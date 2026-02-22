Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură

09:00

Din Timiş vine, în premieră, un proiect pilot de reformă administrativă. Nu cu forţa, nu prin Hotărâre de Guvern, ci pe principiul "cine vrea, primeşte". Consiliul Judeţean pune pe masă un stimulent financiar de până la 20 de milioane de lei pentru comunele care aleg să fuzioneze de bunăvoie. Practic, mai mult decat bugetul pe un an. Miza? Mai puţine cheltuieli administrative, mai multe investiţii în drumuri, reţele de apă şi canalizare, gaz sau şcoli. Dacă se dovedeşte un succes, proiectul poate fi extins la nivel naţional, iar bani suplimentari poate da şi Guvernul.