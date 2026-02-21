Șapte turiști chinezi și un șofer rus au murit după ce au căzut cu microbuzul în lacul Baikal

22:20

Guvernul britanic ar lua în considerare adoptarea unei legislații care să-l priveze pe Andrew Mountbatten-Windsor de dreptul său de a moșteni tronul odată ce anchetele poliției vor fi încheiate. Mai mulți politicieni au cerut ca fostul prinț să fie înlăturat din linia de succesiune după ce a fost arestat și interogat de detectivi joi, sub […]