Avocaţii de la RTPR au asistat UniCredit Bank în IPO-ul Electroalfa International, de 580 mil. lei

09:15

În ultimul deceniu, Bursa de Valori Bucureşti a fost scena unor listări antreprenoriale care au schimbat structura pieţei şi au demonstrat că pentru companiile private locale bursa poate fi nu doar o sursă de finanţare, ci şi un accelerator de creştere. Analiza celor mai mari zece listări antreprenoriale realizate din 2016 până astăzi arată un rezultat rar întâlnit în pieţele emergente: toate sunt pe plus faţă de momentul debutului, cu aprecieri care pornesc de la aproximativ 20% şi ajung până la un spectaculos 1.300%.