Pisicile ar putea deține indicii vitale pentru tratamentul cancerului la oameni

Antonia Pup, asistent universitar la Georgetown University, a declarat pentru Digi24 că este tentată să creadă că președintele Nicușor Dan a informat aliații europeni și s-a consultat cu aceștia înainte să meargă la Consiliulpentru Pace. De asemenea, aceasta a spus că se teme ca întâlnirea bilaterală dintre Dan și Trump care va avea loc la Washington să nu fie una de complezență.