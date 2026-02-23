Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB

18:20

Studenții iranieni continuă să protesteze în fața mai multor universități din Iran după revoltele sângeroase din ianuarie, soldate cu aproximativ 7.000 – 30.000 de morți, 53.000 de arestări și cu peste 300.000 de răniți. În timp ce timpul rămas din ultimatumul de 10 zile al lui Donald Trump se scurge, mai multe filmări cu demonstrații […]