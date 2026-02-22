Dan Bittman și Andrei Tudor, pe scenă la Oradea, alături de artiști locali, într-un concert pop-simfonic

11:00

Greu de înțeles de ce, dar tutorii și plăcuțele de identificare ale unora dintre arborii plantați în memoria unor orădeni, în Parcul Salca, au dispărut din nou. La ce le-or folosi cei care le fură, doar ei știu. Și am ști și noi, dacă ar fi montate niște camere de luat vederi în zonă...