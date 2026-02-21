Handbal masculin: HC Buzău, victorie cu RK Konjuh Zivinice şi se califică în sferturile European Cup
News.ro, 21 februarie 2026 20:20
Echipa HC Buzău a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice, scor 37-23 (18-8), în manşa retur din optimile European Cup şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
• • •
Acum 5 minute
20:40
Dosarul pregătirii asasinatelor în Ucraina: Cinci persoane, reţinute în R. Moldova. Patru au fost plasate în arest preventiv # News.ro
Cinci persoane au fost reţinute în R. Moldova, în dosarul pregătirii unor asasinate în Ucraina. Pe 20 februarie, trei dintre cele patru persoane reţinute în Republica Moldova iniţial au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. În seara aceleiaşi zile, celei de-a patra persoane i-a fost aplicată o măsură neprivativă de libertate, obligaţia de a nu părăsi Republica Moldova pentru 60 de zile. Sâmbătă, abcheatorii au anunţat plasarea îm arest preventiv a celei de a cincia persoane reţinute iniţial.
20:40
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu Ikast şi se califică direct în sferturile Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Ikast, scor 33-24 (15-7), şi încheie pe locul 2 în grupa B din Liga Campionilor, astfel că se califică direct în sferturile de finală, alături de liderul Brest Bretagne Handball. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al campioanei României.
Acum 15 minute
20:30
Diana Buzoianu: Ne uităm foarte atent în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare la nivelul Apelor Române, unde conducerea a decis să scoată toate criteriile de performanţă din fişa de post a directorilor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că se uită foarte atent în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare la nivelul Apelor Române, de exemplu, unde conducerea a decis să scoată toate criteriile de performanţă din fişa de post a directorilor. Ea a mai arătat că e nevoie de o reformă reală în instituţii, iar partea aceasta de reducere de cheltuieli de personal poate să fie o şansă reală pentru aceste instituţii, în sfârşit, să fie analizată performanţa funcţionarilor publici şi acolo unde este nevoie să fie făcute şi tăieri.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Superligă, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.
20:00
Studenţii au organizat proteste la mai multe universităţi iraniene la începutul unui nou semestru, sâmbătă, unii dintre ei intrând în conflict cu grupuri pro-guvernamentale, potrivit agenţiilor de ştiri locale şi postărilor de pe reţelele de socializare.
Acum 2 ore
19:40
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Betis Sevilla. Assistul de la golul oaspeţilor a fost al lui Andrei Raţiu.
19:20
Echipa engleză Burnley a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia londoneză Chelsea, în etapa a 27-a din Premier League.
19:20
Scandal între Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce vicepremierul a chemat primarii din zonă la o întâlnire: Nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei # News.ro
Un scandal s-a produs sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce ministrul Apărării şi vicepremier a chemat primarii din zonă la o întâlnire şi acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuţii. PSD Gorj îi transmite ministrului USR că ”nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei”.
19:10
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - IGSU: Autoturisme blocate pe drumuri înzăpezite. Autorităţile intervin în Bucureşti şi două judeţe / Avarii privind alimentarea cu energie în 7 localităţi din 4 judeţe, 2.141 consumatori sunt afectaţi # News.ro
Şapte persoane au rămas blocate, sâmbătă seară în două judeţe şi municipiul Bucureşti, autorităţile intervenind pentru deblocarea acestora, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). De asemenea, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită, ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile. Se înregistrează avarii privind alimentarea cu energie în 7 localităţi din 4 judeţe, 2.141 de consumatori fiind afectaţi.
19:10
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Cristian Pistol, şeful CNAIR: În scurt timp deschidem sectorul dintre Islaz şi Călăraşi al DN3, pe raza judetului Călăraşi! # News.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă că în scurt timp vor deschide sectorul dintre Islaz şi Călăraşi al DN3, pe raza judetului Călăraşi.
19:10
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - CNAIR: Blocaj de aproximativ 14 km pe DN5, înainte de trecerea peste podul Prieteniei! Autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă un blocaj de aproximativ 14 km pe DN5, înainte de trecerea peste podul Prieteniei, unde autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc, din cauza lucrărilor efectuate pe partea bulgară a podului.
18:50
IGSU: Autoturisme blocate pe drumuri înzăpezite. Autorităţile intervin în Bucureşti şi două judeţe. Nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită / Avarii privind alimentarea cu energie în 7 localităţi din 4 judeţe, 2.141 consumatori sunt afectaţi # News.ro
Acum 4 ore
18:40
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 28-26 (13-10), în ultimul meci din grupa A a European League. Minaur a ratat calificarea în sferturi.
18:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, relatează Reuters.
18:40
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 23-a din Bundesliga.
18:30
Consilierul prezidenţial Marius Lazurca: Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenţei preşedintelui la Consiliul de Pace. Nu am fost izolaţi / E prematur să vorbim despre o vizită a secretarului de stat Mark Rubio în România # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, a declarat sâmbătă că a avut posibilitatea să constate efectele pozitive ale prezenţei preşedintelui României la Consiliul de Pace şi nu am fost izolaţi. El a mai spus că e prematur să vorbim despre o vizită a secretarului de stat Mark Rubio în România dar preşedintele a evocat elemente importante ale relaţiei bilaterale în această conversaţie, elemente care pot permite concretizarea unei vizite.
18:30
Criticată de vicepreşedintele american JD Vance, vedeta chineză Eileen Gu îi răspunde: Sunt flatată că vorbeşti despre mine # News.ro
Eileen Gu, vedeta schiului acrobatic, dublă campioană olimpică şi dublă medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, naturalizată chineză de şapte ani, a răspuns cu mult umor la criticile vicepreşedintelui american JD Vance.
18:30
Ministrul Sănătăţii: Extindem Programul de Profilaxie a Morţii Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea Programului de Profilaxie a Morţii Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.
18:20
Echipa italiană Como a dispus sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, de gruparea torineză Juventus, în etapa a 26-a din Serie A.
18:20
18:20
„Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu, primul film românesc pentru copii premiat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin - VIDEO # News.ro
„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, este primul film românesc pentru copii participant şi premiat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Filmul produs de Radu Stancu şi Ioana Lascăr (deFilm) şi coprodus de Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions, Bulgaria) şi Carmen Rizac (Avanpost Media, România), a primit sâmbătă Menţiunea Specială a Juriului internaţional al Berlinale Generation Kplus, secţiunea competitivă dedicată filmelor pentru copii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, ediţia 76.
18:10
Cel puţin 10 persoane au fost ucise şi 50 rănite în lovituri aeriene israeliene în Valea Bekaa din Liban, au declarat pentru Reuters două surse de securitate, după ce armata Israelului a anunţat că a vizat obiective ale Hezbollah în zona Baalbek, transmite Reuters.
18:00
Ucrainenii, răspândiţi în toată Europa, rămân blocaţi în incertitudine din cauza războiului # News.ro
Marina Bondarenko are trei valize pregătite în apartamentul ei din Polonia, aşteptând ziua în care pacea se va întoarce în Ucraina. În vârstă de 51 de ani, jurnalista a fugit din Kiev împreună cu fiul şi mama ei după ce Rusia şi-a lansat invazia, pe 24 februarie 2022. Ea face parte din cei peste 5 milioane de ucraineni care sunt împrăştiaţi pe continent, majoritatea femei şi copii, în cea mai mare criză de refugiaţi din Europa de la Al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
18:00
Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente forme de cancer în ţările occidentale şi o cauză majoră de deces oncologic. Vârsta, alimentaţia şi stilul de viaţă sunt factori de risc cunoscuţi, dar în majoritatea cazurilor mecanismele exacte care declanşează boala rămân neclare. În ultimii ani, atenţia cercetătorilor s-a îndreptat tot mai mult către microbiomul intestinal, ansamblul de bacterii, virusuri şi alte microorganisme care trăiesc în tubul digestiv.
17:50
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut şi apoi arestat preventiv, el fiind acuzat de violenţă la adresa fostei sale iubite, pe care a lipsit-o de libertate.
17:40
Curtea Supremă americană şi-a reafirmat puterea de a-l contrabalansa pe Trump, prin decizia privind tarifele # News.ro
După ce, în ultimul an, Curtea Supremă a Statelor Unite a dat câştig de cauză preşedintelui Donald Trump în 24 de cazuri, consolidându-i puterile şi permiţându-i să schimbe rapid politici privind imigraţia, armata sau funcţionarii federali, instanţa supremă a decis că a ajuns la limită, în privinţa tarifelor, relatează Reuters.
17:30
Jake Paul, youtuberul devenit boxer, a fost operat din nou la maxilar. Jutta Leerdam a mers la Miami pentru a fi alături de iubitul ei - VIDEO # News.ro
Abia întors de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde a încurajat-o pe partenera sa, Jutta Leerdam, patinatoare olandeză dublu medaliată, Jake Paul a fost operat din nou la maxilar, la Miami, la două luni după meciul său de box împotriva lui Anthony Joshua.
17:10
COD GALBEN DE VISCOL - Intervenţii IGSU în 11 localităţi din 6 judeţe - 21 de maşini şi 40 de persoane, blocate /Aproape 2000 de consumatori, fără energie electrică /2 sectoare de DN închise/ Echipaj medical dus cu autoşenilata la doi copii bolnavinchis # News.ro
Echipele IGSU intervin sâmbătă în 11 localităţi din 6 judeţe şi în Bucureşti, 46 de autovehicule cu 40 persoane fiind blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Aproape 2000 de consumatori din 6 judeţe au rămas fără energie electrică. La ora 16.00, 2 sectoare de drum naţional şi 25 de drum judeţean erau închise. Doi copii din Călăraşi au fost asistaţi medical de un echipaj SAJ Călăraşi care s-a deplasat la domiciliul acestora cu o autoşenilată.
17:10
Partidul CDU, aflat la guvernare în Germania, susţine introducerea unor restricţii pentru accesul copiilor la reţelele sociale # News.ro
Partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creştin Democrată (CDU), a adoptat sâmbătă o moţiune prin care solicită interzicerea utilizării reţelelor sociale pentru copiii sub 14 ani şi introducerea unor măsuri mai stricte de verificare digitală a vârstei pentru adolescenţi, transmite Reuters.
17:00
COD GALBEN DE VISCOL - Intervenţii IGSU în 11 localităţi din 6 judeţe şi în Bucureşti-21 de maşini şi 40 de persoane, blocate / Aproape 2000 de consumatori din 6 judeţe, fără energie electrică /2 sectoare de drum naţional şi 25 de drum judeţean, închise # News.ro
17:00
Primăria Sectorului 1 anunţă că până acum au fost împrăştiate aproximativ 700 de tone de material antiderapant / 270 de muncitori desfăşoară activităţi de deszăpezire în staţiile STB şi la trecerile de pietoni # News.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă sâmbătă după-amiază că au fost împrăştiate aproximativ 700 de tone de material antiderapant şi 270 de muncitori desfăşoară activităţi de deszăpezire în staţiile STB şi la trecerile de pietoni.
16:50
Ucraina a lovit un producător rus de rachete balistice în Udmurtia, anunţă Statul Major de la Kiev # News.ro
Rachetele ucrainene ”Flamingo”, produse pe plan intern, au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă o uzină rusă care fabrică rachete balistice în regiunea îndepărtată Udmurtia, a anunţat Statul Major ucrainean, citat de Reuters.
Acum 6 ore
16:30
JO de iarnă: Poloneza Kamila Sellier, în stare stabilă, după un accident înfricoşător la short-track # News.ro
Poloneza Kamila Sellier, care a participat vineri la sferturile de finală ale probei de 1500 m short-track la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a fost victima unui accident înfricoşător, fiind lovită în faţă de lama patinei unei alte concurente şi a trebuit să fie evacuată pe targă.
16:30
Echipa Sepsi Sfântu Gheorghe a câştigat, sâmbătă, al treilea trofeu Cupa României din palmares, după ce a învins în finala ediţiei din 2026 formaţia FCC Baschet UAV Arad, scor 81-52 (42-21), la Turneul Final Four de la Sighetu Marmaţiei. În semifinale, Rapid a eliminat campioana şi deţinătoarea Cupei, Sepsi Sfântu Gheorghe.
16:20
Forţele cubaneze de securitate părăsesc Venezuela, pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA # News.ro
Consilieri de securitate şi medici cubanezi au început să plece din Venezuela, în timp ce guvernul preşedintei interimare Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a destrăma cea mai importantă alianţă de stânga din America Latină, potrivit unor 11 surse citate de Reuters.
16:00
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că funcţionarea Societăţii de Transport Public din Bucureşti costă municipalitatea ”de două ori bugetul oraşului Braşov”, el reafirmând ca este necesară eficientizarea societăţii. Ciprian Ciucu este de părere ca miza STB este ca ”această companie să continue să funcţioneze”.
15:50
Ciprian Ciucu: Primăria Generală este ”un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă” # News.ro
Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune ca Primăria Generală este ”un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă”, el anunţând ca este hotărât să facă o reformă a instituţiei.
15:30
Raed Arafat: Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc / Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii # News.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc. Potrivit acestuia, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.”
15:20
JO de iarnă: Echipajul României de bob patru persoane, locul 16 după primele două manşe. Un echipaj al Austriei s-a răsturnat pe pistă - VIDEO # News.ro
Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi George Iordache şi-au asigurat clasificarea în primele 16 echipaje, după 2 manşe, în competiţia de bob 4. A doua manşă de sâmbătă a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei.
15:20
Prim-vicepreşedinte PNL, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, este de părere ca disocierea Partidului Naţional Liberal de Partidul Social Democrat este ,,existenţială” pentru liberali. Acesta spune că nu ar pleda niciodată pentru o nouă ,,Uniune Social Liberală”.
15:10
Handbal feminin: Lotul României pentru dubla cu Slovacia, din EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
FR Handbal a anunţat, sâmbătă, lotul României pentru pregătirea centralizată de la Oradea şi dubla cu Slovacia, din EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.
15:10
COD GALBEN DE VISCOL - Intervenţii IGSU în 16 localităţi din 7 judeţe şi în Bucureşti-46 de maşini şi 75 persoane, blocate /Ambulanţe blocate în zăpadă / Peste 1.200 de consumatori din 5 judeţe, fără energie electrică /2 sectoare de drum naţional, închise # News.ro
Echipele IGSU intervin sâmbătă în 16 localităţi din 7 judeţe şi în Bucureşti,46 autovehicule, unde aproximativ 75 persoane fiind blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil, iar un bebeluş a avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, 2 ambulanţe private, cu 8 pacienţi dializaţi au rămas blocate în zăpadă la Buzău. Peste 1.200 de consumatori din 5 judeţe au rămas fără energie electrică. La ora 14.00, 2 sectoare de drum naţional şi 27 de drum judeţean erau închise.
15:00
Stephen Conway, episcopul de Lincoln, a fost arestat sub suspiciunea de agresiune sexuală, au confirmat autorităţile din Lincolnshire, Marea Britanie, citate de publicaţia The Guardian.
14:50
. Primarul general al capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, îl critică pe fostul său contracandidat, Daniel Băluţă, lider PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, pe motiv că acesta l-a denumit ,,baron”.
Acum 8 ore
14:40
Performanţă excepţională pentru Johannes Klaebo. Norvegianul a câştigat un al şaselea titlu olimpic la Milano-Cortina # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo a câştigat al şaselea titlu olimpic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în proba de mass-start, sâmbătă, la Val di Fiemme. El este primul sportiv care a câştigat şase medalii de aur la aceleaşi Jocuri Olimpice de iarnă.
14:20
Echipa Sepsi OSK a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia CS Dinamo, în etapa a 18-a a Ligii a II-a.
14:00
Creşte rezistenţa la antibiotice în infecţiile alimentare din UE, avertizează agenţiile europene # News.ro
Tot mai multe infecţii alimentare din Europa devin dificil de tratat din cauza rezistenţei la antibiotice. Un nou raport european arată că bacterii frecvent implicate în toxiinfecţiile alimentare, precum Salmonella şi Campylobacter, prezintă niveluri ridicate de rezistenţă la medicamente utilizate în mod obişnuit pentru tratarea formelor severe de boală.
14:00
Macron cere calm înaintea marşurilor pentru activistul de extremă dreapta ucis săptămâna trecută # News.ro
Preşedintele Emmanuel Macron a făcut un apel la calm înaintea manifestaţiilor programate sâmbătă în memoria unui activist de extremă dreapta ucis săptămâna trecută. El a anunţat că va organiza săptămâna viitoare o întâlnire cu premierul şi miniştrii implicaţi pentru a discuta despre grupările violente, relatează Reuters.
13:40
Gimnasta Sabrina Voinea a fost operată de apendicită acută, a anunţat Camelia Voinea, mama şi antrenoarea sportivei, în social media.
