagini realizate și etalate în cadrul expoziției fotografice „Bihoreni cu care ne mândrim”. Aceatsa va avea vernisajul joi, 19 februarie, ora 18, sub cupola centrului comercial ERA Park Oradea. Publicul este invitat să vadă chipurile a circa 100 de bihoreni care inspiră și care contribuie la viața comunității, fotografiile acestora fiind imortalizate de Ovi D. Pop, Remus Toderici și Alexandru Nițescu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.