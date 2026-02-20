ZF Live. Nic Marius Bălăceanu, antreprenor IT şi fondator, Lendrise: Monedele digitale, indiferent sub ce formă sunt, CBDC emise de o bancă centrală sau euro digital emis de BCE, sperăm din 2027, trebuie întotdeauna să fie „susţinute“ de o identitate digitală foarte bine construită
Ziarul Financiar, 21 februarie 2026 00:15
Monedele digitale nu pot funcţiona fără o identitate digitală solidă pentru că altfel ele rămân vulnerabile la fraudă şi lipsă de încredere. Pregătirea pentru lansarea euro digital şi a monedelor digitale emise de băncile centrale mută atenţia de la tehnologie la infrastructura care confirmă cine este utilizatorul din spatele fiecărei tranzacţii.
• • •
