Scandal în direct între Robert Niță și Florin Manea: „Nu știam unde mi-e fața de masă, ți-ai făcut costum din ea!”

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie 2026 a vorbit deschis despre blocajul echipei din Ghencea. În contextul actual, Ilie Drăgan a explicat că regulamentele europene sunt clare, iar trecerea la o formă de organizare privată este singura cale legală pentru accederea în primul eșalon.