FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu, înaintea play-off-ului de calificare pentru Campionatul Mondial

Municipalitatea orădeană modifică insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor din oraș. Panourile frontale ale containerelor vor fi adaptate astfel încât să devină mai accesibile inclusiv pentru copii și vârstnici, așa încât utilizatorul să nu fie nevoit să stea „lipit” de acestea, iar timpul de deschidere al cuvei de la fracțiile reciclabile va fi prelungit la o jumătate de minut.