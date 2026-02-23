Viitorul este fabricat în România: cum exporturile high-tech ale Philip Morris International schimbă profilul economic al ţării
Ziarul Financiar, 23 februarie 2026
Bursă. De unde vin următorii campioni ai bursei? Aflaţi pe 16 martie la ZF Capital Markets Summit 2026. Toate cele mai mari zece companii antreprenoriale care s-au listat în ultimii zece ani la bursă, de la MedLife la Sphera, Digi, One, Aquila, la TTS, Premier Energy şi Cris-Tim, sunt astăzi pe plus, cu aprecieri de la 20% la 1.300% ale acţiunilor # Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, Bursa de Valori Bucureşti a fost scena unor listări antreprenoriale care au schimbat structura pieţei şi au demonstrat că pentru companiile private locale bursa poate fi nu doar o sursă de finanţare, ci şi un accelerator de creştere. Analiza celor mai mari zece listări antreprenoriale realizate din 2016 până astăzi arată un rezultat rar întâlnit în pieţele emergente: toate sunt pe plus faţă de momentul debutului, cu aprecieri care pornesc de la aproximativ 20% şi ajung până la un spectaculos 1.300%.
Bursă. Venituri de 634 mil. lei pentru Aerostar în 2025, cu un profit de 98 mil. lei # Ziarul Financiar
Aerostar Bacău (simbol bursier ARS), furnizor de aerostructuri, componente, ansambluri şi sisteme hidraulice pentru programe globale de fabricaţie, a încheiat anul trecut cu venituri din exploatare de 634 mil. lei, în uşoară creştere faţă de 2024, în timp ce profitul net a însumat 98 mil. lei, plus 2,4%.
Grupul NETOPIA, procesatorul de plăţi folosit de peste 25.000 de afaceri din eCommerce, şi-a majorat capitalul cu 7,5 milioane de lei în octombrie 2025, la doi ani după intrarea fondului de private equity INNOVA Capital în acţionariat # Ziarul Financiar
Netopia Financial Services S.A., entitatea de procesare a plăţilor din Grupul NETOPIA, a aprobat în octombrie 2025 majorarea capitalului social cu 7.500.750 de lei, prin emisiunea a 750.075 de acţiuni ordinare noi cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, potrivit unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acţionarilor din 20 octombrie 2025, publicată recent în Monitorul Oficial.
Regiunile care au graniţe cu Rusia, Belarus şi Ucraina beneficiază de împrumuturi avantajoase de la UE # Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat participarea României la Facilitatea EastInvest, mecanism european de finanţare dedicat investiţiilor şi rezilienţei economice în regiunile estice ale UE, şi a mandatat Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID, entitate a statului român) să semneze declaraţia de intenţie.
Sergiu Oprescu, preşedintele Federaţiei Europene ipotecare: România şi momentul strategic al locuinţelor accesibile - Affordable Housing, noua dezbatere Europeana? # Ziarul Financiar
Europa încearcă să repare dezechilibre; România însă poate preveni apariţia lor, dacă leagă într-o strategie coerenta creditul ipotecar de oferta de locuinţe şi de eficienţa energetică.
Guvernul Turciei încurajează financiar exportul de telenovele turceşti. Exportatorii de fashion, mâncare şi de alte produse sunt entuziasmaţi: „Produsele noastre pot să apară în seriale, şi chiar şi fabricile noastre pe fundal“ # Ziarul Financiar
Ministerul culturii şi turismului din Turcia a pus în aplicare un program prin care va oferi până la 100.000 de dolari pe episod pentru producţiile de telenovele turceşti care ajung la publicul internaţional. Vestea i-a energizat pe exportatorii turci din cele mai diverse sectoare. Potenţialul pentru publicitate, având în vedere popularitatea dramelor turceşti, este uriaş, scrie Hürriyet Daily News.
ROBOR la 3 luni a continuat să scadă şi a închis săptămâna trecută la 5,78%. La început de 2026, indicele era 6,14%. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026. Cursul valutar, tot sub 5,1 lei/euro # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a continuat să scadă săptămâna trecută, indicând persistenţa excesului de lichiditate pe piaţa interbancară. Vineri, indicele a coborât la 5,78%, de la 5,79% joi, după cum arată datele publicate de BNR.
Acceleratorul InnovX din Bucureşti rămâne pe locul 16 în topul Financial Times-Statista al celor mai bune 150 de huburi pentru startup-uri din Europa, menţinându-şi statutul de cel mai bine clasat hub din Europa de Est. Topul este condus, pentru al treilea an la rând, de acceleratorul german UnternehmerTUM din Munchen, urmat de Station F din Paris şi Start2 Group, tot din Munchen # Ziarul Financiar
Acceleratorul InnovX din Bucureşti, fondat în 2019, rămâne cel mai bine clasat hub de startup-uri din Europa de Est în ediţia din 2026 a clasamentului realizat de Financial Times şi Statista, „Europe's Leading Start-up Hubs“, ocupând locul 16 din cele 150 de huburi evaluate la nivel european - aceeaşi poziţie pe care o deţinea şi în ediţia anterioară a topului. Clasamentul, ajuns la a treia ediţie, evaluează huburile din 25 de ţări europene pe baza unor criterii precum capacitatea de networking, calitatea mentoratului, spaţiile oferite şi rezultatele generate de companiile trecute prin programele lor.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Producătorul de sucuri Dr. Fresh: noile taxe pun o presiune suplimentară pe bugetele noastre în scădere # Ziarul Financiar
Cristian Csizek, cofondator al Acsi Trade, firma care produce brandul de sucuri Dr. Fresh, prezent în marile lanţuri mari de magazine, spune că este optimist pentru cum va evolua businessul în acest an, deşi în toamna anului trecut producţia de fructe a fost slabă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Fosta fabrică de ţevi ArcelorMittal din Iaşi, preluată de Metinvest, în curs de integrare în fluxul de producţie al grupului ucrainean: A primit primul lot de produse laminate de la combinatul Zaporizhstal şi a demarat recrutarea de specialişti # Ziarul Financiar
Fosta fabrică de ţevi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi (în prezent denumită Metinvest Tubular), după ce a fost preluată la finalul anului de gigantul Metinvest, controlat de ucraineanul Rinat Ahmetov, a demarat o campanie de recrutare de specialişti pentru a susţine creşterea capacităţii de producţie. Oficialii au anunţat că deja unitatea din Iaşi a primit primul lot de produse laminate de la oţelăria Zaporizhstal din Ucraina.
România din 2027: membră OCDE, în Schengen, cu aproape 2.000 km de autostradă şi independenţă energetică. De ce piaţa imobiliară are potenţial de 2 miliarde de euro pe an # Ziarul Financiar
Potenţialul României ar putea accelera din 2027, explică Mihai Pătrulescu, head of investment properties în cadrul companiei de consultanţă imobiliară CBRE România, în condiţiile în care ţara va fi membră a OCDE - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, integrată complet în spaţiul Schengen, cu aproape 2.000 de kilometri de autostradă şi drum expres, cu independenţă energetică asigurată de proiectul Neptun Deep şi cu cel mai echilibrat mix energetic din Uniunea Europeană.
Zsolt Hernádi, CEO-ul companiei de petrol, gaze naturale şi rafinare a Ungariei, MOL, şi-a arătat săptămâna trecută clar împotrivirea faţă de politica UE de decuplare completă de la sursele de energie rusească şi a avertizat că aceasta va provoca penurii şi pagube economice în Europa Centrală şi de Est.
Piaţa de IT caută un nou profil de inginer: versatil, cu competenţe multiple şi obligatoriu cu abilităţi AI. Inginerii care ştiu să vorbească „în limba AI“ prin „prompturi“ au devenit o specializare în sine # Ziarul Financiar
Modelul pe baza căruia s-a dezvoltat sectorul de servicii IT din România - IT-işti cu o specializare adâncă pe un limbaj de programare, calitate ridicată a codului, stabilitate în proiecte de lungă durată - nu mai este suficient.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Producătorul de carne de pui Morandi din Vaslui: Autostrada ajută la dezvoltarea de pieţe noi. Ajungem din estul ţării către Olanda în doar 48 de ore # Ziarul Financiar
Alina Moraru, manager de marketing şi proiecte în cadrul grupului Morandi, producător de carne de pui cunoscut pentru brandul Fermele Moraru, spune că deşi grupul din Vaslui investeşte constant în noi capacităţi de producţie şi aceste investiţii nu sunt determinate în mod direct de construcţia autostrăzii 7, existenţa acesteia constituie o oportunitate şi un element în plus ce influenţează decizia de a investi şi zona de investiţie.
Produsele Albalact şi Covalact ajung în peste 20 de pieţe din Europa şi Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Lactalis România, liderul pieţei de lactate, care deţine branduri precum Zuzu, Covalact şi LaDorna, are în plan investiţii care vor depăşi 10 milioane de euro anul acesta şi mizează pe dezvoltarea exporturilor.
Bacău şi Bistriţa-Năsăud, judeţe antreprenoriale. Doar cinci firme cu capital străin şi-au găsit locul în topul celor mai mari companii din cele două judeţe # Ziarul Financiar
În economia naţională, Bacăul şi Bistriţa-Năsăud ies în evidenţă dintre judeţele ţării prin puterea antreprenorială a companiilor locale.
Bursă. Finanţe personale. Bursa de la Bucureşti a crescut cu 5% săptămâna trecută: cinci recorduri în tot atâtea şedinţe # Ziarul Financiar
Indicele BET – de referinţă pentru întreaga piaţă de capital din România – a urcat cu 0,7% vineri 20 februarie şi a bifat astfel un nou record istoric de 29.194 de puncte, fiind pentru prima dată când încheie o şedinţă peste pragul de 29.000 de puncte.
Bursă. De la MedLife şi Digi la TTS şi Cris-Tim: cum cele mai mari zece companii antreprenoriale listate în ultimul deceniu au crescut şi unde vor fi următorii campioni ai Bursei de Valori # Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, cele mai mari zece listări antreprenoriale la Bursa de Valori Bucureşti, de la MedLife şi Digi la TTS, Premier Energy şi Cris-Tim, au generat creşteri între 20% şi 1.300%.
PIB-ul fără ţară. Mai contează dublarea PIB-ului în zece ani când în oraşe ale României trec luni întregi fără să se nască niciun copil? # Ziarul Financiar
Declinul demografic din ultimii ani din România este vizibil şi imposibil de ignorat. Cifrele o arată, natalitatea este în cădere liberă în ultimii 20 de ani, cu un record negativ în 2025, când s-au născut doar 145.000 de copii.
Din secretele industrializării Turciei: Costurile de producţie din Turcia sunt cu peste 30% mai mici decât în UE. La uzina de maşini a Renault din Bursa, costurile cu forţa de muncă sunt de patru ori mai mici decât cele din Franţa. Iar în economia turcă regulile sunt mai permisive # Ziarul Financiar
China cucereşte o parte din ce în ce mai mare din Europa Centrală şi de Est de la Germania: de la începutul pandemiei de COVID-19, regiunea importă din ce în ce mai mult din ţara asiatică, în timp ce achiziţiile de la cea mai mare economie europeană se reduc.
