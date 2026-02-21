Ce facem astăzi, 22 februarie 2026, în Timișoara?

16:10

„Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru un credit ipotecar?”. Cu siguranță că aceasta este prima întrebare pe care le-o adresează românii reprezentanților băncii atunci când vor să achiziționeze o locuință cu ajutorul unui credit. Criteriile după care se acordă împrumuturile pentru locuințe sunt clare, menite să asigure atât protecția instituției financiare, cât și a clienților pe termen lung.