Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
Gândul, 23 februarie 2026 08:50
Sorin Cârțu (70 de ani) face publice planurile Universității Craiova pentru play-off. „Asta este gândirea la nivel de club", spune președintele de onoare al „Științei". În ultima rundă, „alb-albaștrii" s-au impus cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și au, din nou, patru puncte avans în clasament peste Dinamo și Rapid. De asemenea, Cârțu a vorbit
• • •
Acum 10 minute
09:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii # Gândul
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că recentele negocieri cu Statele Unite „au produs semnale încurajatoare". „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile SUA și am întreprins toate pregătirile necesare pentru orice scenariu potențial", a scris el într-o postare pe X. Duminică, ministrul de Externe al Omanului a confirmat că noi negocieri în SUA și Iran vor
09:00
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată luni, în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, la solicitarea PSD. Tema dezbaterii este „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice ale statului – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara". Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului, de la ora 16:00, la solicitarea Grupului parlamentar al
09:00
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri” # Gândul
Radu Miruță, Ministrul Apărării, revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ministrul a precizat, în cadrul unui post de televiziune, că „sunt multe neajunsuri" în armată. De asemenea, a adus în atenție și ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan. În cadrul unei emisiuni de la Digi24, Ministrul Apărării a făcut o serie de
Acum 30 minute
08:50
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB # Gândul
Sorin Cârțu (70 de ani) face publice planurile Universității Craiova pentru play-off. „Asta este gândirea la nivel de club", spune președintele de onoare al „Științei". În ultima rundă, „alb-albaștrii" s-au impus cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și au, din nou, patru puncte avans în clasament peste Dinamo și Rapid. De asemenea, Cârțu a vorbit
08:40
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența” # Gândul
Președinta Comitetul Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat oficial închise Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, duminică seara, la Verona Olympic Arena, după 16 zile de competiții și 116 titluri olimpice, într-o ceremonie spectaculoasă dedicată frumuseții, sportului și valorilor olimpice. Șefa CIO, Kirsty Coventry a elogiat sportivii participanți și spiritul competiției olimpice pe Arena istorică din
Acum o oră
08:20
Mult așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump” # Gândul
O posibilă întâlnire între Voloimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, potrivit emisarului american Steve Witkoff, care afirmă că președintele Donald Trump ar putea participa la discuții, dacă acestea vor avea șanse reale de succes. O întâlnire la nivel înalt între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la
08:20
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda # Gândul
Tarifele afișate pe aplicațiile de ride sharing pot fi diferite în funcție de orașul în care este efectuată o asemenea comandă, precum și de ora la care se solicită o mașină. Iată, de exemplu, cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 kilometri, în funcție de oraș și ora la care este făcută
08:10
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 februarie 2026, în a 1.460-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean a declarat într-un interviu acordat BBC că războiul cu Rusia are deja dimensiuni globale și că singurul răspuns eficient este creșterea presiunii militare asupra Kremlinului. Liderul de la Kiev a exclus acceptarea
Acum 2 ore
08:00
La 53 de ani, Cristian Boureanu a acceptat provocarea Survivor și a demonstrat că poate face față unor condiții grele, departe de luxul cu care este familiarizat. Cum se întreține, însă, Cristian Boureanu, după ce s-a retras din politică? Ce avere are Faimosul de la Survivor? Potrivit cancan.ro, acesta nu o duce deloc rău. Averea
07:40
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile # Gândul
Operatorul de telecomunicații Digi RCS-RDS transmite un nou mesaj către clienții săi din întreaga țară. Compania încurajează utilizarea facturii electronice și a metodelor moderne de plată, potrivit unui anunț postat pe Facebook. Digi RCS-RDS subliniază că digitalizarea procesului de facturare le oferă abonaților mai mult control și flexibilitate. Modalități de plată disponibile Potrivit anunțului, utilizatorii
07:40
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România # Gândul
Clienții pot opta pentru un produs al cărui preț este redus cu 80%, începând de astăzi, 23 februarie 2026, în toate magazinele Lidl din România. Iată mai jos, în articol, despre ce produs este vorba și ce cuprinde oferta. Săptămâna aceasta, Lidl vine cu noi oferte pentru clienții care trec pragurile magazinelor. De data aceasta,
07:40
Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice # Gândul
Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în mai multe regiuni din Mexic, inclusiv zone turistice cunoscute, recomandându-le să rămână la adăpost până la noi ordine, pe fondul escaladării violențelor după o operațiune militară de amploare care a dus la eliminarea liderului unui cartel de droguri. Statele Unite au lansat
07:20
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expuse0 public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Gândul
Începând de azi, moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașul italian Assisi. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Osemintele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026.
07:20
23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 23 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adrian Bumbescu, născut pe 23 februarie 1960, în Craiova, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca fundaș central, în special la Steaua București, în perioada de glorie a clubului
07:10
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expus public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Gândul
Începând de azi, moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașul italian Assisi. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Osemintele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026.
07:10
China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze # Gândul
În ultimii aproape 20 de ani, China a pus la punct cea mai spectaculoasă expansiune a rețelei de cale ferată de mare viteză din lume. De la 0 kilometri în 2004, rețeaua de cale ferată a chinezilor a ajuns la sfârșitul anului 2025 să aibă peste 50.000 de kilometri, o lungime care reprezintă aproximativ două
Acum 4 ore
06:10
Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare # Gândul
Războiul din Ucraina nu a fost singurul conflict militar de anvergură din istoria celor două țări beligerante, Federația Rusă și Ucraina. Acum 100 de ani, sub comanda lui Simon Petliura, Ucraina încerca să se desprindă de URSS, gigantul bolșevic în care se transformase Imperiul Rus după Revoluția din 1917. Figură enigmatică, lider carismatic și capabil
05:10
Frații Dani și Nando Mocanu jubilează pe Facebook după ce DIICOT Pitești, prin arestarea martorului-acuzator, le dă muniție pentru recursul în casație. Ce spune avocatul victimelor # Gândul
Procurorul șef al Serviciului Teritorial DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al DIICOT central, după care a ieșit acum în față cu o captură de droguri considerată a fi de mare succes. Este vorba de trei inculpați, prinși în flagrant în timp ce vindeau 3 kg substanță cristalină 2CMC, iar
05:10
Un preot s-a baricadat în Biserică cu tot cu familia, un primar a fost arestat și un arhiepiscop s-a pus în genunchi în fața polițiștilor. Imagini incredibile din Moldova, unde Patriarhia Moscovei și Patriarhia României se luptă pentru o parohie # Gândul
De câteva săptămâni, Republica Moldova este în mijlocul unui conflict religios, care a izbucnit într-un sat din raionul Călărași. Șase persoane, printre care și primarul, au fost încătușate la începutul lunii februarie după ce au încercat să intre cu forța în biserică. În acel moment, un preot s-a baricadat împreună cu soția și cei 3
Acum 12 ore
00:00
Scheletul Sfântului Francisc din Assisi a fost expus public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Gândul
Începând de azi, osemintele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașul italian Assisi. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Oasele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026.
22 februarie 2026
23:50
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde # Gândul
Este scnadal pe tema aeronavei care a trebuit să aterizeze de urgență înapoi pe Otopeni în urma unei defecțiuni tehnice la sistemul de avertizare privind presiunea din cabină. O asociație a companiilor aeriene a criticat comunicarea ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, iar oficialul a reacționat la rândul său. Asociația Companiilor Aeriene Românești „Carpathia" (ACAR) și-a exprimat
23:40
Scheletul Sfântului Francisc din Assisi a fost expus public pentur prima oară din 1978. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Gândul
Începând de azi, osemintele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașului italian Assisi. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Oasele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026.
23:30
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere pentru județul pe care îl conduce 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Capitalei # Gândul
Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere – prin intermediul unei postări pe Facebook – ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului pe care îl conduce. El îl acuză pe actualul Primar General, Ciprian Ciucu, că se preface că nu înţelege ce se
23:10
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor: „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că întârzierea promulgării legii privind pensiile speciale ale magistraților poate afecta sever încercarea de a recupera fondurile europene aferente jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Faptul că avem iminentă îndeplinirea, dovada că îndeplinim acest jalon. Jalonul, aduc aminte, este despre promulgare. Există în acest
23:00
Filmul „One Battle After Another" al lui Paul Thomas Anderson a câștigat premiul BAFTA pentru cea mai bună producție a anului 2025. Acesta îl are ca actor în rol principal pe Leonardo DiCaprio, câștigător al Premiului Oscar în 2015, cunoscut și pentru prestația sa în filmele „Titanic", „The Wolf of Wall Street" și „The Revenant".
22:40
Cel mai bun truc al instalatorilor pentru a desfunda rapid scurgerea. Nu mai este nevoie de niciun desfundător # Gândul
Cu toții am simțit, de-a lungul timpului, dificultatea de a descoperi că scurgerea chiuvetei este înfundată. Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori din cauza grăsimilor, uleiurilor și a unsorilor care își croiesc drum în chiuvetă și apoi în scurgere… o problemă care poate apărea din cauza resturilor menajere comune. Instalatorul Mike Flook
22:20
PSD-istul Radu Cristescu îl somează pe Nicușor Dan să prezinte explicații cu privire la poza în care apare dând mâna cu Donald Trump. În jurul pozei s-a iscat o întreagă controversă # Gândul
PSD-istul Radu Cristescu îl somează pe președintele Nicușor Dan să prezinte explicații cu privire la poza în care apare dând mâna cu Donald Trump, la Consiliul pentru Pace de la Washington. În jurul fotografiei s-a iscat deja o întreagă controversă. „Nicușoare Dan, vremelnic președinte, în calitate de cetățean al acestei țări, nu am cum să
22:10
Reprezentanții unui mare retailer, îngrijorați de scăderea vânzărilor din România. „Trăim într-o lume în continuă mișcare” # Gândul
Grupul Jumbo este îngrijorat și trece printr-o perioadă de atenție sporită asupra pieței românești, după ce datele recente arată o scădere a vânzărilor de 4% în România, în timp ce alte piețe ale grupului continuă să crească, +15% în Bulgaria și +11% în Grecia. În general, este obișnuit ca distribuțiile către acționari să fie legate
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 23 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 23 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul
21:50
Reprezentanții unui mai retailer, îngrijorați de scăderea vânzărilor din România. „Trăim într-o lume în continuă mișcare” # Gândul
Grupul Jumbo este îngrijorat și trece printr-o perioadă de atenție sporită asupra pieței românești, după ce datele recente arată o scădere a vânzărilor de 4% în România, în timp ce alte piețe ale grupului continuă să crească, +15% în Bulgaria și +11% în Grecia. În general, este obișnuit ca distribuțiile către acționari să fie legate […]
21:20
Uciderea celui mai căutat lider de cartel mexican a dus la eruperea violențelor la scară mare: mașini incendiate, șosele blocate, o închisoare atacată # Gândul
Cel mai căutat lider de cartel din Mexic, Nemesio Oseguera Cervantes (cunoscut ca „El Mencho”), a fost ucis de forțele de securitate în Jalisco. Moartea sa marchează o lovitură majoră pentru puternicul cartel CJNG (Cartelul Jalisco New Generation), dar a declanșat violențe imediate, vehicule incendiate și blocaje rutiere raportate în mai multe state din Mexic. […]
21:00
Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș # Gândul
Scene dure au fost surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni a fost filmat când cade fix într-o prăpastie. Un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, de îndată ce a ieșit dintr-o curbă. Drumul era acoperit cu zăpadă. Acest moment a fost surprins de o cameră […]
21:00
Ce dată de expirare au prelungitoarele, pernele, saltelele și tigăile, de fapt. De ce e important să o cunoști # Gândul
Suntem obișnuiți să verificăm data de expirare pe cutiile de iaurt sau lapte la supermarket, la fel cum facem și cu nenumărate alte produse, dar în principal alimente. Dar mulți oameni nu realizează că și multe articole de uz casnic au o dată de expirare, chiar dacă nu și-au imaginat vreodată, cum ar fi prelungitoarele, […]
20:50
Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate # Gândul
Ministerul Sănătății din România a transmis o informare publică, potrivit căreia, în această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a hotărât, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. În prezent, […]
20:40
Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul” # Gândul
După ce echipa SUA a obținut aurul olimpic la hochei masculin pe durata Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, pentru prima oară după 46 de ani, Casa Albă a postat o fotografie ironică pe rețeaua de socializare X, ca reacție la o postare mai veche a lui Justin Trudeau, făcută în urmă cu un an. […]
20:30
Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă # Gândul
Suzana Andreiaș, care a lucrat ca menajeră pentru familia Ceaușescu, a vorbit în cartea sa, „La curtea lui Ceaușescu”, despre desertul preferat al Elenei Ceaușescu. Astfel, potrivit acesteia, soția liderului comunist nu numai că savura acest desert, dar știa foarte bine și cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă. Paradoxal, deși regimul […]
20:20
Scandal-monstru în studio la România TV. Urlete și jigniri între invitați: Împușcați-vă! Se lasă cu plângeri la CNA. De la ce a început totul # Gândul
Reprezentanții USR Elveția au transmis pe Facebook, duminică, că va fi depusă o sesizare la CNA, după ce seara trecută, la un post de televiziune, unul dintre invitați „a înjurat și calomniat” și „a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”. De asemenea, PNL a anunțat că va sesiza CNA în […]
Acum 24 ore
20:00
Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție # Gândul
Donald Trump este acuzat pentru practicarea unui cult al personalității după ce jurnaliști americani (pro-democrați) l-au criticat pentru că a expus un banner uriaș cu chipul său pe clădirea Departamentului de Justiție al SUA. Jurnaliștii de la Washington Post l-au comparat cu fostul dictator al României din anii 1965-1989, Nicolae Ceaușescu: „Proporțiile clădirii, culoarea pietrei și clasicismul […]
19:40
Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism # Gândul
Văduva artistului Gabriel Cotabiță, Alina Gabriela, este cercetată pentru proxenetism, alături de alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei. Ea a fost plasată în arest la domiciliu. Potrivit surselor GÂNDUL, matroana principală are vârsta de 80 de ani, iar Alina Cotabiță se ocupa de partea […]
18:50
Scandal pe Aeroportul Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra. Motivul pentru care un bărbat şi o femeie nu au fost lăsaţi să urce la bord # Gândul
A fost scandal, duminică, pe Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie, însoţiţi de un copil mic, nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă după adulţii ar fi fost agresivi verbal cu personalul companiei aeriene. La un moment dat, femeia s-a aşezat pe […]
18:40
Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit # Gândul
Dragoș Pîslaru, membru al Executivului condus de Ilie Bolojan, este în centrul unei controverse legate de transmiterea unei informații false. La începutul lunii frebruarie, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat pe retele de socializare că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților. Formularea […]
18:40
Ambasadorul SUA în Franța a fost convocat la Paris după uciderea unui activist naționalist de către socialiști radicali # Gândul
Franța îl va convoca pe ambasadorul SUA Charles Kusher după comentariile făcute de administrația Trump privind uciderea unui activist naționalist, a comunicat ministerul de Externe duminică. Jean-Noel Barrot a reacționat vehement la declarația Departamentului de Stat al SUA – Biroul de contraterorism, care a acuzat grupările de stânga răspunzătoare pentru uciderea lui Quentin Deranque în […]
18:30
FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs # Gândul
FC Argeș a învins Farul Constanța, 1-0, în etapa 28 a Superligii, golul fiind marcat de Ricardo Matos. Piteştenii sunt pe locul șase, 46 de puncte, dar meciul cu Farul a fost tensionat. Antrenorul Bogdan Andone a fost eliminat în prima repriză pentru proteste, după un fault al adversarilor. Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul galben, […]
18:30
Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică” # Gândul
Ministrul Radu Miruță dă un semnal de pace pentru edilii din Gorj care au acceptat să dialogheze cu el, după controversa de sâmbătă. Deși fac parte din partide aflate în unele dezacorduri pe plan local, primarii au reușit să pună mai presus de orice interesul comunității, a scris ministrul USR într-o postare pe contul său […]
18:20
Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump # Gândul
Studenții iranieni continuă să protesteze în fața mai multor universități din Iran după revoltele sângeroase din ianuarie, soldate cu aproximativ 7.000 – 30.000 de morți, 53.000 de arestări și cu peste 300.000 de răniți. În timp ce timpul rămas din ultimatumul de 10 zile al lui Donald Trump se scurge, mai multe filmări cu demonstrații […]
18:00
Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani # Gândul
Olena Bilozerska și soțul ei și-au dorit mereu să facă copii. Avea 34 de ani când războiul sângeros declanșat de Putin a erupt în estul Ucrainei, în 2014. Cuplul a decis să lupte împreună pe front. Bebelușul mai avea de așteptat. Avea 41 de ani când a ieșit din armată, iar medicii i-au comunicat cea […]
17:50
O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA # Gândul
După creșterea TVA, ca parte a pachetului de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan, mediul politic reacționează. Astfel, senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA. Potrivit inițiativei senatorilor USR, antreprenorii vor primi un răgaz de 3 zile pentru notificarea autorităților în […]
17:50
Guvernul care susține că luptă cu fake news-ul propagă informații false. Ministrul Fondurilor Europene a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit. Cum a sunat mesajul de scuze # Gândul
Dragoș Pîslaru, membru al Executivului condus de Ilie Bolojan, este în centrul unei controverse legate de transmiterea unei informații false. La începutul lunii frebruarie, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat pe retele de socializare că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților. Formularea […]
17:40
Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba # Gândul
Războiul energetic dintre Budapesta și Kiev ia amploare. Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse. Motivul deciziei: Ungaria acuză Ucraina pentru oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drubja. „La Consiliul Afaceri Externe de […]
17:30
Cel mai mare bloc din România este considerat un adevărat „oraș pe verticală”. De altfel, imobilul se află în București, în cartierul Dristor din sectorul 3. Blocul 63, situat pe strada Dristorului la nr. 63, are 950 de locuinșe, toate fiind garsoniere. Oficial, sunt înregistrați în jur de 1.400 – 1.600 de rezidenți, dar se […]
