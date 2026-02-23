Bursă. De unde vin următorii campioni ai bursei? Aflaţi pe 16 martie la ZF Capital Markets Summit 2026. Toate cele mai mari zece companii antreprenoriale care s-au listat în ultimii zece ani la bursă, de la MedLife la Sphera, Digi, One, Aquila, la TTS, Premier Energy şi Cris-Tim, sunt astăzi pe plus, cu aprecieri de la 20% la 1.300% ale acţiunilor

În ultimul deceniu, Bursa de Valori Bucureşti a fost scena unor listări antreprenoriale care au schimbat structura pieţei şi au demonstrat că pentru companiile private locale bursa poate fi nu doar o sursă de finanţare, ci şi un accelerator de creştere. Analiza celor mai mari zece listări antreprenoriale realizate din 2016 până astăzi arată un rezultat rar întâlnit în pieţele emergente: toate sunt pe plus faţă de momentul debutului, cu aprecieri care pornesc de la aproximativ 20% şi ajung până la un spectaculos 1.300%.

