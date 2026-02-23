ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 23 februarie 2026, ora 09.30 cu Andrei Popescu, Consultant fiscal, Think Tax

00:15

Acceleratorul InnovX din Bucureşti, fondat în 2019, rămâne cel mai bine clasat hub de startup-uri din Europa de Est în ediţia din 2026 a clasamentului realizat de Financial Times şi Statista, „Europe's Leading Start-up Hubs“, ocupând locul 16 din cele 150 de huburi evaluate la nivel european - aceeaşi poziţie pe care o deţinea şi în ediţia anterioară a topului. Clasamentul, ajuns la a treia ediţie, evaluează huburile din 25 de ţări europene pe baza unor criterii precum capacitatea de networking, calitatea mentoratului, spaţiile oferite şi rezultatele generate de companiile trecute prin programele lor.