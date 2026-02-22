Nicușor Bancu sau Raul Opruț la națională? Reacția căpitanului Craiovei: „Am auzit ce a spus domnul Lucescu”
Sport.ro, 22 februarie 2026 23:40
Universitatea Craiova continuă parcursul excelent și rămâne lider în Superliga, după victoria clară obținută pe terenul celor de la Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 28-a.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
23:50
Game over! Clubul de tradiție din Anglia, retrogradat matematic cu 13 etape înainte de final # Sport.ro
Final dramatic pentru una dintre fondatoarele fotbalului englez.
23:50
Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB # Sport.ro
Columbianul a ajuns la 40 de ani și demonstrează meci de meci că vocile care îl cer în lotul naționalei la Campionatul Mondial din 2026 chiar au dreptate.
Acum 15 minute
23:40
Nicușor Bancu sau Raul Opruț la națională? Reacția căpitanului Craiovei: „Am auzit ce a spus domnul Lucescu” # Sport.ro
Universitatea Craiova continuă parcursul excelent și rămâne lider în Superliga, după victoria clară obținută pe terenul celor de la Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 28-a.
Acum o oră
23:20
Formația din Salonic a pierdut două puncte mari, în lupta pentru titlu, în Grecia.
23:00
Florinel a plecat golgheter din România, un star al FCSB-ului, și a ajuns un fotbalist oarecare, la Al-Gharafa.
23:00
Claudiu Niculescu, resemnat după înfrângerea clară cu Universitatea Craiova: „Eu sunt de vină” # Sport.ro
Claudiu Niculescu a recunoscut că Universitatea Craiova a fost echipa mai bună în meciul de la Slobozia.
Acum 2 ore
22:50
Dedicație specială pentru Gigi Becali! Cine arbitrează la centru meciul FCSB - Metaloglobus # Sport.ro
Surpriză pentru patronul campioanei.
22:40
Universitatea Craiova continuă forma excelentă și rămâne lider în Superliga.
22:40
Ștefan Baiaram a vorbit despre suspendarea pe care a săvârșit-o în urma meciului cu Dinamo.
22:30
Cel mai ciudat meci din La Liga pentru Andrei Ionuț Radu! Ce a făcut românul la Celta Vigo # Sport.ro
Portarul naționalei a bifat o nouă partidă ca integralist.
22:30
AEK Atena, coșmarul Craiovei, pe aripile lui Răzvan Marin: românul a marcat un gol superb # Sport.ro
Formația care a eliminat Universitatea Craiova din Conference League traversează un sezon de vis cu mijlocașul român în prim-plan.
22:20
Debut cu stângul pentru Igor Tudor pe banca lui Tottenham Hotspur.
22:00
Contre în direct între Robert Niță și Florin Manea: „Nu știam unde mi-e fața de masă, ți-ai făcut costum din ea!” Replica ironică a fostului atacant # Sport.ro
Înfrângerea suferită de Tottenham Hotspur în derby-ul cu Arsenal, scor 1-4, a provocat reacții tensionate și în studioul emisiunii „Play On Sport”, difuzată pe VOYO.
22:00
Șut, marcator într-un meci demențial: primul său gol în Emirate l-a înnebunit pe comentatorul arab # Sport.ro
Fostul mijlocaș al FCSB-ului a spart gheața, la o lună și jumătate după sosirea sa la Al-Ain.
22:00
Radu Drăgușin a fost integralist în derby-ul Tottenham - Arsenal.
Acum 4 ore
21:50
Scandal în direct între Robert Niță și Florin Manea: „Nu știam unde mi-e fața de masă, ți-ai făcut costum din ea!” # Sport.ro
Înfrângerea suferită de Tottenham Hotspur în derby-ul cu Arsenal, scor 1-4, a provocat reacții tensionate și în studioul emisiunii „Play On Sport”, difuzată pe VOYO.
21:40
Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit # Sport.ro
Tottenham a suferit un eșec usturător în derby-ul cu Arsenal.
21:30
E clar: și dacă ar vrea să piardă locul 1 prin absurd, formația milaneză nu prea mai are acum. Pentru că urmăritoarele sale sunt incapabile de a lega victoriile.
21:30
Julia Sauter, portdrapelul României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # Sport.ro
Jocurile Olimpice din 2026 s-au desfășurat la Milano-Cortina.
21:10
Formația londoneză, cândva o pretendentă la locurile de cupele europene, „tremură“ acum pentru „supraviețuire“.
21:00
Vladimir Screciu a marcat un gol senzațional în meciul Universității Craiova de la Slobozia.
20:40
Ne-bu-ni-e! Dinamo și Timișoara au jucat astăzi, s-a schimbat TOTAL podiumul din Liga Zimbrilor # Sport.ro
Luptă palpitantă pentru titlu în Liga Națională de handbal masculin, transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
20:30
Internaționalul român a fost un „stâlp“ al apărării, în primele 45 de minute, în meciul Tottenham – Arsenal.
20:30
Denis Alibec a făcut iureș după FC Argeş - Farul 1-0: „Nu am mai văzut de mult așa țărănie!” # Sport.ro
Denis Alibec (35 de ani), atacantul revenit recent la Farul Constanța, a tras concluziile după înfrângerea de pe terenul celor de la FC Argeș Pitești, scor 1-0.
20:20
Fostul golgheter al FCSB-ului a fost luat cu surle și trâmbițe la Al-Gharafa (Qatar). La aproape doi ani distanță, arabii se folosesc doar de imaginea lui Florinel.
20:10
Istoria a fost rescrisă cu Radu Drăgușin pe teren: nu s-a mai întâmplat așa ceva de din 1934! # Sport.ro
Radu Drăgușin este titular pentru Tottenham Hotspur în derby-ul nord-londonez cu Arsenal, partidă contând pentru etapa a 27-a din Premier League.
20:10
Barcelona, SHOW cu Levante și se întoarce pe primul loc! Care este diferența față de Real Madrid # Sport.ro
Barcelona a câștigat duelul cu Levante și s-a întors pe prima poziție în La Liga.
Acum 6 ore
19:50
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:40
Ajuns pe banca de rezerve, în ultimele etape, fostul mijlocaș al FCSB-ului a primit o veste bună, în acest weekend.
19:40
Radu Drăgușin este titular în derby-ul Tottenham - Arsenal.
19:30
Otto Hindrich a debutat în forță la noua echipă! Nota primită de român după victoria salvatoare # Sport.ro
Portarul român a fost titular și a impresionat la primul meci oficial.
19:20
Cea mai jenantă victorie a sezonului! Cum s-a chinuit Crystal Palace cu ultima clasată Wolverhampton, rămasă și în zece jucători # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:20
Drăgușin, one-man show în Tottenham – Arsenal: intervențiile sale, colosale, au ridicat fanii în picioare # Sport.ro
Internaționalul român a început excelent derby-ul Londrei.
19:00
Jocurile Olimpice s-au încheiat! Cum arată clasamentul final pe medalii: surprize imense pe podium # Sport.ro
A fost spectacol total la Milano-Cortina în această iarnă.
19:00
Sport.ro a stat de vorbă cu Mariko Daouda, fost fotbalist la Universitatea Craiova, Dinamo și FC Argeș.
18:50
Reghecampf a răbufnit în Rwanda: „Jucătorii mei nu pot mânca!“. Apelul disperat al românului, în fața presei # Sport.ro
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani se confruntă cu o problemă specifică echipelor care provin din țări islamice.
18:50
Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin profesionist, în vârstă de 44 de ani, îşi recapătă, duminică, dreptul de a concura în turnee de Mare Şlem sau în circuitul WTA, dar până acum şi-a menţinut vagi intenţiile sale, informează AFP.
18:40
Nămeți uriași la Slobozia! Cum arată stadionul înaintea meciului cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Unirea Slobozia va juca pe teren propriu duelul cu Universitatea Craiova.
18:20
Franziska Preuss se retrage după Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Motivul invocat de biatlonista în vârstă de 31 de ani # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
18:20
La ce se întâmplă, în Italia, vicecampioana ediției precedente e obligată să devină campioana noului sezon.
Acum 8 ore
17:40
Jocurile Olimpice de iarnă s-au desfășurat la Milano-Cortina.
17:40
Radu Drăgușin este titular în derby-ul cu Arsenal.
17:30
FCSB nu se va putea baza pe un jucător important pentru partida cu Metaloglobus.
17:20
S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0 # Sport.ro
Victoria obținută de FC Argeș, scor 1-0 cu Farul Constanța, a schimbat serios calculele în lupta pentru play-off-ul SuperLigii.
17:20
Mesaj dramatic al campionului dărâmat după retragerea de la Jocurile Olimpice. "Mă chinuiam să respir și să mă mișc, trebuia să mă opresc" # Sport.ro
Italianul Tommaso Giacomel voia medalie în probele individuale la JO Milano-Cortina.
16:50
FCSB – Metaloglobus este programat luni seară, de la ora 20:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:50
Ce imagini cu Contra: s-a bucurat nebunește la gol, apoi a văzut cum a comis-o portarul lui # Sport.ro
La Al-Arabi (Qatar), fostul selecționer a trecut de la extaz la agonie într-o partidă spectaculoasă din campionat.
16:50
Gloria Bistrița și-a aflat adversara pentru sferturile Champions League! Încă o victorie mare astăzi # Sport.ro
Echipa din Liga Florilor a reușit până acum un sezon european excelent.
16:50
Mihai Tentea, după ce România a obținut locul 5 în lume la bob: „Ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber” # Sport.ro
România a bifat un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026.
16:40
Victorie clară pentru genovezi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.